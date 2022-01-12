​​​​​​​صحف عربية: تأمين ربطة الخبز في مناطق حكومة دمشق همّ يؤرق المواطنين

وتطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى الوضع الاقتصادي في سوريا ولبنان، إلى جانب فتح ملفات حركة النهضة في تونس.

رغيف الخبز... هَمٌّ يومي يؤرق حياة السوريين

قالت صحيفة الشرق الأوسط، في الشأن السوري: " لا تتوقف عملية الحصول على الخبز من الأفران المدعومة على التدافع القوي والسجالات؛ بل غالباً ما تتطور إلى إشكالات يتم خلالها تبادل شتى أنواع الضربات، ومنها ما يتسبب في حدوث حالات إغماء وإصابات بالأطراف وجلطات قلبية.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد أيضاً؛ بل يصل إلى درجة استخدام البعض أسلحة نارية فردية، أو إطلاق نار في الهواء، بينما يستخدم آخرون أسلحة بيضاء، في محافظة درعا، جنوب سوريا؛ إذ تعرض مندوب توزيع مادة الخبز في بلدة تسيل بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، إلى محاولة اغتيال، ليلة الإثنين- الثلاثاء؛ حيث أطلق مجهولون النار عليه أثناء قيادة سيارته في البلدة، واقتصرت الأضرار على المادية.

كما ظهرت عدة إشكالات في عدة قرى وبلدات في درعا مؤخراً، بين مواطنين وأصحاب الأفران، ومعتمدين لتوزيع مادة الخبز من الأفران المدعومة من الدولة، تم ضبطها دون أن تتطور.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، قد أعلنت قبل أيام تطبيق آلية توزيع مادة الخبز في محافظة درعا، وفق برنامج توزيع المخصصات عبر «البطاقة الذكية» التي تتيح للفرد من كل أسرة 3 أرغفة من الخبز، كسائر بقية المحافظات السورية، وإيقاف التعامل بالعملية القديمة للتوزيع.

وعلى الرغم من أن هذا القرار وعملية التوزيع بحسب البطاقة الذكية كان معتمداً في المحافظات السورية منذ سنة تقريباً، باستثناء محافظة درعا، فإنه طُبق مؤخراً في محافظة درعا وسائر المدن والبلدات التي تصلها مخصصات بشكل دوري من مادة الطحين المدعوم.

وبحسب قرار توزيع الخبز، وفقاً لما حددته وزارة التجارة وحماية المستهلك السورية، يمكن للشخص الواحد شراء 4 ربطات من الخبز أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم، ما عدا الأحد والثلاثاء (الربطة 7 أرغفة)، بينما يحق للأسرة المؤلفة من شخصين شراء 6 ربطات من الخبز أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم. وللأسرة المؤلفة من 3 أشخاص 7 ربطات أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم، ما عدا يوم الخميس فقط؛ لها ربطتان. وللأسرة المؤلفة من 4 أشخاص شراء 10 ربطات من الخبز أسبوعياً، أي لها كل يوم ربطتان، ما عدا الأحد والثلاثاء فلها ربطة واحدة. وللأسرة من 5 أشخاص 12 ربطة أسبوعياً، بمعدل ربطتين يومياً. وللأسرة من 6 أشخاص 14 ربطة أسبوعياً، بمعدل ربطتين يومياً، ما عدا يوم الخميس فلها 4 ربطات. ويحق للأسرة التي يراوح أفرادها بين 7 و8 شراء 18 ربطة من الخبز، بمعدل 3 ربطات يومياً، والأسرة من 9 و10 و11 فرداً، لها 24 ربطة أسبوعياً، بمعدل 4 ربطات يومياً، والأسرة من 12 أو 13 فرداً، لها 30 ربطة أسبوعياً، بمعدل 5 ربطات يومياً، والأسرة المؤلفة من 14 شخصاً، شراء 36 ربطة أسبوعياً، بمعدل 6 ربطات يومياً.

وفي دمشق، يصف أحد سكان أحياء أطراف العاصمة السورية لـ«الشرق الأوسط»، عملية الحصول على مخصصات أسرته من الخبز المدعوم، بأنها «معركة مريرة! القتال على الجبهات أسهل منها بكثير»، وتبدأ هذه المعركة اليومية لدى السواد الأعظم لسكان العاصمة الفقراء، منذ شروق الشمس حتى العصر".

إشارات قوية من قيس سعيّد إلى فتح ملفات حركة النهضة

وفي الشأن التونسي، قالت صحيفة العرب: "أظهر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمسكه بالمضي في كشف ملفات الأشخاص الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية، وهي ملفات كبيرة وخطيرة، متحدياً الضغوط المختلفة ومحاولات تشتيت اهتمامه بجره إلى قضايا ثانوية، من ذلك مثلاً الخلاف مع القضاة واتحاد الشغل.

وقال قيس سعيّد الإثنين إن “أدلة كثيرة تثبت تورط من وُضعوا قيد الإقامة الجبرية”، متهماً بعض الموقوفين بارتكاب “خيانات والارتباط بدول غربية”، وأن “الوثائق التي تدينهم موجودة ويمكن أن تصل إلى حدود الإعدام”.

ويشير الرئيس سعيّد بذلك إلى كل من نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي، وهما موقوفان منذ أكثر من عشرة أيام.

وأشارت أوساط تونسية إلى أن قيس سعيّد أظهر في كلمته الإثنين معرفته بوجود ملفات جدية وثقيلة لدى الإدارة ووزارة الداخلية بشأن الاتهامات الموجهة إلى قيادات من حركة النهضة في ما يتعلق بقضايا تهم اختراق مؤسسات الدولة وتزوير الجوازات ومسائل التسفير، ولذلك هو يتحدث بوضوح تام ويصارح التونسيين بما يمتلكه من معطيات وإن كان ذلك بشكل عام، تاركا المهمة للدوائر القضائية.

وشددت هذه الأوساط على أن ما قاله الرئيس التونسي كان رداً على زَعْم النهضة أن ملف البحيري والبلدي يخلو من أي اتهامات واضحة، وهو بالتوازي مع ذلك يحمّل المؤسسة القضائية مسؤولية استلام هذه القضية التي مازالت مثار أخذ وردّ، وفتح بحث موسع فيها يقود إلى تفكيك مختلف تشعباتها، وهو ما من شأنه أن يوصل إلى فهم حقيقة النهضة وشبكاتها.

وقال قيس سعيّد “هناك من الوثائق لدى الإدارة التونسية وسلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب".

لبنان.. الدولار شاطح (إلى ارتفاع) والدولة في غيبوبة

أما في الشأن اللبناني، فقالت صحيفة البيان: "فقدت العملة اللبنانية أكثر من 15 % من قيمتها منذ بداية العام، ما زاد الضغط على المواطنين اللبنانيين بعد أكثر من عامين من أزمة عصفت بالبلاد وأدت إلى سقوط كثيرين في براثن الفقر وتأجيج المظاهرات. نزل المتظاهرون إلى الشوارع في مناطق من لبنان مساء الإثنين وأحرقوا إطارات سيارات وأعربوا عن غضبهم من الوضع الاقتصادي المتردي، وسط الجمود السياسي.

واصطفت السيارات في طوابير أمام محطات البنزين قبل ارتفاع متوقع في الأسعار. وقال عبد الرحمن الشعار الذي يدير متجراً للكمبيوتر وسط بيروت، «يعني الواحد بيحب يصدق حاله إنه يتأمل ولكن ما في أمل. الناس عم تموت من الجوع...الدولار شاطح (إلى ارتفاع) والدولة في غيبوبة ولا نعرف إلى أين واصلين».

وهبطت الليرة اللبنانية خلال التداول أمس، إلى مستوى قياسي مسجلة ما يزيد على 33000 مقابل الدولار، انخفاضاً من حوالي 30 ألفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع ونحو 27400 في 31 ديسمبر. وقبل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في أكتوبر 2019 بسبب تراكم الديون كان يتم تداول الليرة بسعر 1500 أمام الدولار.

وأدى التصلب السياسي بين الزعماء الطائفيين في لبنان إلى إحباط عام في ظل سياسات اقتصادية غير مستدامة وانخفاض تدفقات العملات الأجنبية الحيوية لاقتصاد البلاد. وشكل نجيب ميقاتي حكومة في سبتمبر بهدف التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي وبدء التعافي الاقتصادي.

لكنه لم يتمكن من عقد أي اجتماع لمجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر، وسط مطالب من «حزب الله» و«حركة أمل» بتنحية قاضي التحقيق في الانفجار الدامي في بيروت في أغسطس 2020".

(ش ع)