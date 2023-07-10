​​​​​​​صحف عربية.. تقارب دمشق وأنقرة بحكم المتوقف وخلافات محتدمة في الأنبار العراقية

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة دمشق، بالإضافة إلى مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، إلى جانب الأزمة السودانية والوضع العراقي.

تقارب دمشق أنقرة.. مع وقف التنفيذ

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، قالت صحيفة البيان: "بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقع البعض أن يجري مسار العلاقات التركية السورية والتطبيع المرتقب بسرعة أكبر، لكن ما جرى في الآونة الأخيرة كشف أن ثمة تباينات واسعة في وجهات النظر بين أنقرة ودمشق، خصوصاً بعد الإعلان الشهر الماضي عن توقف مسار أستانة في كازاخستان، ما طرح أسئلة كثيرة عن مسار العلاقات السورية التركية في ظل عودة سوريا للجامعة العربية.

السفير السوري السابق لدى تركيا، نضال قبلان، أكد أول من أمس، أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، «إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق على الشروط الأساسية لسوريا، وأبرزها خروج تركيا من الأراضي السورية.

استغلال رأسمالية المحاسيب في سوريا

نبقى في الشأن السوري، إذ قالت صحيفة العرب: "أثار الإجراء الذي اتخذه النظام السوري مؤخراً بمصادرته أصول 35 مُهرِّباً مداناً التساؤلات بشأن نوايا الرئيس بشار الأسد واستراتيجيته الإقليمية. فإلى جانب العدد الكبير غير الاعتيادي للأشخاص المستهدفين في آنٍ واحد من هذا الإجراء، لفتت شخصيات الخاضعين للتحقيق وانتماءاتهم انتباه الجميع في دمشق وخارجها".

واحتل خبر المصادرة العناوين الرئيسية عندما ظهرت قائمة مُسرَّبة بالمشتبه بهم في وقت مبكر من هذا الشهر. فبالإضافة إلى عضو البرلمان مدلول عمر العزيز، ضمت حملة التفتيش العديد من قادة الميليشيات ذوي الصلات الوثيقة بالنظام وبحليفته إيران، وجاء من بين هؤلاء قائد ميليشيا الدفاع الوطني فراس الجهام المعروف أيضاً بفراس العراقية، والقيادي الشهير في الفرقة الرابعة حسن الغضبان الذي يخضع لقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.

واتخاذ موقف من هذه المسائل أمر مهم في علاقة الأسد بالعراق، لكنه مهم أيضاً في الوفاء بالمتطلبات الإقليمية لإعادة سوريا إلى حظيرة المجتمع العربي.

«قمة جوار» بمصر لبحث «إنهاء الصراع» في السودان

وفي الشأن السوداني، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "تستضيف مصر، (الخميس)، قمة لدول جوار السودان؛ للتباحث حول «سبل إنهاء الصراع الحالي»، ووضع «آليات فاعلة لتسوية الأزمة بصورة سلمية»، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى، وفق بيان رئاسي مصري. ويشهد السودان منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، معارك عنيفة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص، لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، خصوصاً مصر شمالاً وتشاد غرباً".

حملة ضد «الفساد» في الأنبار: الحلبوسي يتلمّس «استهدافاً سياسياً»

عراقياً، قالت صحيفة القدس العربي: "تشهد محافظة الأنبار، غربي العراق، موجة حادة من الخلافات السياسية بين رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وأنصاره من جهة، وشيوخ العشائر وقيادات سياسية سنية مناهضة لسياسته من جهة أخرى. ولكن أنصار الحلبوسي يتهمون رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بشن حملة على أنصار رئيس مجلس النواب تحت عنوان الفساد، وذلك قبيل بدء ماراثون انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نهاية العام الحالي".

(ي ح)