​​​​​​​صحف عربية: المناطق المحتلة تتضرر من تدهور الليرة التركية والسودان على خطى السعودية

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، تأثير تدهور الليرة التركية على المناطق السورية المحتلة، وبوادر لعودة العلاقات بين السودان وإيران، إلى جانب الشأن العراقي.

تدهور الليرة التركية يحدث أضراراً معيشية في الشمال السوري

البداية من تأثير تدهور الليرة التركية على المناطق المحتلة من سوريا، وفي هذا الصدد كتبت صحيفة الشرق الأوسط: "وضع انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار مؤخراً، السوريين في مناطق النفوذ التركي والمعارضة السورية، شمال غربي سوريا، في مأزق اقتصادي ومعيشي جديد، وفي مواجهة مباشرة مع غلاء وتقلبات أسعار الأدوية والسلع الغذائية والصناعية والوقود، مع تراجع كبير في الحركة الشرائية وحركة العمل.

وفي حزيران 2020، بدأ السوريون في مناطق النفوذ التركي بريف حلب وإدلب شمال غربي سوريا، بالتعامل بالليرة التركية بدلاً من نظيرتها السورية التي شهدت حينها انهياراً كبيراً أمام الدولار، وتسبّب انهيارها في ذلك الوقت بخسائر كبيرة عند التجار ورؤوس الأموال والصناعيين في المنطقة والموظفين والعمال. وعلى ما يبدو، فإن اختيار السوريين للعملة التركية لم يكن بالموفق؛ إذ سرعان ما بدأت قيمتها بالتراجع والتهاوي على مراحل مقابل الدولار، حتى تراجعت قيمتها مؤخراً إلى نحو 40 في المائة، مسجلة في الأيام الأخيرة الماضية 26 ليرة مقابل الدولار الواحد، ما أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي، الهش أصلاً، في مناطق شمال غربي سوريا وتراجع الحركة الشرائية في الأسواق وغلاء كبير في أسعار السلع والأدوية، فيما لم يطرأ أي تحسن على أجور ورواتب العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام".

السودان: البرهان يستعد لإعادة العلاقات مع إيران وسط صراع مع «الدعم السريع»

تحت هذا العنوان، كتبت جريدة القدس العربي: "في لقاء يعتبر الأول من نوعه بعد سبع سنوات من القطيعة بين البلدين، التقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الخميس، على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز".

وحسب بيان لوزارة الخارجية السودانية، فقد عبّر الصادق عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمها الهلال الأحمر الإيراني للسودان خلال الأزمة الراهنة، مشيداً بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، واعتبر أن من شأن ذلك أن يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ووفق البيان "تباحث الطرفان حول إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالمنفعة للبلدين والاستفادة من فرص التعاون المشترك في شتى المجالات".

الإطار التنسيقي بين الوحدة والانقسام.. قرار مرتبط بترشح الصدر للانتخابات

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "يبذل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي جهوداً حثيثة من أجل بقاء مجموعات الإطار التنسيقي كتلة موحدة في الانتخابات المحلية المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول المقبل، ولأن بعض التيارات داخل الإطار ترغب في أن تجرب حظّها في كتلة انتخابية مستقلة عن قوى الإطار الأخرى، يصبح انقسام الإطار التنسيقي أو بقاؤه موحداً مرتبطيْن بالقرار الذي سيتخذه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

ويقول مراقبون إنه لا توجد أي مفارقات في هذا الأمر، لأن الخصومات موجودة بين أطراف الإطار، إلا أن العداوة بينها وبين التيار الصدري هي التي أبقتها موحدة. وإذا قرر الصدر أن يدفع تياره إلى المشاركة في الانتخابات، فسوف تتراجع أطراف الخصومة عن اتخاذ قرار الانفصال".

(د ع)