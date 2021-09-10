​​​​​​​صحفي مغربي: صحوة الشعوب ووعيها بخطورة الإخوان سبب هزيمتهم في بلادنا

قال الكاتب والصحافي المغربي، ‏محمد واموسي، إن ‏حزب الإخوان المغربي مني بهزيمة مذلة في الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب بعد 10 سنوات من تزعمه المشهد السياسي في البلاد، خسروا تقريبا 90 في المائة من مقاعدهم في البرلمان، حتى زعيمهم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لم يتمكن من الحصول على مقعد في البرلمان واحتل المرتبة الخامسة في دائرته أمام مرشحين مغمورين وسقط سقطة مدوية أمام مرشح شاب جديد غير معروف.

وأوضح "واموسي" خلال حديث خاص لوكالة أنباء "هاوار" أن ما جرى هو أن هذه الجماعة التي نجحت في تمويه الشعب المغربي وبيع الوهم له حين قدمت نفسها كبديل خلال ما سمي الربيع العربي عام 2011، سرعان ما سقط قناعها وفقدت ثقة الشعب في المغرب بعدما فقدت نفس الثقة في دول أخرى مثل تونس والسودان ومصر، لا نعرف إن كانوا سيقومون بمراجعات عميقة أو سيعترفون بأخطائهم الفادحة بعدما طويت صفحتهم.

وأكد الكاتب الصحفي المغربي، أن الفشل السياسي والتدهور الاقتصادي والمنفعة الشخصية وفقدان الثقة في الإخوان كلها معايير أدت إلى ترقب الفشل الحتمي لهذا الحزب خلال الانتخابات المغربية، و بهذه النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع في المغرب تجلت الحقيقة في أجمل صورها في آخر معاقل الإخوان المسلمين في وطننا العربي و هي أن هذا التنظيم لا يمتلك برنامجاً و لا مشروعاً مجتمعياً، يستغل عباءة الدين في دغدغة عواطف الناس فاستفاق الناس و كشفوا حقيقتهم فلفظوهم، وهذا جزاء كذبهم ودجلهم على البسطاء.

ولفت "واموسى" إلى أن الإخوان أخذوا الفرصة كاملة للحكم في المغرب بدون أية مشاكل منذ ما يسمى الربيع العربي ولكن كان الفشل حليفهم والرفض لحكمهم اتسع أكثر وأكثر، و ما شهدناه في المغرب في الحقيقة هو استمرار لخسائر الإخوان في العالم العربي الذي بدأ عام 2013 بسقوط حكمهم في مصر وتبعه سقوط نظام البشير في السودان عام 2019 وتراجع شعبية النهضة بشكل كبير في تونس، وهذا كله يظهر صحوة الشعوب العربية وزيادة وعيها بخطورة الإخوان على الأوطان.