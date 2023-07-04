​​​​​​​صحف عربية: دمشق تحضّر لعملية في ريف درعا وأزمة دستورية تخدم حكومة البرزاني

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى التصعيد والتوتر في الجنوب السوري، بالإضافة إلى الأزمة في جنوب كردستان، والتصعيد السوداني.

قوات النظام السوري تحضّر لعملية عسكرية في الريف الغربي لدرعا

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "وصلت صباح الإثنين تعزيزات عسكرية للنظام السوري إلى ريف درعا الغربي استعداداً لشن عمليات عسكرية في أطراف كل من طفس وداعل واليادودة والمزيريب، وفقاً لما قالت مصادر عسكرية من المجموعات المحلية في ريف درعا الغربي.

وذكرت المصادر أن قوات النظام السوري تمكّنت من الوصول إلى طريق طفس - المزيريب صباح الإثنين، وانتشرت على نقاط عدة في المنطقة، وقامت بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة، مستخدمة الرشاشات الأرضية والعناصر الميدانية، واقتحمت عدداً من المباني المهجورة في جنوب مدينة طفس غرب درعا، مثل معمل «بلانتر» ومعصرة أبو نعيم.

وتأتي هذه التحركات العسكرية الأخيرة في ريف درعا الغربي بعد مقتل أربعة عناصر من الشرطة عند دوار الجمل في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي أثناء ذهابهم لأداء مهمة حماية مراكز امتحانات في مدينة طفس المحاذية للمزيريب قبل أسبوع، وبعد أن استهدفت طائرات حربية مناطق سهلية على طريق طفس - درعا وطريق عتمان واليادودة قبل 3 أيام".

فراغ تشريعي في كردستان العراق بغياب أفق لإجراء انتخابات

وبخصوص الأوضاع في جنوب كردستان، قالت صحيفة العرب: "يواجه إقليم كردستان في شمال العراق أزمة دستورية في غياب برلمان يقوم بمهامه، وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات توحي بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.

ويرى متابعون أنه بعد قرار المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان، فإن المؤسسات المنبثقة عنه باتت فاقدة بدورها للشرعية، لكن الإشكال يكمن في أن الأحزاب الحاكمة لا تبدو حريصة على تجديد شرعيتها، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويوضح المتابعون أن هذا الوضع يجعل من الحكومة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي ويترأسها مسرور البرزاني، لها مطلق الصلاحيات في التصرف في الإقليم دون أي رقابة من السلطة التشريعية، لافتين إلى أن تصريحات قيادات الحزب بشأن حرصهم على إجراء الاستحقاق في الموعد الذي جرى تحديده في فبراير لا يعدو كونه محاولة للتملص من المسؤولية وتحميل القوى الأخرى المسؤولية.

السودان.. احتدام القتال في أم درمان ودارفور

وفي الشأن اليمني، قالت صحيفة البيان: "اشتدت حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، مع دخول الحرب في العاصمة الخرطوم ومناطق غربي البلاد أسبوعها الثاني عشر".

كما احتدم القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وتواصلت الاشتباكات في مناطق أخرى في دارفور، مع ورود أنباء عن استيلاء قوات الدعم السريع على مراكز للشرطة، وسط غياب أي مؤشر على تهدئة محتملة للصراع المستمر منذ منتصف أبريل الماضي.

(ي ح)