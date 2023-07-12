​​​​​​​صحف عربية.. الإمارات تبحث لتكريس نفوذها في المنطقة ورسالة تركية قوية إلى روسيا

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، إلى تحرّك الإمارات في المنطقة، بالإضافة إلى موافقة تركيا على انضمام السويد إلى الناتو، ونتائج اليوم الأول من اجتماع الناتو.

الإمارات تطلق «مشروع الشام الجديد»

البداية من صحيفة الأخبار اللبنانية التي تطرقت إلى التحركات الإماراتية، وقالت: "كشف تقرير للسفارة اليمنية في القاهرة (التابعة للحكومة المدعومة من الرياض) عن سعي الإمارات إلى زيادة ثقلها في دول تعاني من صعوبات اقتصادية من مثل مصر والأردن، وتأسيس موطئ قدم في سوريا، بعد تراجع دورها في اليمن وليبيا، وتباطؤ مسار «اتفاقيات أبراهام» مع إسرائيل، وظهور تباين مع الإدارة الأميركية حول ملفّات العلاقات مع روسيا وإيران والنفط وغيرها.

وقالت المصادر إن الإمارات تتوغّل في مفاصل اقتصاد مصر، مستغِلّةً أوضاع الأخيرة الصعبة من أجل الاستحواذ على مصارف ومصانع وشركات وموانئ مقابل الديون المتراكمة على القاهرة. كما زادت استثماراتها في الأردن إلى 17 مليار دولار، واشترت وكالات أغذية وأراضي في غور الأردن، وسيطرت على ميناء العقبة، بما يسمح لها بربط شبكة موانئ إقليمية تشرف عليها وتوفّر لها إطلالة على إسرائيل".

كما أشار تقرير السفارة اليمنية إلى أن الإمارات تقود ما يطلق عليه «مشروع الشام الجديد»، الذي يضمّها بشكل خاص مع مصر والأردن، ويتّخذ طابعاً اقتصادياً، فيما يحمل ملامح مواجهة مع نفوذ السعودية وإيران في المنطقة.

السودان: نرفض نشر أي قوات أجنبية في البلاد

وفي الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أمس، رفضها نشر أي قوات أجنبية في البلاد، مؤكدة أنها ستعتبرها معادية، وذلك رداً على بيان الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد).

والذي كشف عمق الأزمة السياسية بين القوى الفاعلة في السودان، ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم الصراع العسكري على الأرض، فيما أكدت واشنطن أن انتصار أي من الطرفين في الصراع السوداني سيكون له تكلفة بشرية غير مقبولة.

وكان الرئيس الكيني وليام روتو قد دعا في ختام قمة الآلية الرباعية لإيغاد إلى تشكيل قيادة جديدة بشكل عاجل في السودان، بينما حذر رئيس الوزراء الأثيوبي من فراغ سياسي، وطالب بفرض منطقة حظر طيران تمهيداً لوقف إطلاق النار.

ليبراسيون: موافقة تركيا على انضمام السويد للناتو.. رسالة قوية إلى روسيا

وبخصوص قمة الناتو، قالت صحيفة القدس العربي: "تحت عنوان: “موافقة تركيا على انضمام السويد للناتو.. رسالة قوية إلى روسيا”، ذكّرت صحيفة “ليبراسيون” أنه بعد أسبوع مكثف من المكالمات الهاتفية والاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية، وبعد أن ماطل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأكثر من عام، أعلن أخيراً مساء الإثنين المنصرم، أنه سيحيل بروتوكول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى البرلمان التركي.. أو بعبارة أخرى، أنه لم يعد يمنع دخول الدولة الاسكندنافية إلى منظمة الدفاع الجماعي.

«الناتو».. دعم سخي لأوكرانيا والعضوية مؤجلة

بدورها، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "اتفق قادة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أول يوم من قمتهم المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أمس، على تقديم دعم لأوكرانيا مع تأجيل إعلان جدول زمني للانضمام الذي تسعى إليه.

وأكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب ألقاه أمام القادة أنّ بلاده «ستجعل الحلف أقوى» في حال انضمامها. وقال زيلينسكي وقد وقف إلى جانبه نظيره الليتواني غيتاناس نوسيدا أن «الحلف الأطلسي سيعطي أوكرانيا الأمن، وأوكرانيا ستجعل الحلف أقوى»، قبل أن يتم رفع علم أوكراني أحضر من ميدان المعركة في باخموت. وقبل خطابه بساعات، شنّ زيلينسكي هجوماً عنيفاً على الحلف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ انتقد تردده حيال انضمام بلاده، معرباً عن عدم ارتياحه لهذا الموقف الذي قال إنه يصب في مصلحة روسيا ويحفزّها على مواصلة الرعب والحرب.

(ي ح)