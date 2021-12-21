​​​​​​​صحف عالمية: زيارة مرتقبة لسوليفان إلى إسرائيل لمناقشة الملف النووي وواشنطن مستعدة للتفاوض مع موسكو

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الزيارة المرتقبة لمستشار الأمن القومي الأميركي إلى إسرائيل، ورغبة واشنطن في فتح قنوات حوار مع موسكو، إلى جانب السياسات الخاطئة لأردوغان.

جيك سوليفان في زيارة مرتقبة إلى إسرائيل وإيران أبرز الملفات

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية عن زيارة مسؤول أميركي إلى إسرائيل: "يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى إسرائيل هذا الأسبوع ستوفر فرصة سانحة لإعادة توجيه نهج الولايات المتحدة تجاه إيران، قبل استئناف المحادثات النووية في نهاية هذا الأسبوع.

بعد أيام قليلة من فشل الجولة السابعة من المحادثات بين إيران والقوى في فيينا في إحراز أي تقدم، تعتبر إسرائيل سوليفان الشخص الذي يمكن أن يغير الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، حيث يُعتبر محبوبًا ومحترمًا من قبل كبار القادة الإسرائيليين.

قال مسؤول إسرائيلي رفيع: "الولايات المتحدة محرجة. لقد فوجئوا بقرار إيران تشديد مواقفهم في الجولة الأخيرة وقائمة المطالب الإيرانية. اقتربت الإدارة من المحادثات في فيينا دون أن يكون لديها خطة بديلة واضحة في حالة فشل المفاوضات. من السابق لأوانه معرفة إلى أين ستتطور الأمور".

ومن المقرر أن يعقد سوليفان الأربعاء اجتماعاً ماراثونياً مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس وآخرين.

ويتزايد اهتمام المسؤولين الإسرائيليين باهتمام سوليفان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ما تراه إسرائيل على أنه ضعف دبلوماسي للرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورغبتهم في تحويل تركيز السياسة الخارجية للولايات المتحدة عن الشرق الأوسط إلى الصين وغيرها من المناطق.

وقال مسؤولون منخرطون في المفاوضات التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية لصحيفة "هآرتس" إن روسيا والصين، اللتين أظهرتا نهجاً أكثر اعتدالاً تجاه إيران طوال الوقت، شددتا الآن مواقفهما وراء الكواليس في ضوء المطالب الإيرانية الجديدة.

وقال أحد المسؤولين: "إيران، بالمواقف التي قدمتها، دفعت روسيا والصين إلى نفس الساحة التي توجد فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

وفي الأسابيع الأخيرة، ضغط غانتس ولابيد ورئيس الموساد ديفيد بارنيا ومسؤولون إسرائيليون كبار آخرون على نظرائهم الأميركيين للتراجع عن المفاوضات مع إيران، وجعل العقوبات الاقتصادية على إيران أكثر صرامة - وكذلك التهديد بعملية عسكرية بعيدة المدى في محاولة لإقناع النظام في طهران بوقف برنامجها النووي.

وتأمل إسرائيل أن تكون زيارة سوليفان إشارة إلى محور في السياسة الأميركية بشأن هذه القضية، وتعتقد أن فشل محادثات فيينا يمثل فرصة للتأثير على المجتمع الدولي لتغيير توجهه".

الولايات المتحدة تبدي استعدادها للانخراط في الدبلوماسية مع روسيا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية عن التوتر الأميركي الروسي:" قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أبلغ نظيره الروسي يوم الاثنين أن واشنطن مستعدة للانخراط في الدبلوماسية من خلال عدة قنوات، بما في ذلك المشاركة الثنائية.

وقالت واشنطن إن سوليفان أبلغ يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "أي حوار يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل وأن يعالج مخاوفنا بشأن تصرفات روسيا".

وكشفت موسكو، التي أثارت قلق الغرب من خلال تعزيزها للقوات بالقرب من أوكرانيا، الأسبوع الماضي عن قائمة من المقترحات الأمنية التي تريد التفاوض بشأنها، بما في ذلك تعهد الناتو بالتخلي عن أي نشاط عسكري في أوروبا الشرقية وأوكرانيا.

وقالت واشنطن إن بعض مقترحات روسيا غير مقبولة، لكن الولايات المتحدة سترد في وقت ما هذا الأسبوع بمزيد من المقترحات الملموسة.

وقال قسطنطين غافريلوف، وهو دبلوماسي روسي في فيينا، إن العلاقات بين موسكو والناتو وصلت إلى "لحظة الحقيقة".

من المرجح أن يؤثر رد الولايات المتحدة على تفكير موسكو بشأن أوكرانيا، التي أصبحت بؤرة التوتر الرئيسية في العلاقات بين الشرق والغرب".

عزلة أردوغان على نحو متزايد "لا يستمع إلى النصائح"

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن عن السياسات الخاطئة لأردوغان: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عازم على اتباع السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يؤيدها قلة من الناس، لكنه يتوقع أن تؤتي ثمارها قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.

ويتجاهل أردوغان التحذيرات من مجموعات الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين على الرغم من تراجع معدل شعبيته بين الأتراك العاديين والانخفاض القياسي لليرة التركية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عاكف بيكي، المستشار السابق لأردوغان، قوله: "إنه يعتقد أنه أعلم. لا أعتقد أنه يستمع إلى النصائح".

قال أردوغان في عطلة نهاية الأسبوع إن حكومته ستمضي قدما في خفض أسعار الفائدة، واتهم رابطة رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (TÜSİAD)، المكونة من أكبر الشركات في البلاد، بالسعي للإطاحة بحكومته. وقالت يوم السبت إنه يتعين عليه عكس سياساته الاقتصادية.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار، وخسرت نحو ثلث قيمتها هذا الشهر وحده، بعد أن أمر أردوغان البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الرغم من تسارع التضخم.

وقال بيكي إن أردوغان يعتقد أن سياساته ستنجح وأنه سيكون قادرًا على إقناع الناخبين بصحتها.

وأضاف بيكي: "إنه يحاول إبقاء القارب طافيًا بطريقته الخاصة. إنه يعتقد أنه يستطيع تغيير الأمور ويمكنه إقناع الناس مرة أخرى عندما تقترب الانتخابات".

قال أوزغور أونلوهيسارجيكلي، مدير مكتب أنقرة في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، إن أردوغان يركز الآن على الانتخابات، واستعادة الزخم السياسي والحفاظ على سلطته.

وقال "الشيء الوحيد الذي يجري الآن هو الانتخابات المقبلة. إنه يبحث عن مخرج".

(م ش)