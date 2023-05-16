​​​​​​​صحف عربية.. القوى الشبابية تهدم آمال أردوغان وأبو الغيط يحذر من موجات نزوح جديدة

شغلت الانتخابات التركية وملف النزوح وقضية سجن رئيس حركة النهضة الاخوانية، الصحف العربية الصادرة اليوم.

القوى الشبابية تعرقل أردوغان والصدمة تهدد حظوظه في الدور الثاني

بدايةً من صحيفة العرب اللندنية، وعلى غلاف الصحيفة يشغل موضوع الانتخابات التركية إحدى أبرز مواضيع الصحيفة، وكتبت في هذا الصدد أن "الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، لم ينجح في حسم فوزه من الدور الأول في انتخابات الرئاسة التركية، كما فعل في السابق، في خطوة ربطها مراقبون للشأن التركي بالتغير في ديمغرافيا الأعمار، ما دفع الشباب الذين فتحوا أعينهم على الحياة تحت حكم أردوغان إلى البحث عن التغيير وانتخاب وجوه جديدة وبرامج جديدة، بدلاً من استمرار الوجوه نفسها في الرئاسة والحكومة والبرلمان".

وتضيف الصحيفة أن "هذا يأتي في وقت يُنتظر فيه أن تؤثر صدمة الخسارة على أردوغان وأنصاره، خاصة في ظل صعوبة عقد تفاهمات وتسويات تدعم حظوظ الرئيس المنتهية ولايته، وسقوط الرهان على المرشح الخاسر سنان أوغان، الذي وضع شروطاً يصعب على المترشحين في الدور الثاني الاستجابة لها".

وتوضح الصحيفة بحسب مراقبين "إن الملايين من الشباب الأتراك في سن الاقتراع الآن، ممن يتوقون إلى الحرية، وجدوا أنفسهم يعانون تحت حكم أردوغان من الرقابة وتسلّط الدولة المحافظة التي عملت على الحد من حرية الرأي والتعبير؛ سواء في الإعلام التقليدي أو في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى فضاءٍ معادٍ لأردوغان بسبب لجوئه إلى قوانين زجرية قادت إلى أحكام بالسجن على بعض الشباب المناهضين لحكمه وطرق إدارته للدولة".

أبو الغيط يحذّر من موجات نزوح جديدة بالمنطقة العربية

أما صحيفة الاتحاد الإمارتية، فقد نقلت عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تحذيره "من موجات نزوح ولجوء جديدة في المنطقة العربية تفرزها التحديات الخطيرة التي يتعرض لها البنيان العربي".

جاء ذلك خلال كلمة وجّهها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، المنعقد في مدينة جدة في السعودية، ضمن الاستعدادات للقمة العربية العادية الـ 32، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أمس.

ودعا أبو الغيط إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حتى يمكن تخفيف معاناة الفئات الضعيفة داخل المجتمعات العربية".

تونس.. السجن لمدة عام للغنوشي في قضية «تمجيد الإرهاب»

أما صحيفة البيان فلفتت إلى قضية سجن رئيس حركة النهضة الاخوانية، وقالت: " قضت محكمة تونسية، أمس، بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، لمدة عام، بتهمة تمجيد الإرهاب، والتحريض على قوات الأمن، والإساءة لأجهزة الدولة.

وتابعت: "قضت الدائرة الجنحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن مدّة عام بحق الغنوشي، مع غرامة مالية ألف دينار (نحو 320 دولاراً)، وذلك في القضية التي كان قد رفعها ضدّه نقابي أمني، بعد وصف زعيم النهضة الأمنيين بـ «الطواغيت»".

وتعود هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة «طاغوت» لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة «النهضة»، فرحات لعبار.

وتمّ الحكم بسجن الغنوشي في هذه القضية غيابياً، لرفضه حضور جلسات المحاكمة، وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بسجن المرناقية، للمثول أمام القضاء".

(د ع)