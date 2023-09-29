​​​​​​​صحف عربية: المناورات الصينية - السعودية تثير التساؤلات وحفتر يلتقي بوتين

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، العلاقات الصينية السعودية، وملف الإخوان في تونس، إلى جانب الشأن الليبي.

هل تجتذب السعودية الصين أم لدى بكين مشروع وجود عسكري في الخليج؟

تحت هذا العنوان، قالت صحيفة العرب اللندنية إن المناورات البحرية المشتركة بين الصين والسعودية، التي ستجرى الشهر القادم، تثير تساؤلات بشأن الهدف من ورائها، وما إذا كانت السعودية تخطط لجذب الصين إلى الخليج كردّ فعل على تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها الدفاعية تجاهها أم أن لدى بكين مشروعاً لإرساء وجود عسكري طويل المدى في الخليج؟

وتقول الصحيفة إن: "اللافت أن المناورات ستُجرى خارج بيئة السعودية الطبيعية، وهو ما يدفع إلى التساؤل: ماذا تفعل البحرية السعودية في مقاطعة صينية بعيدة عن بيئة العمل العسكري في الشرق الأوسط آلاف الكيلومترات؟ وأعلنت وزارة الدفاع الصينية الخميس عن تدريب بحري خاص مشترك مع السعودية سيتم في تشرين الأول المقبل.

وتخرج هذه المناورات التعاون الدفاعي بين السعودية والصين من دائرة الافتراض والتصريحات التي تتحدث عن نوايا تعاون عسكري، والتسريبات التي يحملها الإعلام الغربي بهدف الضغط والإرباك، إلى دائرة الضوء، حسب الصحيفة.

إحالة ملف "إخوان" تونس إلى القضاء

تونسياً، وبعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات إحالة ملف التنظيم السري لحزب "حركة النهضة" الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية، وفق صحيفة البيان.

ورجحت أوساط تونسية – حسب الصحيفة - أن يؤدي الكشف عن تورط التنظيم السري في الإرهاب إلى حل حركة النهضة نهائياً، ما يمثل تحولاً جذرياً للمشهد السياسي في البلاد، إذ سبق للتنظيم السري أن واجه اتهامات بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، طالت زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، وعضو المجلس التأسيسي السابق، مؤسس التيار الشعبي، محمد البراهمي، إضافة إلى ملف تسفير أعداد كبيرة من الشباب التونسي للقتال في سوريا، والعراق، وليبيا.

حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو في موسكو خليفة حفتر الذي يقوم بزيارة لروسيا، وفق ما أعلن الكرملين وقوات حفتر في شرق ليبيا الخميس، والذي يعد اللقاء الأول بين بوتين وحفتر منذ عام 2019، وفق وسائل إعلام ليبية.

وترى صحيفة القدس العربي إن روسيا تبذل منذ سنوات عدة جهوداً دبلوماسية في أفريقيا للحلول مكان القوى الغربية التقليدية، في وقت تشهد فيه روسيا عزلة على الساحة الدولية، حيث ضاعفت جهودها على هذا الصعيد منذ التحرك العسكري الروسي على أوكرانيا في شباط 2022.

وتقيم موسكو علاقات وثيقة مع حفتر الذي لجأ إلى مجموعة فاغنر في محاولته التي باءت بالفشل للسيطرة على طرابلس بين نيسان 2019 وحزيران 2020، حسب الصحيفة.

(د ع)