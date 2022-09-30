​​​​​​​صحفي أرمني: تسليم مقاتلي الحرية للدولة التركية خيانة للكرد وأهداف الشعب الأرمني

كشفت قوات الدفاع الشعبي عبر بيانٍ لها في الـ 24 من أيلول الجاري أنّه تمّ خلال شهر آب المنصرم اعتقال مقاتليها الاثنين؛ لهنك وعلي شير في أرمينيا وأنّ الحكومة الأرمينية قد قامت بتسليمهما للدولة التركية.

وقد أثارت خطوة حكومة باشينيان استياءً كبيراً وردود فعلٍ حازمة؛ إذ وُصفت هذه الخطوة بـ "الخيانة".

وفي هذا السياق؛ تحدّث الصحفي الأرمني بوريس مورازي لوكالتنا وندّد بتسليم مقاتلَي الحرية للدولة التركية من قبل الحكومة الأرمينية.

"إنّه طعن للشعب الكردي وخيانةٌ لأهداف الشعب الأرمني"

وقال مورازي "أدين هذا التصرّف كمواطن أرميني. هناك آلاف الأرمن مثلي. إنّ هذا يعدّ طعناً للشعب الكردي الذي يناضل في سبيل حقوقه. ولا علاقة لهذا الإجراء الحكومي بالشعب الأرمني. فللأسف أصبحت حكومة جمهورية أرمينيا خائنةً لأهداف الشعب الأرمني أيضاً".

وأوضح بوريس مورازي أنّه يجب على الشعب الكردي اعتبار هذا الموقف معارضةً من الحكومة الأرمينية الحالية ضد الشعب الأرمني أيضاً وأشار إلى أنّ هناك مئات الآلاف من الأرمن يقفون ضد هذه الحكومة، لأنّهم يعتبرونها خدمةً لمصالح الدولة التركية.

وتابع مورازي حديثه مشيراً إلى الحرب التي اندلعت في كاراباخ عام 2020 وقال: "لقد قادت هذه الحكومة الجيش الأرميني بشكلٍ غادرٍ خلال حرب كاراباخ عام 2020 وهي حتّى اليوم تخدم الجميع باستثناء أرمينيا. إنّ الكرد والأرمن حلفاء طبيعيون ولن تتمكّن هذه الحكومة من تدمير صداقة الشعبين. أعتقد أنّه على الكرد والأرمن الوقوف معاً ضدّ الدولة التركية في مسائل عديدة".

"علينا ألّا نكرّر أخطاء الماضي"

حيّا بوريس مورازي نضال الشعب الكردي ضد الاحتلال التركي وقال إنّ الكرد يقدّمون نموذجاً قيّماً للعالم للحصول على حقوقهم. كما أكّد على ضرورة تعزيز العلاقات الكردية- الأرمنية وأشار إلى وجود العديد من الأمور المشتركة بين كلا الشعبين وتابع حديثه قائلاً: "من المهم ألّا يتمكّن الأعداء من خلق عداوةٍ بين الشعبين الكردي والأرمني كما في القرن الماضي. ليس من حقّنا تكرار أخطاء الماضي".

هذا ووصف مورازي الخطوة التي اتّخذتها حكومة باشينيان بالخيانة وأنّها تخدم المصالح التركية.

وذكر الصحفي الأرمني بوريس مورازي أنّه نتيجة أربع سنواتٍ من حكم الحكومة الأرمينية الحالية فقد الشعب الأرمني أكثر من تسعة آلاف كيلو متر مربع من أرضه واختتم حديثه قائلاً: "إنّ الجيش الأرميني في وضعٍ سيئ. لقد أصبحنا دولةً ضعيفةً للجميع من بينهم الحلفاء. لقد حوّلت الحكومة التي يقودها باشينيان أرمينيا إلى ساحة حرب. يحاول هنا كلّ من تركيا، أمريكا وروسيا وإيران توضيح أسئلتهم. ونتيجةً لأعمال حكومة باشينيان أصبحت أرمينيا كسوريا".

(ر)

ANHA