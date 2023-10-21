​​​​​​​صحف عربية: عملية عسكرية متوقعة لدمشق في إدلب وقلق أميركي من انفجار المنطقة

تحدثت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، عن تصعيد من قبل حكومة دمشق في إدلب، بالإضافة إلى الأهداف الإسرائيلية في غزة، إلى جانب الموقف الأميركي من التصعيد في الشرق الأوسط.

عملية عسكرية متوقعة لدمشق

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق تطرقت صحيفة العرب إلى التصعيد من قبل حكومة دمشق في إدلب، وأشارت إلى أن نسق الغارات تصاعد بشكل واضح في الأيام الأخيرة، ما يؤشر على أن هناك نية لاستغلال الانشغال الدائر بالحرب في غزة لشنّ عملية عسكرية في المنطقة، ورجحت الصحيفة أن تعقب التصعيد الجوي عملية برية تستهدف خصوصاً السيطرة على الطريق الدولي “أم 4”.

ووفق الصحيفة، فإن العملية العسكرية قد تتدحرج لتشمل عملية برية يسيطر خلالها الجيش على ريف إدلب الجنوبي انطلاقاً من جبل الزاوية، مروراً بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي فريف إدلب الغربي، وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي، وعلى طول مسار طريق حلب – اللاذقية الذي يهيمن على مقاطعه مرتزقة "هيئة تحرير الشام والحزب التركستاني وأنصار التوحيد".

3 أهداف إسرائيلية

صحيفة الشرق الأوسط رأت بدورها واعتماداً على تصريحات مسؤولين إسرائيليين أن حملة برية على غزة هي مسألة وشيكة، وأن لإسرائيل 3 أهداف؛ وهي القضاء على (حماس) وتدمير قدراتها العسكرية والحكومية، والإزالة الكاملة لمسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة، وإقامة نظام أمني جديد.

قلق أميركي من تداعيات الانفجار في الشرق الأوسط

شبكة الحرة رأت نقلاً عن تحليلات أميركية أنه من الواضح أن الإدارة الأميركية قلقة من أن خطط إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى حرب أوسع، حرب من شأنها على الأقل أن تسحب مخزونات الذخائر الأميركية "المنهكة بالفعل"، وتزيد من سعر النفط، وتسبب مشاكل لسمعة الولايات المتحدة مع الكثير مما يسمى بالجنوب العالمي "global south" (أو الدول الأقل دخلاً)، وربما تؤدي إلى تدخّل عسكري أميركي مباشر.

(ي ح)