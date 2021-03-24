​​​​​​​صحف عربية: نتنياهو يسعى إلى الفوز بالانتخابات والسعودية تدعو لتشكيل الحكومة في لبنان

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى الانتخابات الإسرائيلية، والتوتر بين أميركا وإيران، بالإضافة إلى الأزمة السياسية في لبنان.

'نتنياهو يواجه لحظة الحقيقة'

تناولت صحيفة العرب اليوم، الانتخابات الإسرائيلية وسعي نتنياهو إلى الفوز في الانتخابات، وقالت: "أسدل الستار الثلاثاء على رابع انتخابات تشريعية تجرى في غضون عامين في إسرائيل على أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور بداية من الأربعاء.

ويأمل زعيم الليكود بنيامين نتنياهو في الحصول على غالبية مريحة تسمح له بتشكيل حكومة ائتلافية يمينية، وتنهي حل الشلل السياسي في البلاد، بيد أنّ كثيرين يتشككون في ذلك.

وشهدت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع تراجعًا مقارنة بالاستحقاقات السابقة، في مؤشر على حالة الإنهاك والتململ لدى المواطنين الإسرائيليين من حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق شديد التقارب على نحو يصعب معه التكهن بالفائز. ونتنياهو أكثر رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في المنصب واستطاع الإمساك بزمام السلطة بعد عامين من الانتخابات غير الحاسمة على الرغم من محاكمته في اتهامات فساد. ويُحاكم حاليًّا في اتهامات بالرشوة وإساءة استخدام السلطة. وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لصالح حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، بما يمنح ائتلافًا متوقعًا يضم أحزابًا محافظة وأحزابًا يهودية متطرفة حوالي 60 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت غرينيتش). وفي حين يمكن لاستطلاعات الرأي أن تشير إلى اتجاهات التصويت، إلا أن النتيجة الرسمية قد لا تظهر إلا في وقتٍ متأخر من مساء الأربعاء.

ولجأ نتنياهو إلى مواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الانتخابات لحث أنصاره على اصطحاب أصدقائهم وأقاربهم إلى مراكز الاقتراع لضمان أن تتولى السلطة “حكومة يمينة قوية”.

وانهارت حكومة نتنياهو الحالية، وهي تحالف لتقاسم السلطة مع وزير الدفاع الوسطي بيني غانتس، في ديسمبر بعد نحو سبعة أشهر من تشكيلها.

ومن غير المتوقع أن ينال حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه غانتس أصواتًا كافية تمكنه من دخول البرلمان بعد أن أغضب الكثيرين من مؤيديه عندما وافق على العمل في فريق نتنياهو".

'قلق أميركي من معلومات عن خطط إيرانية لاستهداف واشنطن'

وعن التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "عبّر عضو بارز في مجلس الشيوخ الأميركي عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الاستخباراتية التي تحدثت عن اعتراض رسائل إيرانية في يناير (كانون الثاني) تتضمن الإعداد لاعتداءات على قاعدة «فورت ماكنير» العسكرية في العاصمة واشنطن، ردًّا على مقتل القيادي الإيراني قاسم سليماني.

وقال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس جيم ريش، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التقارير «دليل على ضرورة أن تربط إدارة الرئيس جو بايدن أي مفاوضات مع طهران بشأن الاتفاق النووي بملف دعم طهران للإرهاب»، مؤكدًا أنه سيضغط على الإدارة لوضع شروط أقسى على إيران.

وأضاف ريش: «هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها تقارير بأن الإيرانيين يحاولون استهداف مسؤولين في العاصمة الأميركية».

ومساء الإثنين، صرح مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، لمحطة «إم إس إن بي سي»، أن إدارة الرئيس بايدن تأخذ على محمل الجد التهديدات الإيرانية، داخل الولايات المتحدة وخارجها، مؤكدًا أن بايدن سيقوم بـ"اتخاذ الخطوات للدفاع عن أنفسنا، وإفهام إيران بالثمن الذي يمكن أن تدفعه جراء الإقدام على هذا النوع من التصرفات".

'السعودية تحض اللبنانيين على الإسراع في تشكيل حكومة'

أما بخصوص الأزمة السياسية في لبنان، فقد دعت السعودية اللبنانيين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، وقالت صحيفة البيان في هذا الصدد: "دعا سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، الأطراف السياسية اللبنانية إلى الإسراع في تأليف حكومة جديدة تنتشل البلاد من الأزمة المالية.

وقال السفير بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في أول زيارة له إلى قصر بعبدا منذ عام 2019: «شددت على ضرورة إعطاء المصلحة الوطنية العليا أولًا لإطلاق إصلاحات جذرية يمكن أن تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وأكدت لفخامته أن الموقف السعودي يشدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وبشكل خاص على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء».

ودعا البخاري جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا من منطلق الحاجة الملحة بتنفيذ إصلاحات جدية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

إلى ذلك، دعت جامعة الدول العربية ساسة لبنان إلى العمل سريعًا على إنهاء الانسداد السياسي وعرضت التدخل للمساعدة في تجاوز الأزمة. وقالت الجامعة العربية في بيان: الأمين العام أحمد أبو الغيط يستشعر قلقًا كبيرًا جراء ما تشهده الساحة من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة. وأضافت الجامعة أنّ حالة الانسداد تفاقم معاناة الشعب اللبناني".

(ش ع)