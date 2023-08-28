​​​​​​​صحفيات: سنواصل النضال على نهج الإعلام الحر

استهدفت دولة الاحتلال التركي في 23 آب الجاري سيارة تابعة لفضائية JIN TV بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن استشهاد عضو الفضائية نجم الدين فيصل وإصابة المراسلة دليلة عكيد.

وفي هذا السياق، تحدثت الصحفيات في الشهباء إلى وكالتنا تعليقاً على هذا الهجوم.

"يسعون إلى إخفاء الحقيقة"

استهلت مراسلة فضائية JIN TV، زيلان حسن حديثها، بإدانة الهجمات التي تستهدف الإعلام الحر وتقديم العزاء لعائلة الشهيد نجم الدين فيصل والتمنيات بالشفاء العاجل للمراسلة دليلة عكيد.

وأشارت زيلان إلى اعتقال الدولة التركية للصحفيين والصحفيات في باكور كردستان (شمال كردستان) واستهدافهم بالمسيّرات في روج آفا، وقالت: "تسعى بهذه الهجمات إلى إسكات صوت الإعلام الحر وإخفاء الممارسات الوحشية التي ترتكبها بحق مكونات شمال وشرق سوريا عن الرأي العام وطمس هذه الحقيقة".

وأكدت: "لن تتمكن الهجمات من إحباطنا، سنفضح هجمات الدولة التركية وممارساتها بقلمنا وعدستنا، وسنواصل عملنا كفريقJIN TV ولن يؤثر الهجوم على عملنا، ومثلما تمثل محطتنا صوت المرأة وتنقل الواقع فهي تمثل شعبنا أيضاً".

"إعلام المرأة يرعب المحتلين"

ولفتت عضوة فضائية JIN TV، ندى حسين إلى أن دولة الاحتلال التركي تستهدف صوت الحقيقة، وقالت: "لن تتمكن الدولة التركية من حجب نورنا، إنها تستهدف الصحفيين في شمال وشرق سوريا لإخفاء وحشيتها، لكننا سنعمل على فضح ممارساتها".

وذكرت ندى حسين أن المحتلين يسعون إلى عرقلة العمل الإعلامي، وتابعت حديثها قائلة: "سنستمر في عملنا ونواصل السير على خطا شهدائنا مهما فعل العدو، وسيستمر إعلام المرأة على الدوام. إن الأعداء يخافون من إعلام المرأة لأنه ينقل واقع المجتمع وبالتالي يتقدم هذا المجتمع به، ولهذا يتعرض للاستهداف".

"تستهدف حقيقة المرأة ونضالها"

واستذكرت عضوة وكالة NÛJINHA، حسنة محمد في بداية حديثها، شهداء وشهيدات الإعلام الحر، وذكرت أن الهجوم الذي استهدف طاقم فضائية JIN TV مؤخراً، ليس الهجوم الأول فقد استُهدف الصحفيون الذين يعملون على إيصال صوت الحقيقة عشرات المرات.

وتابعت: "تهاجم الأنظمة المهيمنة بشتى الأساليب والطرق، وتشهد روج آفا اليوم نضالاً ضد الاحتلال، ويمتد هذا النضال وينتشر بقوة كبيرة بفضل إعلام المرأة والجميع يرى هذه الحقيقة".

وأكدت حسنة محمد على مواصلة السير على خطا الشهداء، واختتمت حديثها قائلةً: "سنواصل نضالنا ضد هجمات العدو، سواء بطائراته أو عبر وسائل الإعلام الرقمي وسنعمل على نقل واقع شعبنا".

(ر)

ANHA