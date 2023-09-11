تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى الوضع السوري، بالإضافة إلى العلاقات التركية – المصرية، إلى جانب التوتر الأميركي – الإسرائيلي.

بيدرسون يسعى لإحياء "اللجنة الدستورية"

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يسعى إلى تحديد موعد لعقد جولة جديدة لما تسمى اللجنة الدستورية المتعثرة، تكون التاسعة، وتضم ممثلين عن دمشق وما تسمى كل من (المعارضة) و (المجتمع المدني)، في رغبة بأن يكون الموعد قبل نهاية العام الحالي، استناداً إلى توافق المشاركين في لجنة الاتصال العربية على عقد اجتماع (اللجنة الدستورية) في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة.

لقاء أردوغان – السيسي لم يناقش القضايا الحيوية

وبخصوص العلاقات المصرية – التركية أشارت صحيفة العرب إلى أن الاجتماع الذي عقد بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان فك عقدة التواصل بين الطرفين، لكنه أجّل مناقشة القضايا الحيوية التي تسعى أنقرة للدخول فيها سريعاً، إلا أن توجس السيسي وتخوّفه من مفاجأة تركية يعيقان تفعيل التطبيع بين البلدين.

وترى الصحيفة إن السيسي لا يريد أن يصدق أن أردوغان قد قلب صفحة الخلافات ولا يزال يعتقد أنه يخبئ مفاجأة، على عكس الإمارات والسعودية اللتان تعاملتا مع التطبيع بأريحية مع الأخذ بعين الاعتبار أن بلداً على حافة الإفلاس ليس بصدد المناورة.

توتر أميركي - إسرائيلي

وبشأن العلاقات الأميركية – الإٍسرائيلية، قالت صحيفة القدس العربي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة، هذا الشهر، للمرة الأولى منذ إعادة انتخابه، كما أعلن مكتبه، الأحد، حيث من غير المتوقع أن يلتقي بأي من المسؤولين الأميركيين وربطت الصحيفة ذلك بتجدّد التوتر مع الولايات المتحدة. فقد دعا بايدن قادة إسرائيل إلى عدم استعجال إصلاحات قضائية “مثيرة للانقسام” بشكل متزايد، نظراً إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.

(ي ح)