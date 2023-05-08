​​​​​​​صحف عربية.. عودة مشروطة لعودة سوريا للجامعة العربية

شغلت عودة سوريا إلى الجامعة العربية والتصعيد العسكري في السودان وملف الهجرة اهتمام الصحف العربية الصادرة اليوم.

عودة مشروطة لسوريا تجنب الجامعة العربية الوقوع في تناقضات عربية ودولية.

ترى صحيفة العرب اللندنية أن وزراء خارجية الدول العربية تجاوزوا في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة، الأحد، الوقوع في تناقضات إقليمية ودولية فادحة، "حيث اشترطوا لعودة سوريا إلى الجامعة العربية العمل على حل الصراع على أراضيها للخروج من فخ عدم حدوث تغير حقيقي على مدار نحو 12 عاما فصلت بين قراري المقاطعة والعودة.

يقول متابعون إن العودة “تحصيل حاصل” لجملة من التطورات التي شهدتها العلاقات العربية مع دمشق، بما جعل نظامها الحاكم غير منبوذ كما كان سابقا، حيث انفتحت عليه دول خليجية ناصبته العداء، وبدأت تركيا تتحدث عن تفاهمات معه.

ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن العودة جاءت في سياق تحركات تقوم بها الرياض على الساحة الإقليمية، فمنذ الحديث عن عودة علاقاتها الدبلوماسية مع طهران أخذ الملف السوري يتحرك بوتيرة سريعة، ويبدو كأنه قاسم مشترك بين السعودية وإيران، والبحث عن صيغة تحوله إلى عنصر إيجابي بعد أن كان أحد عناصر التوتر بينهما.

وأكدت مصادر عربية لـ”العرب” أن النظام السوري لا يملك رفاهية توظيف ما يمكن وصفه بـ ”التناقضات الإقليمية والدولية”، فبقدر ما تمثل هذه الحالة مكسبا له قد تنقلب عليه إذا مارس هوايته في تبني مواقف متشددة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضافت الصحيفة أنه "من المتوقع دعوة الرئيس الأسد لحضور القمة العربية بالرياض في التاسع عشر من مايو الجاري بعد غياب استمر نحو 12 عاما، وهو ما يدعم الجهود السعودية التي بُذلت لعودة دمشق في قمة تريدها أن تكون نواة لدور إقليمي جديد لها".

الجيش السوداني و«الدعم» يأملان في التوصل لاتفاق أمني

وعن التصعيد العسكري السوداني، وبعد يومين من محادثات تمهيدية بدأت في جدة السعودية يوم السبت بين طرفي الصراع، نقلت صحيفة البيان عن ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إعرابهما "عن تحملهم مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني".

وصدر بيان عن وزارة الخارجية السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين جاء فيه "بدأ ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت 6 مايو، وقد حثّت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات وذلك لتحقيق الأهداف التالية" تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية".

وقد شرع الطرفان "في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان، وقد بدأ الطرفان أيضاً مناقشة الاجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ".

تونس: إحباط 20 عملية هجرة وإنقاذ المئات

وفي سياق آخر، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن "الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس أعلنت، أمس، إحباط 20 عملية اجتياز للحدود البحرية، خلال ليلة واحدة، وإنقاذ 805 أشخاص من قبل وحدات إقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، إن "وحدات تابعة للحرس في صفاقس والمهدية تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 5 و6 مايو من إحباط 19 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 782 مجتازاً".

كما "تمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس في نابل (شرق)، خلال الليلة نفسها، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 23 مجتازاً تونسياً".

وتعلن السلطات التونسية، بوتيرة شبه أسبوعية، إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين من تونس ودول أفريقية أخرى.

إلى ذلك، انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي 4 جثث لفظتها أمواج البحر في شواطئ منطقة جبنيانة بصفاقس، فيما يجري البحث عن مفقودين آخرين. ولم تتضح أي معلومات بشأن القارب الذي كان يقلهم وعدد المفقودين المحتملين".

(د ع)