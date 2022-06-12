​​​​​​​صحفيون في جنوب كردستان يستنكرون اعتقال السلطات التركية لـ 20 من زملائهم في باكور

أصدر 185 صحفياً من شمال وجنوب وشرق كردستان الذين يعملون في جنوب كردستان، بياناً مشتركاً، استنكروا فيه اعتقال السلطات التركية 20 صحفياً في باكور (شمال كردستان).

جاء في نص البيان:

“قامت الشرطة التركية في 8 حزيران، في مدينة آمد شمال كردستان، باعتقال 20 صحفياً من Jinnews ووكالة ميزوبوتاميا، وصحيفة خوبون، وجمعية دجلة وفرات والعاملين في مطبوعات Pel û Piya.

إن اعتقال الصحفيين في شمال كردستان هو جزء من الهجوم الموسّع للدولة التركية على جنوب وغرب كردستان، ومحاولة لتضليل المواطنين وإبعادهم عن حقيقة الهجمات، وتنتهك بموجة الاعتقالات هذه أسس الديمقراطية وتعمل ضد الديمقراطية.

نحن صحفيو جنوب كردستان والعراق وصحفيون من شمال وشرق كردستان، نعمل بالصحافة في جنوب كردستان، نقف ضد اعتقال زملائنا في المهنة وندين جميع محاولات تضييق الخناق على حرية العمل الصحفي، وندعو منظمات حقوق الصحفيين إلى الضغط على الدولة التركية لإطلاق سراح الصحفيين".

أسماء الصحفيين المصرحين بالبيان هي التالية:

كمال رؤوف ـ طارق فاتيح ـ لطيف فاتيح فرج ـ كمال جومان ـ آرا إبراهيم ـ هفال محمد ـ هاوكار عزت ميكا ـ رينوار نجم ـ زانكو سردار ـ هيمن مامند ـ صلاح خضر ـ إدريس كارا ـ أوميد بروشكي ـ هيوا أحمد ـ آمانج ورتي ـ عبد كار ـ وريا فتاح ـ عبدلله كوران ـ برهم أحمد ـ جوتيار قادر ـ آفين نسرين ـ توار عادل ـ أركان محمد ـ محمد جبوري ـ سرجين صالح ـ فارقين كارا ـ بريفان شاهو ـ كمال رسول ـ أحمد كركوكي ـ كلستان تارا ـ بريار عفرين ـ دريا محمد ـ جينا اسماعيل ـ نامو سربست ـ نيجير لطيف ـ آمانج بكر ـ ريبين كريم ـ كرزان قادر ـ سمير سعيد ـ هيفا صلاح ـ هاوار محمد ـ بيناي عزالدين ـ بيناي عمر ـ كاروان محمود ـ هيرو بهاء الدين ـ محمد مهود ـ خالد خليل ـ محسين كريم ـ ميران محمد ـ هاوجين شوانا ـ أمير محمد ـ آفان نادر ـ زاغروس محمد ـ سنور رحمن ـ آراس إبراهيم ـ كاروخ كامران ـ تاوان مصطفى ـ كارزان كلهوري ـ محمد باباني ـ بوتان كرمياني ـ بروا أسعد ـ برهم لطيف ـ علي ديفا ـ نوري ـ بيخال قادر ـ نوبالدا دنيز ـ آرجين بيستا ـ ريباز حسن ـ كوران علي ـ ريبر جولميرك ـ هاوريه كريكار ـ سوران محمد ـ هريم قادر ـ ناسيار مصطفى ـ ديرسم بوتان ـ رزكار جليه ـ كاروان هورامي ـ جيان بيران ـ غربت تالي ـ آرمانج هركول ـ بيريفان علي ـ بيريفان تونج ـ قدر كار ـ مزكين مارينوس ـ ويسي تالي ـ عزيز كوي أوغلو ـ شايي آرام ـ مروان أوزدمير ـ شيار كارا ـ بيريفان شاهو ـ لافين محمود ـ سوزيار علي ـ شينيار باييز ـ آيسل حاجي ـ ترزة علي ـ ساكار أرسلان ـ هلكور بناري ـ دلشاد خوشناو ـ هيوا خوشناو ـ هاوجين غريب ـ ورزير سردار ـ آرام هادي ـ نسيم عبدلله عليوي / المدير العام للإعلام في برلمان العراق ـ علي طالب / رئيس وكالة آكاد خليل شنكالي ـ بريان أحمد ـ أحمد زردشت ـ هادي جولو مرعي / رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية ـ إسراء محمود ـ علي تويجري ـ آمد كاظم هاشم ـ سردم سلو ـ يكتا آران ـ سان نرمين ـ آسو تيمور ـ نظام زكريا ـ كامل عمر / أستاذ قسم الإعلام ـ بالا آكو ـ جومان عثمان ـ كاروان سالار ـ د. نوزاد صديق محمد / أستاذ جامعي في كلية الإعلام ـ رضا منجوهري ـ دانا حلبجيي ـ رنجدر كرواي / ناشط ـ هيدايت إبراهيم ـ كارزان علي عثمان ـ نسرين خضر ـ إبراهيم إيزدي ـ خيري شنكال ـ هادي إلياس ـ خيري عمر ـ عامر شنكالي ـ زنار شنكالي ـ شنا فايق ـ سامان شهابي ـ نوروز داوود ـ كارواز حمى ـ وهبي دمير ـ ريبار مجيد ـ كاروان حمى ـ نورو داوود صالح ـ طريفة حسن ـ فرمان محمد ـ آكو مجيد ـ دابان أيوب ـ هندرين هورامي ـ ليلى محمدي ـ جوتيار قادر ـ سوران إبراهيم ـ رانج آزاد أفندي ـ آرام قرداغي ـ هيمن حسن ـ رانيا إيدو ـ نيسان جيان ـ أميرة سموقي ـ نايف شنكالي ـ بيريفان شنكالي ـ ستي روز ـ روجبين دنيز ـ سنا قيراني ـ سالم شنكالي ـ سالم داوود ـ خليل شنكالي ـ دلخوش خالتي ـ مروان إيزدي ـ إيزدين شنكالي ـ آفين زندا ـ حسن عمو ـ مروان خضر ـ جيلان شنكالي ـ جودي شنكالي ـ سعدون قيراني ـ سلام بربس ـ علي بير ـ آركش شنكالي ـ نسرين حسين ـ أبو بكر حسين حمى ـ أيوب علي ـ دلشاد سعيد علي ـ مسعود هادي ـ شكان بيستون ـ شوان خورشيد ـ هيوا رؤوف ـ شيما أحمد ـ زانيار بهاء الدين".

(ل م)