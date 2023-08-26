​​​​​​​صحف عربية: دمشق تتخوف من تمدد الاحتجاجات والتنافس الصيني – الأميركي يزداد في آسيا

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى الاحتجاجات الشعبية في المناطق السورية، بالإضافة إلى التنافس الأميركي – الصيني في آسيا، إلى جانب مقتل قائد مجموعة فاغنر الروسية.

الأعين على اللاذقية

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق تطرقت صحيفة العرب إلى الاحتجاجات الشعبية في السويداء، إذ أشارت إلى أن هذه الاحتجاجات التي عجز "النظام السوري" عن احتوائها تؤجج المخاوف لدى المسؤولين من امتدادها إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهي معاقل "أقلية الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها بشار الأسد، حيث أطلق نشطاء مؤخراً دعوات نادرة للإضراب. ويأتي ذلك بعد أن شهدت الكثير من المدن والبلدات في عموم المناطق السورية خروج مظاهرات تنادي بـ "إسقاط النظام" وتأييد الإضراب الذي تشهده محافظة السويداء، وقُطعت أغلب الطرقات في محافظة درعا في جمعة خصصت لدعم محافظة السويداء.

تنافس أميركي – صيني في آسيا

وبخصوص التنافس الأميركي – الصيني، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الولايات المتحدة ضاعفت انخراطها العسكري وعلاقاتها مع دول جنوب شرقي آسيا، وسط تنافس متزايد مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تأييد بلاده تحديث الجيش الأندونيسي، وشاركت فيه وحدات من مشاة البحرية الأميركيين «المارينز» في مناورات مشتركة مع القوات الأسترالية والفلبينية، لمحاكاة استعادة جزيرة استولت عليها قوات معادية على الساحل الشمالي الغربي للفلبين، قبالة بحر الصين الجنوبي المتنازَع عليه.

ترجيح فرضية الاغتيال لقائد مجموعة فاغنر الروسية

وعن مقتل قائد مجموعة فاغنر الروسية، أشارت شبكة الحرة اعتماداً على تقارير وسائل إعلامية أميركية إلى أن انفجاراً قد يكون وراء سقوط الطائرة التي كانت تقلّ زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، وفق بيانات الرحلة وتحليل فيديو يظهر سقوطها، ويشير تحليل الشبكة إلى أن الطائرة الخاصة تعرضت "لحادث كارثي واحد على الأقل" قبل أن تسقط من السماء، ولا يظهر الفيديو المتاح هذا الحدث الكارثي.

وربطت الشبكة هذا الحادث بإطلاق بريغوجين قبل شهرين تمرداً قصير الأجل ضد القيادة العسكرية الروسية، ما شكّل تحدياً غير مسبوق لسلطة الرئيس، فلاديمير بوتين.

(ي ح)