​​​​​​​شهيدات حلنج نبراس للمرأة المقاومة

وشارك في البيان العشرات من عضوات لجان مجلس مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

البيان قرأته الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي، مايا العلي.

وندّد البيان بالهجوم الذي شنته الدولة التركية في الـ 23 من العام الماضي على منزل الأم أمينة في قرية حلنج بكوباني، واستشهاد كل من "زهرة بركل، والرفيقة هبون، والأم أمينة" اللواتي كن يعملن ويناضلن في سبيل تحرير المرأة.

وبيّن أن الشهيدات الثلاث أصبحن نبراسًا للمرأة المقاومة والمناضلة التي وقفت وتقف في وجه الأنظمة الفاشية المستعمرة للشعوب الحرة، مشيرًا إلى أن الدولة التركية استهدفتهن لأنها لا تعرف سوى مفهوم التصفية الجسدية.

وقال البيان "المجتمع الدولي شريكًا لجرائم الاحتلال التركي بحق شعوب شمال وشرق سوريا عبر صمته على ما ترتكبه من انتهاكات وجرائم تنافي المواثيق والأعراف الدولية."

وعاهدت نساء كري سبي وعين عيسى عبر البيان بتصعيد النضال حتى تحقيق أهداف المرأة وتحريرها من الظلم الذي اسس له الأنظمة الفاشية والمستعبدة على مر العصور.

(كروب/ي و)

ANHA