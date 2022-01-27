​​​​​​​صحف عربية: قسد تسيطر بشكل كامل على سجن الصناعة ورسائل تهديد جديدة وراء استهداف مقر الحلبوسي

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على سجن الصناعة والرسائل التي تقف وراء استهداف مقر الحلبوسي، إلى جانب ملف الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

«قسد» تسيطر بشكل كامل على سجن الصناعة في الحسكة

وفي الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، السيطرة بشكل كامل على سجن الصناعة الذي شهد تمرداً مسلحاً على مدار الأسبوع الماضي".

وقال القائد العام للقوات، مظلوم عبدي، إن «قواتنا أعادت التاريخ وألحقت هزيمة جديدة وأحبطت خطط تنظيم (داعش) وداعميه والمستفيدين منه في معركة سجن الحسكة»، في وقت قال مسؤول عسكري إنهم أفرجوا عن جميع رهائن «قسد»، واستسلم أكثر من 1500 مقاتل شاركوا في العصيان المسلح.

ومن أمام بوابة سجن الصناعة في الجهة الشمالية، استسلم أكثر من 1500 مقاتل ومسلح شاركوا في التمرد المسلح وأعمال العنف التي شهدها هذا السجن الذي يضم 5 آلاف متطرف على مدار أيام الأسبوع الفائت، وشاركت دورية مشتركة أميركية بريطانية وفرضت رقابة أمنية صارمة وتمركزت عربات البرادلي القتالية أمام البوابة مع تحليق للطيران الحربي وطائرات «F16» في سماء السجن، وخرجت العناصر من داخل مهاجع وزنازين السجن وأقسام تقع في الجهة الشمالية والغربية، بعضهم كان يمشي على عكاز، وآخرون مضمدون بجروحهم، وكثير منهم أخفوا وجوههم، وسط تشديد أمني كبير من قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب وتعزيزات عسكرية كبيرة لقوات «قسد».

وأعلن فرهاد شامي الناطق الرسمي للقوات انتهاء العمليات العسكرية بعد 8 أيام من المعارك العنيفة، وقال في مؤتمر صحفي عقده أمام بوابة السجن: «توّجت حملة (مطرقة الشعوب) العسكرية والأمنية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة في الحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر (داعش) المشاركين في الاستعصاء»، مشيراً إلى أن العمليات النوعية التي قادها المقاتلون فرضت الاستسلام على الذين تمسكوا بحمل السلاح حتى النهاية، وأضاف: «جميع مرتزقة (داعش) ممن شاركوا في عمليات الاستعصاء والهجوم على سجن الصناعة، اضطروا إلى الاستسلام لقواتنا، وذلك خلال عمليات مداهمة دقيقة؛ حيث استهدفت مهاجع كانوا يتحصنون فيها».

وسجن الصناعة في حي غويران من بين أكبر مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها قوات «قسد»، وكان يضم قبل المعركة نحو 5 آلاف مقاتل حاربوا في صفوف التنظيم سابقاً، بينهم نحو 850 فتىً، يعرفون باسم «أشبال الخلافة»، غالبيتهم ألقي القبض عليهم أو استسلموا خلال آخر معركة ضد التنظيم في بلدة الباغوز شرق دير الزور، التي خاضتها قوات «قسد» وقضت على سيطرة التنظيم العسكرية والجغرافية ربيع عام 2019.

رسائل صاروخية تحذر سُنّة العراق من مغبة التحالف مع التيار الصدري

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "شكل الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر إقامة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تطوراً خطيراً يعكس انتقال بعض الجماعات المحسوبة على إيران إلى طور جديد من الصراع على السلطة، لا سيما مع إصرار التيار الصدري على موقفه بترجمة نتائج الانتخابات التشريعية على أرض الواقع وتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

واستهدف هجوم بثلاثة صواريخ مقر إقامة رئيس مجلس النواب العراقي في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، في مدينة الكرمة شرق محافظة الأنبار، ما تسبّب بإصابة مدنيين اثنين، أحدهما طفل، فضلاً عن خسائر مادية لحقت ببعض المنازل المحيطة.

وسبق وأن تعرض مكتب لتكتل “تقدم” السني الذي يقوده الحلبوسي لهجوم بقنابل يدوية، ضمن سلسلة هجمات تعرضت لها مقرات حزبية أخرى في العاصمة بغداد، بينها مقر لتكتل “العزم” السنّي، ومقر للحزب الديمقراطي الكردستاني قبل نحو أسبوعين.

ويمثل القاسم المشترك بين الأطراف المستهدفة، هو دخولها في مفاوضات متقدمة مع التيار الصدري لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وجاء الهجوم الصاروخي الأخير بعد ساعات من صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي قضى بقانونية جلسة البرلمان المنعقدة في التاسع من يناير الجاري، وجرى فيها انتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان لدورة ثانية.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت في الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير الجاري تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان إلى حين حسم دعوتين في شرعية الجلسة الأولى تقدم بهما النائبان محمود المشهداني (عن تحالف “العزم”) وباسم خشان.

ويرى مراقبون أن الأجواء في العراق تتجه نحو المزيد من التعقيد، مع استمرار الفجوة بين التيار الصدري من جهة وقوى الإطار التنسيقي من جهة ثانية، حيث يصر زعيم التيار مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وفق شروط يحددها هو من بينها عدم إشراك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

لبنان وإسرائيل مستعدان لاستئناف مباحثات الحدود

وفي الشأن اللبناني، قالت صحيفة البيان: "أعلنت إسرائيل أمس أن المفاوضات بشأن ترسيم حدودها البحرية مع لبنان والتي تتوسط فيها الولايات المتحدة ستستأنف الأسبوع المقبل، كما أعربت بيروت عن استعدادها أيضاً لاستئناف هذا الملف مع تل أبيب".

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل مستعدة كذلك لاستئناف المفاوضات وأضافت إن وزيرة الطاقة كارين الحرار ستجتمع مع المبعوث الأمريكي أموس هوشستين الأسبوع المقبل في إطار جهود تسوية النزاع.

بدروه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل بشكل يحافظ على حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها".

(د ع)