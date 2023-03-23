وتناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، استهداف إسرائيل لمطار حلب الدولي وتعديل قانون الانتخابات العراقية، إلى جانب أزمة المهاجرين.

ضربة إسرائيلية أصابت «مستودع ذخيرة» قرب مطار حلب

البداية من الشأن السوري، وفي هذا الصدد قالت صحيفة الشرق الأوسط: "للمرة الثانية خلال الشهر الحالي، تعرّض مطار حلب الدولي في شمال سوريا لقصف إسرائيلي، فجر الأربعاء، أدى إلى خروجه من الخدمة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القصف استهدف مستودع أسلحة لمجموعات موالية لطهران.

وقالت 3 مصادر في مخابرات غربية إن إيران زادت من اعتمادها على مطار حلب لإيصال المزيد من الأسلحة على مدى الشهر المنصرم، مستغلة الزيادة الكبيرة في عمليات النقل الجوي مع إرسال طائرات شحن تحمل مساعدات إغاثة عقب زلزال مدمر ضرب المنطقة في فبراير (شباط). وأضافت المصادر أن ضربة إسرائيلية في السابع من مارس (آذار)، عطلت العمل في مطار حلب وقتها، فجّرت شحنة أسلحة إيرانية بعد ساعات من وصولها على متن طائرة قالت دمشق إنها كانت تحمل مساعدات.

وأوضح «المرصد السوري» من جهته أن طائرات إسرائيلية استهدفت، فجر الأربعاء، حرم مطار حلب الدولي و«مستودع أسلحة للميليشيات الإيرانية في محيط المطار، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وخروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت». وأشار إلى دوي انفجارات عنيفة سُمعت بأرجاء مختلفة من حلب، لافتاً إلى أنها المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل مطار حلب الدولي خلال شهر مارس (آذار) الحالي. ففي السابع من مارس، استهدفت غارات إسرائيلية مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ، عبر دفعتين، انطلقت من البحر وأصابت مدرج المطار، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل، بالإضافة لمقتل 3 بينهم ضابط سوري في محيط المطار.

ولإيران والمجموعات الموالية لها نفوذ واسع في مدينة حلب ومحيطها، والتي كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة عليها نهاية عام 2016 بدعم جوي روسي، بعد معارك وجولات قصف وسنوات من الحصار للأحياء الشرقية من المدينة، التي شكلت معقلاً للفصائل المعارضة منذ صيف 2012، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي لفتت إلى أنه لم يصدر أي تعليق رسمي عن إسرائيل التي تكرر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. واكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول رداً على سؤال للوكالة الفرنسية: «لا نعلّق على تقارير في الإعلام الأجنبي».

وتعمل إسرائيل، وفق تصريحات تصدر عن مسؤولين فيها ومحللين، على منع المجموعات الموالية لإيران، خصوصاً «حزب الله»، من الحصول على أسلحة تعزز قدراتها وتمنحها أفضلية في الميدان".

النواب المستقلون في العراق يلجؤون إلى القضاء مع إصرار القوى المتنفذة على تمرير قانون سانت ليغو

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "قرر النواب المستقلون في البرلمان العراقي تصعيد خطواتهم المعترضة على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، في ظل إصرار الأغلبية النيابية على تمرير المشروع دون الأخذ بالاعتبار التحفظات الواردة على التعديل.

يتزامن ذلك مع دعوة نشطاء عراقيين إلى الاحتجاج في العاصمة بغداد ومدن في وسط البلاد وجنوبها، كرد على تمرير البرلمان الجزئي لمشروع التعديل المثير للجدل، والذي من المقرر استكمال التصويت على باقي فقراته السبت المقبل.

ويرى متابعون أن ذهاب الكتل المدنية والمستقلين إلى المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، خطوة للضغط على قوى الأغلبية، للاستماع إلى تحفظاتهم وإدراج مطالبهم ضمن التعديل، مشيرين إلى أن الإشكال بالنسبة لهذه الكتل لا يكمن في نظام الدائرة الواحدة بقدر ما هو في عملية احتساب الأصوات، والتي ترى بأنها ستقلل من حظوظها في الاستحقاق.

وقدّم النائب المستقل أمير المعموري الأربعاء طعناً لدى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية انعقاد جلسة التصويت الأخيرة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

وطالب المعموري في الدعوى المقامة والتي نشرتها وكالة شفق نيوز، المحلية، المحكمة الاتحادية بدعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة لوظيفته بعد تبليغه بعريضة الدعوى إلى المرافعة، والحكم بإلغاء الجلسة رقم 15 وما ترتب عليها من قرارات لمخالفتها الصريحة والواضحة للدستور العراقي، وللنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يجد سنده في المادة 51 من الدستور.

وخلال الجلسة النيابية التي جرت بعد منتصف ليل – الأحد وانتهت فجر الإثنين، تم تمرير المادة السادسة عشرة من مشروع التعديل.

ويقول المتابعون إن إصرار القوى المتنفذة في العراق على تمرير المشروع يهدد بتفجير أزمة جديدة في البلاد، في ظل عمليات حشد من القوى المدنية للخروج والاحتجاج في الشارع، خصوصاً وأن القانون الذي يجري بحث العودة إليه سبق وأن أسقطه حراك تشرين.

وأصدرت اللجنة المركزية للاحتجاجات العراقية بياناً جاء فيه أن “الخاسرين اتفقوا على تمرير قانون سانت ليغو سيء الصيت (…) دون مبالاة لكل الدماء والتضحيات ورأي المرجعية”.

وأضاف البيان أن “عودة القانون القديم بالتعديلات الكارثية المطروحة هي إنعاش للفاسدين والمتورطين بالدم والخراب، بعد فشلهم الكبير في الانتخابات الأخيرة، ومصادرة واضحة لإرادة الجماهير واختياراتهم، وقد شاهدتم بأم أعينكم ما جرى يوم أمس من تأخر انعقاد جلسة مجلس النواب لأكثر من 17 ساعة بسبب رفضكم الجماهيري وموقف النواب المعارضين”، ودعت اللجنة إلى “الاحتجاج ضد القانون والتنديد به”.

مقتل وفقدان عشرات المهاجرين قبالة سواحل تونس

وعن أزمة المهاجرين، قالت صحيفة الاتحاد الإمارتية: "قال مسؤول في منظمة تونسية معنية بالحقوق إن خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم وفُقد 28 آخرون بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف رمضان بن عمر المسؤول في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن خفر السواحل التونسي أنقذ خمسة مهاجرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس الجنوبية وإنهم كانوا في حالة نفسية سيئة.

تنطلق قوارب متهالكة حاملة مهاجرين أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء من الشواطئ التونسية في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وتصدرت ساحل العاج دول الأصل التي وصل مهاجرون منها إلى إيطاليا عبر القوارب هذا العام بواقع 3223 مهاجراً، تليها غينيا بواقع 2906 مهاجرين.

وقال مسؤول الأمم المتحدة إن معظم هؤلاء غادروا من تونس. بينما وصل 1535 تونسياً إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام.

ووفقاً لبيانات غير رسمية، صادرة عن الأمم المتحدة، فإن 12 ألفاً ممن وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام جاءوا من تونس، مقابل 1300 في الفترة نفسها من عام 2022".

(د ع)