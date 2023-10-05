تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى "الائتلاف السوري"، بالإضافة إلى الانتخابات المصرية، إلى جانب التطورات الأميركية الأخيرة.

"الائتلاف" يستلهم من "النظام" الذي ثار عليه

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق رأت صحيفة العرب أن ما تسمى (المعارضة السورية) المتمثلة بـ "الائتلاف" أظهرت أنها لا تختلف كثيراً عن نظام بشار الأسد الذي ثارت ضده عام 2011، لجهة ابتداع أساليب وآليات لتصفية الخصوم والمعترضين على نهجها، وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة الجديدة للائتلاف تركّز على تحييد خصومها السياسيين، بعد أن نجحت في تجاوز عقدة الانتخابات، لتثبت بذلك أنها ليست بالطرف القادر على طرح البديل، لا بل إنها تستلهم من النظام أدواته للبقاء.

لا توقعات بتغيير في الانتخابات المصرية

وفي الشأن المصري، تناولت صحيفة الأخبار موضوع الانتخابات هناك، وأشارت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استبق تقديم أوراق ترشُّحه لمدة رئاسية جديدة، بإصدار قرار جمهوري اشتمل على إعادة تشكيل «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الجهة القضائية المستقلّة والمخوّلة، وفقاً لأحكام الدستور وجاء ذلك في وقت لا يُتوقَّع فيه أن يكون للتغييرات تأثير جوهري في سياسات «الوطنية للانتخابات» التي غضت الطرف عن انتهاكات عديدة سابقة.

فراغ تشريعي أميركي غير مسبوق

صحيفة الشرق الأوسط تطرقت إلى التطورات السياسية الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تواجه فراغاً تشريعياً غير مسبوق، وذلك بعد تجريد رئيس مجلس النواب من منصبه لأول مرة في التاريخ، وأوضحت أنه ومع خروجه، يترك المجلس في فراغ تشريعي بانتظار اختيار بديل يحظى بأغلبية الأصوات التي لم يتمكن من حصدها، وهذا البديل غير موجود حتى الساعة، لذلك رفع مجلس النواب جلساته حتى يوم الثلاثاء المقبل على أمل العثور على وجه توافقي.

(ي ح)