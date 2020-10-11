​​​​​​​صحفيون من كوباني يحيون ذكرى الشهيدة دليشان إيبش بزيارة ضريحها

وتجمع صحفيون من عددٍ من المؤسسات الإعلامية العاملة في إقليم الفرات، بمشاركة عائلة الشهيدة دليشان إيبش في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني لاستذكار الشهيدة في ذكرى استشهادها الثالثة.

وخلال مراسم الاستذكار المقامة عند ضريح الشهيدة دليشان، ألقت الصحفية في وكالة المرأة بنفش ساريا كلمة أشادت فيها بالدور الطليعي الذي لعبه الصحفيون عامة والمرأة الصحفية بشكل خاص في معارك دحر داعش في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأشارت بنفش في سياق كلمتها إلى أن الشهيدة دليشان كامرأة تمكنت من خلال عملها من نقل حقيقة الثورة في روج آفا والواقع المعاش للعالم الخارجي، وناضلت على هذا النهج حتى استشهدت وهي تنقل معاناة المدنيين الهاربين من مناطق داعش في دير الزور أثناء حملة عاصفة الجزيرة.

هذا واستشهدت دليشان إيبش إلى جانب مراسلي وكالتنا "هوكر محمد و رزكار دنيز"، إثر تفجير مرتزقة داعش لعربة مفخخة وسط المدنيين النازحين الهاربين من مناطق سيطرة داعش على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في منطقة دير الزور شرقي سوريا بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

(ن ك)

ANHA