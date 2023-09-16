​​​​​​​صحف عربية.. الإقبال المتزايد على احتجاجات السويداء يحرج دمشق ونذر خريف ساخن في العراق

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى التظاهرات في السويداء السورية وزيارة الأسد إلى الصين، بالإضافة إلى الأوضاع في العراق، إلى جانب الأزمة اللبنانية.

توسع مظاهرات السويداء يحرج دمشق

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق رأت صحيفة القدس العربي أن حكومة دمشق تواجه ضغوطاً غداة أكبر تظاهرة تشهدها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، في تاريخها، بعد أن حدد المتظاهرون أهدافهم من الحراك، مدعومين من المرجعيات الدينية للطائفة، حيث أكدت الرئاسة الروحية للدروز، الجمعة، مواصلة الانتفاضة حتى إسقاط "النظام السوري" وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أطلقت شرارة الاحتجاجات جنوب سوريا.

"زيارة مهمة" للأسد إلى الصين

صحيفة الأخبار اللبنانية بدورها، تحدثت عن "زيارة مهمة جداً" لبشار الأسد إلى الصين واعتمدت الصحيفة في حديثها على مصادر دبلوماسية شرقيّة والتي أشارت إلى أن وفداً سورياً رفيع المستوى، من المرجّح أن يزور العاصمة الصينية قريباً لعقد اجتماعات على مستويات عالية مع المسؤولين الصينيين لتداول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والدور الصيني في مساعدة دمشق على تجاوز أزمتها الاقتصادية.

نذر خريف ساخن في العراق

وفي الشأن العراقي، أشارت صحيفة العرب إلى أن نُذر خريف ساخن تلوح في العراق بالاحتجاجات الشعبية وهذا ما يعيد إلى الأذهان خريف سنة 2019 الذي شهد أكبر موجة احتجاجات واجهت تجربة حكم الأحزاب الشيعية التي تمكّنت رغم ضراوة الانتفاضة التي واجهتها من الصمود في وجه حركة الشارع والالتفاف عليها والبقاء في السلطة تحت يافطة الإطار التنسيقي المشكّل للحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني.

واعتمدت الصحيفة على الدعوات التي أطلقتها حركة تطلق على نفسها "متظاهري الشعب" إلى تظاهرة عارمة في بغداد احتجاجاً على سوء الأوضاع وفشل حكومة الإطار بعد عام على تشكيلها في حل مشاكل البلاد وشعبها، ورغم واقعية الأسباب التي جاءت في حيثيات الدعوة إلى التظاهر، فقد اتجهت الشكوك نحو وقوف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ورائها.

الرئاسة اللبنانية تتجه نحو الخيار الثالث

لبنانياً، أشارت صحيفة البيان إلى أن الأنظار ستتجه إلى محطة أساسية في كشف المسار الرئاسي المقبل، بعد جولة لودريان في بيروت، أي إلى الاجتماع المقبل لممثلي «المجموعة الخماسية» في نيويورك، الثلاثاء المقبل، على هامش افتتاح الدورة العادية للأمم المتحدة، إذ من المرتقب أن يزوّد لودريان إدارة بلاده بتقرير عاجل عن حصيلة جولته الثالثة على ممثلي القوى اللبنانية، علماً أن البعض ذهب إلى تفسير مضمون جولة لودريان في بيروت بأنه طيّ لصفحة مرشح ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» وحلفائه، أي فرنجية، وتعبيد الطريق أمام خيار قائد الجيش العماد جوزف عون.

(ي ح)