​​​​​​​صحف عربية: تخوّف من تمدد حرب غزة إلى سوريا والصدر يعود إلى المشهد في العراق

تطرّقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى الحرب بين حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى تأثيرها على سوريا ولبنان والعراق.

مخاوف من تمدّد الحرب إلى سوريا ولبنان

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق أشارت صحيفة القدس العربي إلى أن الإمارات العربية المتحدة طلبت من حكومة دمشق عدم التدخل بالحرب بين حركة حماس وإسرائيل أو السماح بشن هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية وأرجعت الصحيفة ذلك إلى القلق البالغ الذي تشعر به العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية من احتمال امتداد الحرب إلى لبنان أو سوريا وتصاعدها إلى صراع إقليمي.

إيران تسعى لتحريك جبهة سوريا

وفي سياق متّصل نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر محلية أن قادة الميليشيات الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني بدأوا حملة علاقات عامة عبر المراكز الثقافية في محافظة دير الزور، لتحشيد الرأي العام لدعم حركة حماس، وأنه قد عُقدت لقاءات وندوات عامة حول المقاومة والتصعيد غير المسبوق الذي تشهده فلسطين و"طوفان الأقصى"، إلى جانب الإعلان عن فتح باب التبرعات والتطوع لقتال إسرائيل على الجبهة السورية الجنوبية.

الصدر يعود إلى المشهد

وفي الشأن العراقي، أشارت صحيفة العرب إلى أن الأحداث الدامية الجارية في غزّة ومناطق إسرائيلية منحت رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فرصة قطع حالة الانكفاء السياسي التي يعيشها منذ أشهر، في ظل التراجع الواضح في شعبيته وعدم اهتمام الشارع العراقي بتعليقاته الخارجة عن المألوف، وتجاهله لدعواته إلى التظاهر، بعد أن كانت قدرته على تحريك الشارع أحد أمضى أسلحته في مواجهة خصومه السياسيين.

(ي ح)