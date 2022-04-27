​​​​​​​صحف عربية: أردوغان لن ينجح في تبديد الخلافات مع بن سلمان والأزمة العراقية السياسية تتعمق

تطرقت الصحف العربية اليوم، إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى السعودية، بالإضافة إلى الأزمة السياسية العراقية، إلى جانب التوتر الغربي – الروسي.

هل ينجح أردوغان في تبديد الخلاف مع ولي العهد السعودي

البداية من التوقعات حول نتائج الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، وفي هذا السياق، قالت صحيفة العرب: "استبعدت أوساط سياسية خليجية أن تنجح الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية يوم الخميس في تبديد الخلاف مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسبب مخلفات الحملة التركية على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

وقالت الأوساط الخليجية "لا شك أن أردوغان الذي سيلتقي الأمير محمد بن سلمان سيلاقي حفاوة في الرياض تليق بالتقاليد السعودية، وأنه قد يحصل على وعود بمشاريع اقتصادية واستثمارات سعودية في الاقتصاد التركي، إلا أن هوةً بين الرجلين ستظل قائمة؛ بسبب الاستهداف التركي لشخصية ولي العهد والتحريض عليه، خاصة أن أردوغان كان قد قاد الحملة بنفسه على الأمير محمد بن سلمان وسعى إلى ربط قرار تنفيذ العملية به، ودون أن يُوجِد مبرراً واضحاً لهذا الاستهداف".

وأضافت الصحيفة "لاحظت هذه الأوساط أن ما يُظهر البرود السعودي تجاه الزيارة هو أن وسائل الإعلام الرسمية لم تتحدث عنها، وأن مصدر أخبار هذه الزيارة كان دائماً هو الرئيس التركي الذي دأب منذ أشهر على الإعلان عن موعدها ثم إعلان التأجيل، من فبراير ثم مارس وأخيراً أبريل، وهو ما يكشف عن وجود عقبات من الجانب السعودي".

وفي فبراير الماضي كان من المتوقع أن يزور أردوغان السعودية، إلا أنّه في طريق عودته من زيارة قام بها إلى دولة الإمارات، أعلن تأجيل الزيارة. وقال إنّ بلاده والسعودية تواصلان الحوار.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت أنّ ولي العهد السعودي يريد من الرئيس التركي أن يتعهد بأنه لن يذكر مقتل جمال خاشقجي مرة أخرى، وهو الملف الذي لطالما استخدمته أنقرة للضغط على السعودية من أجل تحصيل استثمارات كبرى لإخراج الاقتصاد التركي من أزمته الحادة، لكن السعوديين خيروا تحمّل الهجمات المجانية والإساءات إلى قيادتهم على أن يخضعوا للابتزاز التركي.

ويبدو أنّ أردوغان قد عرف مؤخراً الطريق إلى استرضاء ولي العهد السعودي من خلال إغلاق ملف خاشقجي في تركيا وإحالة القضية إلى القضاء السعودي.

ويقول المراقبون إنه من الصعب جداً أن تتجاوز الرياض مخلفات ما حصل، على الرغم من أن أنقرة بدأت منذ العام الماضي تظهر رغبة في تطبيع العلاقات، وقد قام الرئيس التركي باتصالين هاتفيين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

الحلبوسي يلوّح بالانسحاب من العملية السياسية

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة البيان: "أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس عزمه على إعادة النظر بمجمل مشاركته في العملية السياسية في العراق «نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون» في البلاد، متوعداً بمحاسبة كل من «أجرم بحق الشعب، وغيّب رجاله وقتل شبابه وهم يطالبون بحقوقهم» في إشارة إلى العائدين للساحة السياسية بعد تبرئتهم من العدالة.

وقال الحلبوسي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يُصنف الاستهتار بأمن المواطنين، وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي».

وأضاف «لذا سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الاجتماعي، إذ لا يمكن أن تُبنى دولة بدون العدل والعدالة، ولا يُحترم فيها حق المواطن العراقي في العيش الكريم».

ولفت الحلبوسي إلى أنه «سيُحاسب عاجلاً أو آجلاً، كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله، وقتل وأعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم من ديارهم، وأودع أبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار».

برنامج غربي لـ«إنهاك» روسيا

وبخصوص التوتر الروسي – الغربي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "خلص الاجتماع العسكري، الذي استضافه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في قاعدة عسكرية بألمانيا، بمشاركة نحو 40 دولة، إلى تبني برنامج غربي، يشمل تعهدات بتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا من جهة، وإنهاك روسيا وتعقيد مهمتها في تهديد دول الجوار من جهة أخرى".

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي استضاف المحادثات في قاعدة رامشتاين الجوية: «إن الأسابيع المقبلة شديدة الأهمية في مجرى الحرب الروسية على أوكرانيا»، مضيفاً أن المناقشات مع الحلفاء ركزت على تعزيز قدرات الجيش الأوكراني على المدى الطويل. وأكد أن الاجتماع الأمني «سيكون مجموعة عمل للتواصل الشهري لتقييم قدرات أوكرانيا».

وقال أوستن إن روسيا خسرت كثيراً من المعدات والجنود في الحرب، وتواجه صعوبة في استبدال المعدات التي خسرتها بسبب العقوبات التي فرضت عليها». ووصف تهديدات الرئيس الروسي باستخدام السلاح النووي بالأمر الخطير، قائلاً: «إن الجميع سيخسر إذا اندلعت حرب نووية».

في الأثناء، هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو، أمس، «تصرفات كييف القريبة من سلوك مقاتلي (تنظيم داعش) الإرهابي».

واستبق بوتين مطالب غوتيريش بوقف النار والسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في منطقة آزوفستال في ماريوبول بالقول: «نسمع أن هناك مدنيين في آزوفستال، يجب على الجيش الأوكراني إطلاق سراحهم، وإلا فإن تصرفه سيكون مثل (داعش)».

في غضون ذلك، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى مما سماه «خطراً فعلياً» لاندلاع حرب عالمية ثالثة، معتبراً أن «الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به». وتابع لافروف أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ«التظاهر» بالتفاوض.

أما سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف فقدم تحذيراً آخر غير مسبوق، بحديثه عن احتمال تفكك أوكرانيا إلى دويلات عدة. وقال إن الغرب شجّع أوكرانيا على معاداة روسيا، وإن «عنصر العلاقات مع روسيا كان الوحيد الذي يربط بين الشعوب التي تقطن أوكرانيا».

(ي ح)