​​​​​​​صحفي وكاتب أردني: على شعوب المنطقة الاتحاد لمواجهة المجازر التركية

وتنفذ تركيا منذ السابع عشر من شهر نيسان، هجمات على مناطق في جنوب كردستان عقب زيارة قام بها رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور بارزاني إلى تركيا، بالإضافة إلى هجمات متزامنة على شمال وشرق سوريا.

مجازر تركية مستمرة

وحول ذلك، قال الصحفي والكاتب الأردني، رداد القلاب، إن "الدولة التركية ما زالت على اختلاف أنظمتها ترتكب المجازر منذ ما يزيد على مائة عام والإبادات الجماعية ضد الشعوب منها الأرمني، وما زالت مستمرة بتلك الممارسات ضد الشعب الكردي ويرافقها تواطؤ دولي مريب".

وأكد القلاب خلال حديث خاص، لوكالتنا، أن "تركيا ما زالت تكرر الإبادة الجماعية والمجازر ضد المناضلات (التركيات) وتمارس أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي يندى لها الجبين وتحبس السياسيين والشيوخ والأطفال في معتقلات سوداء سيئة الصيت والذكر".

ولفت القلاب إلى أنه "بالتزامن مع الجرائم التركية ما زال المجتمع الدولي يصمت عن تلك الجرائم البشعة وانتهاك سيادة الدول كما يجري في العراق وسوريا، مقابل برغماتية مطلقة وهو بذلك يمارس ازدواجية المعايير بين الشعوب وأبناء بني البشر".

الدولة العربية مطالبة بموقف ضد انتهاك تركيا لسيادتها

وأضاف القلاب، قائلاً: "الدول العربية ما زالت غير قادرة على وقف انتهاكات العدوان التركي ضد الشعب الكردي في العراق بعدما شنت الدولة التركية هجمات وبمختلف الأسلحة وبكل إمكاناتها التقنية العسكرية والحربية والاقتصادية التي حصلت عليها من الناتو والمنظومة الغربية وبعض دول المنطقة بهدف إبادة الكرد وتصفيتهم وإنهائهم بالحديد والنار لتمهيد الأرضية والظروف لتوسع تركيا على حساب بلدان عربية ومحيطها بشكل كامل وضمهم بالقوة لتركيا وبأشكال وأدوات متعددة، خصوصاً وان هذا الهجوم ينتهك حرمة شهر رمضان المبارك في تحدي للأمة الإسلامية والعربية وقتل المسلمين والمدنيين والأبرياء من الشعب الكردي وبهذا يخالف النظام التركي المبادئ التي ينادي بها".

على شعوب المنطقة الوقوف صفاً واحداً أمام المجازر التركية

وأكد القلاب أنه "على شعوب المنطقة من العرب والكرد والأرمن وغيرهم الوقوف صفاً واحداً أمام العنجهية التركية ووقف المجازر والإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي الأعزل كما يجب على الكرد في دول الإقليم الاتحاد والوقوف ضد الاحتلال التركي لشمال العراق وشمال سوريا ومناشدة العالم الحر بوقف الهجوم التركي على الشعب الكردي الأعزل ومعاقبة تركيا على الانتهاكات الخطيرة ضد الإنسانية".

(ي ح)

ANHA