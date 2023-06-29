وتناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، تصعيد قوات حكومة دمشق والقوات الروسية على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" وقمة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الشأن الليبي.

دمشق تنفذ ضربات جوية وصاروخية ضد تنظيمات مسلحة في ريف إدلب

البداية من الشأن السوري، وفي هذا الصدد كتبت صحيفة الشرق الاوسط: "أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية وصاروخية بالتعاون مع القوات الروسية استهدفت مقرات لتنظيمات مسلحة في ريف إدلب شمال البلاد.

والإعلان هو الثاني خلال أسبوع، بعدما أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأحد الماضي، شن غارات جوية مشتركة مع روسيا على مقرات مجموعات مسلحة ومواقع لإطلاق المسيّرات في ريف إدلب.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن التصعيد العسكري الحالي في شمال غربي سوريا «يأتي في إطار الضغط السياسي لتحريك مفاوضات التطبيع بين سوريا وتركيا».

وأضاف عبد الرحمن في تصريح لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «كل طرف يرمي باللائمة على الطرف الآخر في القصف، لكن ذلك يخفي أمر المفاوضات الجارية برعاية روسية لوضع خريطة طريق لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا».

التطورات في روسيا والحرب في أوكرانيا تتصدران أجندة قمة الاتحاد الأوروبي

وعن قمة الاتحاد الأوروبي، كتبت جريدة القدس العربي: "من المقرر أن تتناول قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي التي تبدأ اليوم الخميس في بروكسل، وتستمر يومين، التطورات في روسيا والحرب في أوكرانيا والهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أنه بعد التمرد قصير الأمد لقوات فاغنر، عُرض على قائد المجموعة يفغيني بريغوجين والمقاتلين التوجه إلى بيلاروس، مما يثير المخاوف الأمنية خاصة بين دول البلطيق، بسبب قربها الجغرافي لبيلاروس.

ومن المقرر أن ينضم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ للمناقشات التي تهدف لتقييم التداعيات المحتملة بالنسبة للأمن في أوروبا والحرب في أوكرانيا.

الأمم المتحدة: ليبيا وصلت «مرحلة حاسمة» بشأن الانتخابات

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة الاتحاد الامارتية: "قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن ليبيا وصلت إلى «مرحلة حاسمة» على طريق الانتخابات، معتبراً أن انتهاء لجنة «6+6» المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات «فرصة لا يجدر تفويتها». وأضاف أن «الوضع الراهن في ليبيا لم يعد محتملاً»، مؤكداً التزامه بممارسة دوره في تسهيل الحوار بين جميع الأطراف.

ودعا المبعوث الأممي القادة الليبيين للتوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن قوانين الانتخابات، قائلاً: «أدعو القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين. وحذّر باتيلي من أن «اتخاذ القرارات المتسرعة وغير الشاملة، يمكن أن يعمق الأزمة القائمة، ويتسبب في دورة جديدة من العنف، داعياً لتجنب ذلك».

(د ع)