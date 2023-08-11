​​​​​​​صحف عربية: محاربة المخدرات في الجنوب السوري استعراض سياسي

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، الفلتان الأمني الذي يشهده الجنوب السوري، إلى جانب انقلاب النيجر والأزمة السودانية.

في جنوب سوريا.. مافيا المخدرات تشعل حرب اغتيالات تزيد الأزمة

البداية من الشأن السوري، حيث كتبت صحيفة العرب عن الاضطرابات الأمنية التي يعيشها الجنوب السوري واصفة إياها بـ "النوع الجديد"، فبينما تروّج السلطات إلى أنها تحارب عصابات المخدرات وتلاحقهم في معاقلهم في جنوب سوريا، يرى محللون أن الأمر لا يعدو كونه استعراضاً سياسياً، لكن الحقيقة تؤكد أن الوضع ازداد سوءاً وأن الاغتيالات تزيد من عدم الاستقرار.

وقُتل عنصر من قوات حكومة دمشق يوم 18 تموز/ يوليو، خلال عملية في درعا الواقعة جنوب غرب سوريا. وبرز هذا الهجوم عن الحوادث ذات الدوافع السياسية لأن الضحية كان معروفاً بتورطه في تهريب المخدرات وترويجها. ويشير هجومان مشابهان الشهر الماضي إلى أن القتل لم يكن حدثاً منفرداً، بل شهدت الاغتيالات المرتبطة بالمخدرات زيادة منذ بداية العام، مما أضاف بعداً جديداً على العنف المستمر في المنطقة، بحسب الصحيفة.

"إيكواس" تصعّد ضد انقلابيي النيجر وتُحرّك "القوة الاحتياطية"

ننتقل إلى الشأن الأفريقي، وتحديداً انقلاب النيجر، حيث كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن استعداد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لنشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، في تصعيد ضد الانقلابيين.

جاء ذلك في ختام قمة عُقدت بأبوجا، حيث قال رئيس مفوضية "إيكواس"، عمر توراي، إنَّ المنظمة أمرت "بنشر القوة الاحتياطية لإيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين غربيين أنَّ ممثلين عن المجلس هدّدوا بقتل بازوم إذا حاولت الدول المجاورة التدخل عسكرياً لمساعدته في استعادة حكمه، خلال حديثهم مع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند لدى زيارتها النيجر قبل أيام".

تحذير أممي من خطر تفكك السودان والتدخل الأجنبي

نبقى في الشأن الأفريقي، حيث حذرت الأمم المتحدة - حسب ما نقلت صحيفة البيان - من استمرار الحرب المستعرة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تكمل شهرها الخامس، التي ستزيد من خطر التفكك، والتدخل الأجنبي، فضلاً عن تحلل السيادة في السودان.

وصرحت مصادر عسكرية للصحيفة أن حدة الاقتتال اشتدت، وأصبحت أكثر عنفاً، في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان)، عازين ذلك إلى تغيير الاستراتيجية القتالية للجيش، التي كانت "دفاعية"، بينما اعتمدت قوات الدعم السريع، استراتيجية الهجوم على مواقع الجيش.

وأكدت المصادر صعوبة الحسم العسكري، بسبب طبيعة المعركة "المعقدة"، التي تدور رحاها في الأحياء السكنية، بجانب الإنهاك الذي تعرضت له قوات الغريمين، إذ توصل طرفا الاقتتال إلى "قناعة عدم جدوى الحلول العسكرية"، وأن الواقع يقضي: "لا خيار أمامهما غير الجلوس، وتقديم التنازلات لإنهاء الحرب".

(د ع)