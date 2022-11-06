​​​​​​​صحفيو شمال وشرق سوريا: اعتقال الصحفيين في باكور استكمال لسياسات الإبادة وكمّ الأفواه

بالتزامن مع شن دولة الاحتلال التركي هجمات بالأسلحة الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع في باشور، اعتقلت السلطات التركية في 25 تشرين الأول، كل من مديرة شؤون مكتب وكالة ميزبوتاميا (MA) ديرين يورتسفر، ومراسلي وكالة فرات للأنباء ANF دنيز نازلم، وبيريفان ألتان، وسلمان كوزليوز، وأمر الله أكار، وجيلان شاهينلي، ومراسلات وكالة المرأة Jinnews حبيبة إرين وأزنور ديغر، بهدف استكمال سياساتها الإبادية على كافة الصعد.

على الرغم من كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي العديد من الوثائق والدلائل التي تثبت استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية، إلا أن دولة الاحتلال التركي تضلل ذلك عبر شبكاتها الإعلامية، وتعتقل كل من يدعو لفتح تحقيق حيال جرائمها، ومن ضمنها رئيسة الجمعية الطبية التركية (TTB) شبنم كورور فينجانجي التي اعتقلت في 27 تشرين الأول المنصرم.

ولاقت جرائم دولة الاحتلال التركي التي تحتل المرتبة 149 من بين 180 دولة في حرية الصحافة، حسب منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2022، ردود فعل لدى الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في شمال وشرق سوريا، حيث استنكر عدد من الصحفيين، حملة الاعتقالات التي طالت بحق زملائهم الصحفيين في باكور، وطالبوا مركز حماية وحقوق الصحفيين، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وسلامة الصحفيين بالتدخل الفوري للإفراج عنهم.

في هذا السياق، أشار مراسل فضائية روناهي، سليمان الطويل، إلى أن سياسة دولة الاحتلال التركي، القائمة على الإبادة، لا تخفى على أحد، منذ تأسيسها وإلى اليوم، مضيفاً "سياسة دولة الاحتلال الفاشية تتعمد كمّ الأفواه الفاضحة لسياساتها الاحتلالية التي تهدف إلى إبادة الشعوب وكسر أي قلم حر".

هدف الاحتلال التركي كمّ الأفواه وكسر الأقلام الحرة

أكد الطويل أن "اعتقال الصحفيين مؤخراً في باكور يندرج ضمن سياسات كمّ الأفواه وكسر الأقلام الحرة التي تعارض سياسات دولة الاحتلال التركي في المنطقة".

مشدداً "يجب فضح ممارسات حزب العدالة والتنمية وسياسات الإبادة التي تنتهجها ضد شعوب أجزاء كردستان الأربعة".

انتقد سليمان الطويل صمت القوى الدولية والمنظمات المعنية بحماية حقوق الصحفيين، حيال ممارسات دولة الاحتلال التركي على كافة الصعد، داعياً إياهم إلى التحرك والتدخل الفوري للإفراج عنهم.

من جانبه، أوضح مذيع راديو صوت الحياة، ميرخان عمادي، أن دولة الاحتلال التركي تستكمل حملات الإبادة ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة، مع اقتراب الانتخابات وتراجع شعبية أردوغان بمنع حرية التعبير من خلال اعتقال الصحفيين والصحفيات الكرد في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

كما انتقد الصمت الدولي حيال جرائم دولة الاحتلال التركي من عمليات التغيير الديمغرافي في المناطق التي احتلتها واستخدامها للأسلحة المحرّمة دولياً ضد قوات الكريلا بعد الانتصارات التي حققتها وفشل كافة المخططات والمؤامرات ضد شعب المنطقة.

مؤكداً في نهاية حديثه "دولة الاحتلال التركي لم تنجح في تحقيق أهدافها نتيجة المقاومة البطولية التي حققتها قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، كما استطاعت مقاومة شعب شمال وشرق سوريا صد كافة مخططات المحتل التركي وإفشالها".

(م ح)

ANHA