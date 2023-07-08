​​​​​​​صحف عربية: الأجواء السورية تتحوّل لساحة صراع غربية ونابلس مهددة بالتحوّل لجنين ثانية

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، الشأن السوري إلى جانب الهجمات الإسرائيلية على نابلس، بالإضافة إلى ملفي الطاقة والرئاسة اللبنانية.

احتكاك روسي جديد مع طائرات أميركية وفرنسية فوق سوريا

البداية من الشأن السوري، وفي هذا الصدد، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أعلنت الولايات المتحدة ليلة الخميس - الجمعة عن حادث جوي جديد مع روسيا فوق الأجواء السورية، في ثاني حادث من نوعه في يومين، الأمر الذي يثير مخاوف من وقوع مواجهة غير مقصودة بين الطرفين، لا سيما في ضوء المناورات الواسعة التي تقوم بها القوات الروسية والسورية حالياً في سوريا".

وقالت القيادة الجوية الأميركية، في بيان، إن طائرة روسية قامت من جديد (يوم الخميس) بالطيران في شكل «غير آمن وغير مهني» في مواجهات طائرات أميركية وفرنسية فوق سوريا. وتابعت: «ندعم بشكل كامل حلفاءنا الفرنسيين في الحق بالقيام بمهمات أمنية فوق المنطقة»".

إسرائيل تهدد بتحويل نابلس إلى جنين ثانية

نبقى في صحيفة الشرق الأوسط، والتي كتبت في الشأن الفلسطيني: "هددت إسرائيل أمس (الجمعة) بتحويل نابلس إلى "مخيم جنين" ثانٍ، في تلويح باجتياحها على غرار ما حصل في جنين مطلع الأسبوع حين اقتحمته القوات الإسرائيلية وخلّفت فيه دماراً كبيراً، بالإضافة إلى سقوط كثير من القتلى والجرحى.

مستقبل غير مضمون لأوبك

تحت هذا العنوان، كتبت صحيفة العرب اللندنية: "تواجه الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مجموعة من التحديات لعل أبرزها تضارب الأهداف والمصالح، ما يهدد بانفراط عقد المنظمة في نهاية المطاف.

ويرى المتابعون منظمة أوبك هيكلاً مترابطاً لا يتزعزع إلا حين تنخفض أسعار النفط. لكن المجموعة ليست متجانسة ولا تتمتع بالإجماع كما يبدو في الظاهر. وقد يُهدد بقاؤها المصالح المختلفة لأعضائها في مرحلة ما. وقرر قادة أوبك في اجتماعهم الأخير في حزيران/ يونيو تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية إلى 2024. وقرروا تعديل حصص الأعضاء الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى مستويات الإنتاج المتفق عليها مسبقاً".

لبنان.. الاتصالات جارية نحو تسوية شاملة مرتقبة

في الشأن اللبناني، قالت صحيفة البيان: "تراجع في الآونة الأخيرة الاهتمام بملف الرئاسة، حتى كاد يكون "خارج التداول"، بانتظار أمر ما "يُطبخ" في الخارج، قد يتجاوز هذه المرة مسألة وصول شخص متفاهم عليه إلى قصر بعبدا، إلى ما يمكن وصفه بـ "مقاربة فرنسية جديدة لحل الأزمة في لبنان".

ونوّهت مصادر على خط متابعة ما يتسرب من الاتصالات الجارية في الخارج إلى أن التسوية المرتقبة قد تكون شاملة، سياسياً ومالياً واقتصادياً، وقد تتناول تعديل الدستور، لجهة المهل المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة، في ضوء ما يعتزم الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية السابق، جان إيف لورديان، طرحه في بيروت خلال زيارته المرتقبة منتصف الشهر الجاري" حسب الصحيفة.

(د ع)