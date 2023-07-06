​​​​​​​صحف عربية.. مناورات دمشق وموسكو تحمل رسائل لأميركا وإسرائيل وأوبك مهددة من أوبك

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، المناورات العسكرية بين قوات حكومة دمشق وروسيا وملف اللاجئين السوريين، إلى جانب أزمة الطاقة والانتخابات الليبية.

روسيا وسوريا.. مناورات بـ"رسائل» لأميركا وإسرائيل

البداية من الشأن السوري، وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة الشرق الأوسط: "انطلقت، الأربعاء، مناورات عسكرية ضخمة لقوات روسية وسورية في ريف حلب الشرقي شمال سوريا. وتأتي المناورات التي تستمر أسبوعاً في ظل تصاعد التوتر الروسي- الأميركي في سوريا، وفي ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع تنتشر فيها ميليشيات مرتبطة بإيران في سوريا، وهو أمر يلقى اعتراضاً من موسكو. ومن هذا المنطلق، بدا الإعلان الروسي المفاجئ عن المناورات السورية بمثابة "رسائل" للجانبين الأميركي والإسرائيلي".

الأردن يتصدّر حَراك عودة اللاجئين: مجلس الأمن نحو تمديد «مشروط» لقرار المساعدات

نبقى في الشأن السوري، لا سيما ملف اللاجئين السوريين، حيث قالت صحيفة الأخبار اللبنانية: "بالتوازي مع التحرّك اللبناني لتسريع وتيرة العودة الطوعية للاجئين السوريين، ضمن إطار "ثلاثي" تشترك فيه بيروت ودمشق و"مفوضية اللاجئين"، تحرّك الأردن على الخطّ نفسه، للخروج بخطة متكاملة تنخرط فيها دول إقليمية متضرّرة من مسألة اللجوء، من بينها تركيا. وتنتظر عمّان أن يفضي تحرّكها إلى توافق يزيح العقبات التي تعرقل عودة السوريين، وعلى رأسها مسألتا تأهيل البنى التحتية والرفض الأميركي - الغربي لهذه الخطة، بما من شأنه أيضاً أن يمهّد الطريق أمام التطبيع السوري – التركي.

أوبك مهددة من أوبك: كيف تتعامل المنظمة مع زيادة إنتاج النفط في إيران

وعن أزمة الطاقة، قالت صحيفة العرب اللندنية: "تعكس المؤشرات ارتفاع إنتاج إيران من النفط رغم العقوبات المفروضة عليها وهو ما يثير استغراب محللين بشأن تأثر أسعار النفط وانخفاضها في كل مرة يتم فيها نشر تسريبات عن قرب توقيع الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن، الأمر الذي سيتيح تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق من جديد.

وحسب المحللين، فإن الزيادات الإيرانية غير المعلنة في الإنتاج يجب أن تكون مصدر قلق أكبر بالنسبة إلى منظمة أوبك التي تنتهج منذ فترة، سياسة التقليص في الإنتاج بهدف التحكم في الأسعار، خاصة وأن التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن لن يعيد الإنتاج الإيراني إلى معدله الطبيعي الذي يتجاوز 3 ملايين برميل مباشرة.

لكن بيانات ثانوية لأوبك تشير إلى ارتفاع مطّرد لإنتاج النفط في إيران. وبلغ متوسط ​​إنتاج طهران الشهري 2.679 مليون برميل يومياً في أيار 2023، وهو ما يعكس زيادة عن الـ 2.544 مليون برميل يومياً التي أنتجتها إيران في أيار 2022، وارتفاعاً عن متوسط 2.455 مليون برميل يومياً المُسجّلة في أيار2021. وتبدو الزيادة أكبر عند مقارنتها بأيار 2020، عندما لم يتجاوز إنتاج البلاد 1.978 مليون برميل يومياً.

خطة عمل أممية لإجراء الانتخابات في ليبيا

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "أعلن المبعوث الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي يعمل حالياً على خطة عمل تحمل موعداً محدداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيراً إلى أن إطلاق هذه الخطة سيتم قريباً بعد تعثر تنظيم العملية الانتخابية عام 2021.

وأكد المبعوث الأميركي في ندوة حوارية، أنه لا بديل عن الانتخابات في ليبيا، من أجل توحيد البلاد وإعادة إضفاء الشرعية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس هو قبول بقية الأطراف الليبية بنتائج الانتخابات".

(د ع)