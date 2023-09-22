تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى زيارة الأسد للصين، بالإضافة إلى الوضع في جنوب كردستان، إلى جانب التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

زيارة الأسد إلى الصين

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الصين ترى أن الزيارة التي بدأها بشار الأسد، يوم (الخميس)، تشكّل فرصة لدفع العلاقات بين دمشق وبكين إلى "مستوى جديد"، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعانيها حكومة دمشق والتي تبحث عن سبل دعم جديدة لهذا الاقتصاد، الذي تسبّب تدهوره بزيادة مستوى الاحتقان الشعبي في مناطقها.

آل البرزاني قلقون من انفجار شعبي

صحيفة العرب بدورها، رأت أن آل البرزاني يستميلون رجال الدين في جنوب كردستان تحسّباً لاحتقان شعبي في معاقلهم، وتشير الصحيفة إلى أن عائلة البرزاني ترى أنه يمكن للاتحاد ذاته بالتعاون مع قوى إسلامية أخرى ذات شعبية نسبية في محافظتي دهوك وأربيل أن يخفّض من منسوب الاحتقان الشعبي الناتج عن الظروف الاجتماعية للسكان، وأن يمنع تحوّلها إلى انفجار شعبي شامل على غرار ما حدث في السنوات القليلة الماضية عندما خرج الآلاف من سكان كبريات المدن الكردية، وخاصة مدينة السليمانية، للتظاهر ضد الظروف الاقتصادية والاجتماعية وعدم دفع الرواتب بفعل الضائقة المالية التي شهدها الإقليم.

التطبيع بين السعودية وإسرائيل

وبخصوص ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية، أشارت صحيفة القدس العربي إلى أنه يبدو أن المداولات السرية تتجه نحو صفقة ثلاثية، في صلبها التطبيع مقابل تنازل إسرائيل عن معارضتها لفرن ذرّي مدني سعودي. ومع ذلك تتنبّه جهات إسرائيلية معارضة لخطورة ذلك، من ناحية القبول بفرن نووي سعودي يدفع دولاً أخرى في المنطقة لمثل هذا المنشأة النووية، ومن ناحية إبقاء القضية الفلسطينية دون حل، ما يعني التورّط في واقع ثنائي القومية، في ظل وجود ملايين الفلسطينيين بين البحر والنهر هم باقون هنا، على الرغم من كل اتفاقات التطبيع.

(ي ح)