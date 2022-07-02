​​​​​​​صحف عالمية: زيادة الأجور في تركيا لم تعد تنفع على وقع التضخم المرتفع

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى فشل أردوغان في وقف التضخم ومقامرات الرئيس الأميركي في مجال النفط، إلى جانب زيادة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

على وقع التضخم.. أردوغان يرفع الحد الأدنى للأجور في تركيا للمرة الثانية في ستة أشهر

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية" أعلنت تركيا عن زيادتها الثانية في الحد الأدنى للأجور في ستة أشهر، حيث رفعت الأجور بنسبة 30 في المائة.

هذه الزيادة، التي تأتي بعد أن وصل المعدل السنوي الرسمي للتضخم إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً بنسبة 74 في المائة في أيار.

لكن انخفاض الليرة بنسبة 20 في المائة منذ بداية كانون الثاني - عندما دخلت الزيادة الأخيرة حيز التنفيذ - يعني أن الارتفاع يعادل 9 دولارات فقط.

وعانى الرئيس التركي، الذي يواجه محاولة صعبة لإعادة انتخابه في انتخابات رئاسية يجب إجراؤها قبل حزيران 2023، من انخفاض حاد في استطلاعات الرأي، ويرجع ذلك جزئياً إلى التآكل الحاد في مستويات المعيشة.

وحذر محللون من أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور، الذي ينطبق على ملايين العمال في قطاعات بما في ذلك البناء والضيافة وتجارة التجزئة ومن المتوقع أن يكون له تأثير غير مباشر على الرواتب في جميع المجالات، سيؤدي في حد ذاته إلى تفاقم التضخم.

قال الخبير الاقتصادي والمحلل المقيم في اسطنبول هالوك بورومجيكجي، إن الزيادة بنسبة 30 في المائة من المرجح أن تضيف حوالي 6 نقاط مئوية إلى معدل التضخم على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وقالت أحزاب المعارضة إن الزيادة لم تكن كافية لحماية الأسر من ارتفاع التضخم في وقت يعتقد فيه كثيرون أن المعدل الحقيقي لارتفاع الأسعار أعلى من البيانات التي نشرها معهد الإحصاء.

وكتب إنجين أوزكوش، عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، على تويتر: "لا فائدة من زيادة الرواتب حتى يوقف أردوغان التضخم".

مقامرة بايدن المحفوفة بالمخاطر: المراهنة على خفض أسعار النفط

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن "رحلة جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية هذا الشهر، تسلط الضوء على مفارقة القوة الأميركية.

وتتمتع الولايات المتحدة في الواقع بالثقل الاقتصادي اللازم لمعاقبة الخصم، ولكنه ليس كافٍ لتغيير سلوك خصم حازم. وبالتزامن مع العقوبات المفروضة على مستوى، من المتوقع انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 9 في المائة العام المقبل.

كما أن واشنطن بحاجة إلى المزيد من الدول للانضمام إلى معسكرها لوقف غزو موسكو الوحشي لأوكرانيا. واضطر بايدن إلى إعطاء الأولوية لأهداف الحرب على حساب الأخلاق بلقاء ولي عهد محمد بن سلمان، الذي تقول وكالة المخابرات المركزية إنه أمر بالقتل الوحشي للصحفي البارز جمال خاشقجي.

ويساهم الدمار الذي سببته حرب روسيا في أسواق الطاقة العالمية في أزمة اقتصادية تصب في مصلحة خصوم بايدن المحليين.

وهذا يسلط الضوء على فشل الغرب في مواجهة حالة الطوارئ المناخية من خلال نموذج اقتصادي أقل اعتماداً على استخدام الكربون.

إن الأجندة الخضراء تواجه خطر الخروج عن مسارها بسبب ارتفاع أسعار الهيدروكربونات.

كان من الممكن تجنب هذا السيناريو لو أن الدول الغربية سرعت من خططها من خلال خفض الطلب على الطاقة، مع الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أمن الطاقة.

وبدلاً من ذلك، خففت مجموعة السبع من تعهداتها بوقف الاستثمار في الوقود الأحفوري بسبب مخاوف من نقص الطاقة في فصل الشتاء مع تقليص موسكو للإمدادات.

إن المقاطعة والعقوبات ضد روسيا، حتى في الوقت الذي تؤثر فيه سلباً على الاقتصاد العالمي، سوف تسبب للروس العاديين مصاعب. لكن هذا لم يحرك فلاديمير بوتين.

إن ارتفاع أسعار النفط الخام يغذي آلة الحرب في موسكو. وقد يؤدي وضع سقف سعري لصادرات روسيا النفطية إلى خنق السيولة. لكن هناك مصدر قلق من أن الصين والهند ستشتريان نفط بوتين بسعر لا يزال يسمح للكرملين بالربح.

وتؤدي العقوبات إلى ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين ما لم تكن هناك إمدادات بديلة متاحة.

وفي الوقت الحالي، يعني خفض أسعار النفط إنتاج المزيد من الطاقة المدمرة للكوكب. وهذا يتطلب انخراط الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد تضطر واشنطن إلى التودد إلى فنزويلا وإيران، وهما دولتان ستلعبان مع موسكو ضد الغرب.

وتنتهج الولايات المتحدة استراتيجية ثلاثية الجوانب: زيادة الضغط على روسيا، والحصول على المزيد من النفط في الأسواق لخفض الأسعار، والسماح للبنوك المركزية برفع أسعار الفائدة إلى مستويات تبدو كما لو أنها قد تسبب ركوداً.

وتم تصميم هذه الأخيرة للإيحاء بأن أسعار الطاقة سوف تنهار. لعبت فترات الركود المؤلمة في السبعينيات وأوائل الثمانينات دوراً في خفض أسعار النفط بعد صدمات الطاقة - وساهمت في تفكك الاتحاد السوفيتي.

وهذا استغرق 15 عاماً. قد لا تكون روسيا بوتين قوية مثل سابقتها. قد تكون أكثر هشاشة من الاتحاد السوفييتي. ولكن هناك علامات قليلة على انهيار وشيك.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى تقليل اعتماده على الهيدروكربونات الروسية، يبدو أن هناك اندفاعاً عالمياً لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة التي يتم الدفاع عنها باعتبارها تدابير إمداد مؤقتة".

الولايات المتحدة تعلن عن 820 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها ستقدم لأوكرانيا 820 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة، بما في ذلك أنظمة صواريخ أرض - جو.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القوات الأوكرانية ستزود أيضاً بما يصل إلى 150 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية من عيار 155 ملم.

تتضمن الحزمة الجديدة نظامين مضادين للطائرات يعرفان باسم "Nasams"، وستشتريه الولايات المتحدة من النرويج. يستخدم نفس النظام أيضاً لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول في واشنطن.

وقال بيان صادر عن البنتاغون إن الحكومة الأميركية "تعترف بتعاون النرويج لتمكين الولايات المتحدة من توفير أنظمة دفاع جوي حديثة من شأنها أن تساعد أوكرانيا في الدفاع ضد الهجمات الجوية الروسية الوحشية".

هذه هي الحزمة الرابعة عشرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا من مخزون وزارة الدفاع الأميركية منذ آب 2021.

قدمت الولايات المتحدة أكثر من 8.8 مليار دولار من الأسلحة والتدريب العسكري لأوكرانيا، مع إرسال حوالي 6.9 مليار دولار منذ الغزو الروسي في 24 شباط".

(م ش)