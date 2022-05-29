​​​​​​​شهود عيان يروون لوكالتنا ما شهدته قرية الأغيبش في تل تمر جراء القصف التركي

مع استمرار جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هجماتهم على شمال وشرق سوريا، شهدت ناحيتا تل تمر وزركان التابعتان لمقاطعة الحسكة يوم أمس السبت، تجدداً للهجمات وقصفاً مدفعياً وصاروخياً عنيفاً، وبشكل خاص على قرية الأغيبش المحاذية لمركز ناحية تل تمر من الجهة الغربية.

رصدت كاميرا وكالتنا صباح اليوم، ما خلفه القصف من دمار في ممتلكات الأهالي، بالإضافة إلى الأضرار التي ألحقت بشبكات الكهرباء، فيما لم تسلم حتى الحيوانات من القصف.

والتقت وكالتنا أهالي القرية وقاطنيها، ممن شهدوا القصف الذي استهدف قريتهم ليلة أمس، وممن تدمرت منازلهم جراءه.

علي العليوي، أحد المهجرين من ريف سري كانيه المحتلة، والذي يقطن مع أسرته في القرية، قال لوكالتنا "قرابة الساعة التاسعة مساء، بدأ الاحتلال التركي ومرتزقته باستهداف القرية"، مضيفاً "استُهدف منزلي بقذيفة أثناء محاولتي إخراج أطفالي، وآثارها واضحة، كما تم استهداف منازل عدة في القرية بأكثر من 50 قذيفة صاروخية، وتسببت تلك القذائف بأضرار كبيرة في ممتلكات الأهالي، وتسببت بمعاناة كبيرة لسكان القرية وبشكل خاص كبار السن".

وشبّه عليوي القصف التركي بهمجية داعش، وقال: "أمام منزلي هناك منزل مدمر بشكل كامل يعود إلى فترة احتلال داعش للقرية، ويوم أمس تم استهداف منزلنا، وهذا يدل على التشابه بينهما، في دليل واضح على أن لا فرق بين مرتزقة داعش ودولة الاحتلال التركي من حيث الجرائم"، مشيراً إلى استهدافها المباشر للمواطنين.

المواطنة المسنّة مريم العبد الله من سكان القرية، وأثناء تجولها في ساحة منزلها الطيني الذي بات شبه مدمر، قالت عما شهدته قريتها ليلة أمس والدموع تملأ عينيها "يوم أمس سقطت إحدى القذائف أمام منزلي، لم أعد أعلم ما يمكنني فعله، مع أصوات القصف تلك، ومع صراخ الأطفال وبكائهم".

متسائلة عن الذنب اقترفه أهالي المنطقة ليقوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته باستهداف مناطقهم، وقالت بحرقة "ما الذي يحصل لنا، ما الذي تقوم به دولة الاحتلال، ماذا فعلنا؟ ألا يرى الجميع بأنها تستهدف منازل المواطنين؟".

(أم)

ANHA