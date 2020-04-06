​​​​​​​صحفي مصري: جرائم أردوغان ستنتهي به أمام الجنائية الدولية

وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية قبل أيام أن السلطات التركية استولت على طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت في طريقها من الصين إلى إسبانيا.

وتعقيباً على ذلك تحدث رئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية الدكتور مصطفى ثابت لوكالة أنباء هاوار وقال إن "السطو التركي على المعدات الصحية المتجهة إلى مدريد يعكس ممارسات أردوغان غير الإنسانية خاصة وأن إسبانيا هي ثاني دولة تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأكد ثابت "لا يمكن وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلا بكونه لصًا يسعى دائمًا للاستيلاء على حقوق الآخرين خاصة في ظل ممارساته غير الأخلاقية في كافة القضايا وتدخلاته في سوريا وليبيا لنهب ثرواتهما وتدمير مقدراتهما، لافتًا إلى أن أردوغان ارتكب أبشع المجازر بحق الإنسانية بقتله للأطفال السوريين وإبادة الكرد في الشمال السوري بالأسلحة المحرمة دوليًا، وسيظل التاريخ شاهدًا على أفعاله المشينة التي من المؤكد ستؤدي إلى محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب".

ANHA