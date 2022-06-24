​​​​​​​صحف عالمية: زيادة التعاون الإسرائيلي التركي ضد إيران ومجموعة السبع تناقش سبل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى زيادة التعاون الإسرائيلي التركي الذي يستهدف إيران وأزمة الطاقة العالمية، ومنح أوكرانيا ومولدوفا كمرشح في عضوية الاتحاد الأوروبي.

تعاون إسرائيلي تركي ضد إيران

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "كشفت المخابرات التركية، الخميس، أنها أحبطت هجومًا إيرانيًا على سفير إسرائيلي سابق في اسطنبول يوم الجمعة الماضي.

ووفقًا للتقارير، خططت إيران لاختطاف العديد من السياح الإسرائيليين إلى جانب الدبلوماسيين في إسطنبول، بما في ذلك السفير السابق وزوجته، ولديها بالفعل جميع العناصر والجوانب اللوجستية للعملية - حيث تم إبعاد بعض الإسرائيليين قبل لحظات من العملية.

واعتقلت المخابرات التركية والشرطة المحلية 10 مشتبه بهم يوم الجمعة الماضي، من بينهم قناصة ومتعاونون محليون في فندق سول وثلاثة آخرون يستأجرون شققًا في منطقة اسطنبول.

وقامت أجهزة المخابرات الإيرانية ونشطاء فيلق الحرس الثوري الإسلامي بانتحال شخصيات طلاب ورجال أعمال وسائحين للإيقاع بالإسرائيليين.

وقالت تركيا إن الموساد حدد موقع الإسرائيليين المستهدفين ونقلهم إلى إسرائيل في طائرات خاصة.

وعلى الرغم من هذا النجاح، قال مسؤولون إسرائيليون كبار أنه لا يزال هناك تهديد إيراني للإسرائيليين في تركيا.

وقال مسؤولون إن هناك ما لا يقل عن ثلاث خلايا إيرانية لم يتم القبض عليها، وأن تعقبهم واعتقالهم سيكون عملية طويلة.

وجاء الإعلان يوم الخميس قبيل وصول وزير الخارجية يائير لابيد إلى أنقرة.

وقال لابيد: "في الأسابيع الأخيرة، تم إنقاذ حياة مواطنين إسرائيليين بفضل التعاون الأمني ​​والدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا".

قادة مجموعة السبع يناقشون سبل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "يتوقع الرئيس الأميركي جو بايدن أن يناقش قادة مجموعة السبع خطوات لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية حيث تسعى واشنطن إلى مزيد من التعاون لاحتواء ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين إن الولايات المتحدة ستعلن عن "مجموعة محددة من المقترحات" لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بشأن حربها في أوكرانيا، ملمحًا إلى حزمة عقوبات محتملة عندما يجتمع زعماء مجموعة السبع في ألمانيا نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع أيضًا أن تكون الطاقة، التي ارتفعت تكلفتها منذ بدء الحرب في شباط، حيث سارعت البلدان إلى تقليل اعتمادها على الواردات الروسية "في صميم المناقشات".

وأضاف "نتوقع أن يتحدث قادة مجموعة السبع عن كيفية اتخاذ خطوات تزيد من خفض عائدات الطاقة في روسيا، والقيام بذلك بطريقة تؤدي إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية وتقليل الاضطرابات والضغوط التي رأيناها".

قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على ترشيحي أوكرانيا ومولدافيا لعضوية الكتلة

قالت صحيفة بوليتيكو الأميركية في تقرير لها "منح زعماء الاتحاد الأوروبي وضع أوكرانيا ومولدوفا كمرشح، مما يمثل نقطة رئيسة في رحلات البلدين إلى عضوية محتملة في الاتحاد الأوروبي.

وجاء القرار مساء الخميس خلال اجتماع المجلس الأوروبي الذي استمر يومين في بروكسل.

وتقدم كلا البلدين بطلب للحصول على العضوية في الأسابيع التي تلت غزو روسيا لأوكرانيا. تقدمت جورجيا أيضًا بطلب للعضوية لكنها لم تتسلم وضع المرشح يوم الخميس.

وعادةً ما يكون الطريق إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي طويلًا ويستغرق سنوات. لكن على الأقل في المراحل الأولى، تحرك قادة الاتحاد الأوروبي بسرعة قياسية عندما تعلق الأمر بأوكرانيا ومولدوفا - جزئيًّا محاولة لإظهار التضامن مع البلدين اللذين يواجهان التهديدات من موسكو.

وغرد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بعد القرار مباشرة "لحظة تاريخية. يمثل اليوم خطوة حاسمة في الطريق نحو الاتحاد الأوروبي".

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر: "أثني بصدق على قرار قادة الاتحاد الأوروبي لمنح أوكرانيا وضع مرشح" ووصفها بأنها "لحظة فريدة وتاريخية" في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قد تمر سنوات قبل أن ينضم أي من البلدين إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تعمل بروكسل مع كل منهما لتنفيذ الإصلاحات العديدة المطلوبة للعضوية".

(م ش)