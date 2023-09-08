تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، تصريحات وزير الخارجية الأردني عن ملف المخدرات، إلى جانب الشأنين السوداني واللبناني.

هل تدفع "المخدرات السورية" الأردن لسيناريو منطقة عازلة؟

ترى صحيفة القدس العربي أن تصريح وزير الخارجية أيمن الصفدي ظهر الخميس عن "دحر مهربي المخدرات" على الحدود مع سوريا. يعكس تساؤلات عن ماهية الرد الأردني، لا سيما أن الجبهة المعنية بتهريب المخدرات تظهر عناداً واستفزازاً بصفة يومية.

وتقول الصحيفة إن تتابع الأحداث الأمنية الطابع على الحدود الأردنية – السورية مجدداً قد يؤسس لمقاربة بضوء أخضر سياسي تنتهي بسيناريو مرتبط بتصور له علاقة بمنطقة عازلة ولأسباب أمنية.

لكن هذا التأزيم الأمني تحت عنوان المخدرات وتهريب الأسلحة والذخائر، بدأ يتجه نحو الزاوية السياسية ضمن مقاربة يبدو أنها على شكل مشروع، يبحث في مقترحات مستجدة على صعيد إجراء مشاورات قد تنتهي بسيناريو المنطقة الأمنية العازلة. وهو سيناريو كان الأردن منذ عام 2011 يتجاهله تماماً، لكن تحديات المخدرات الأمنية دفعت عمّان بهذا الاتجاه، حسب الصحيفة.

البرهان يحلّ الدعم السريع للإيحاء بالانسجام مع واشنطن

سودانياً، أفادت صحيفة العرب اللندنية أن إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ قوات الدعم السريع مباشرة بعد عقوبات أميركية على بعض القياديين في هذه القوات جاء للإيحاء بالانسجام مع واشنطن، أو أنها تدعمه، في وقت زادت فيه عزلة قائد الجيش داخليا بعد خسارة معارك مهمة وانشقاق قادة عسكريين وضباط عن الجيش والتحاق فصائل مسلحة وقبائل بقوات الدعم السريع.

وتضيف الصحيفة نقلاً عن مراقبين أن "موقف الولايات المتحدة جاء مدفوعاً بتقارير أممية حذرت من خطورة انتشار الفوضى في إقليم دارفور، واتهمت عبد الرحيم دقلو وهي تعلم أن الإقليم يعج بانتهاكات من قبل قوات الجيش، كما يعج بالكثير من الجماعات المسلحة التي تمارس أعمال عنف يصعب حصرها".

ومن الصعب أن يغيّر فرض عقوبات على دقلو أو قرار حل قوات الدعم السريع موازين الحرب الحالية. وفقد البرهان كل مقوماته السياسية التي أوصلته إلى هذا المنصب منذ انقلابه العسكري على الحكومة المدنية في أكتوبر 2021، حسب الصحيفة.

لبنان.. رهانات متجددة حول إنجاز الترسيم الحدودي

وعن ملف ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ترى صحيفة البيان أنه "غداة الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي ومهندس الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، إلى بيروت، لإعطاء دفع لعملية تثبيت الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، بدأت تتردد في الكواليس السياسية اللبنانية معلومات مفادها أن ما دفع "عرّاب" الترسيم البحري بين البلدين لزيارة لبنان هو إشارات لبنانية متعددة، وحول الاستعداد للتفاوض الجدي في سبيل إنجاز عملية إظهار الحدود البرية، مع ما يعنيه الأمر من كون هوكشتاين لم يكن ليزور لبنان لو لم يكن تلقّى أجواء واضحة في هذا الشأن".

(د ع)