​​​​​​​صحف عربية.. توتر أمني في ليبيا يهدد حكومة الدبيبة وتقدم في مسار الحل اليمني

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى نتائج زيارة السوداني إلى دمشق، بالإضافة إلى الاشتباكات في طرابلس الليبية، إلى جانب الوضع اليمني.

زيارة السوداني إلى دمشق لم تنتج شيء

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق قالت صحيفة العربي الجديد إنه وعلى الرغم من مرور شهر كامل على زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، إلى العاصمة السورية دمشق في 16 تموز/ يوليو الماضي، فإن أي تغييرات لم تطرأ بعد على الملفات العالقة بين البلدين، ابتداء من مكافحة الجفاف، وصولاً إلى تأمين الحدود المشتركة التي تمتد 600 كيلومتر، لتعزيز التعاون والحد من تهريب المخدرات، وتحديداً الكبتاغون.

توتر أمني في ليبيا

وفي الشأن الليبي أشارت صحيفة العرب إلى أن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، ليلة الإثنين – الثلاثاء واستمرت حتى الثلاثاء، أفقدت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورقة الاستقرار. وهي إحدى أهم الأوراق التي ظل يحتفظ بها منذ وصوله إلى السلطة عام 2021.

ورأت الصحيفة أن التوتر الأمني يتزامن مع مساع داخلية وخارجية لإزاحة الدبيبة.

تقدم في المسار اليمني

يمنياً، أشارت صحيفة البيان إلى أن هناك تقدماً مهماً في مساعي إبرام اتفاق يمدد الهدنة في البلاد ويدخلها في محادثات سلام شامل، وسط إجراءات اقتصادية، وإنسانية مهمة، مثل: صرف رواتب الموظفين، وفتح الطرق بين المحافظات، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء. وتوقعت المصادر أن تشهد الأسابيع القادمة مزيداً من التقدم في هذا الصدد.

إلا أن الصحيفة لم تخفِ تشاؤمها، إذ قالت أن هناك العديد من العراقيل التي يمكن أن تعترض مسار هذا التقدم.

(ي ح)