​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تزيد خناق العقوبات على موسكو واحتمال باندلاع حرب نووية بين الأولى وبكين

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى سعي الولايات المتحدة لزيادة الخناق على روسيا، والوضع المتوتر بين واشنطن وبكين، إلى جانب الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

إدارة بايدن تضغط على دول مثل الصين والهند للحد من التجارة مع روسيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات القاسية على الاقتصاد الروسي لمعاقبتها على غزو أوكرانيا. الآن، يضغط المسؤولون الأميركيون لضمان فعالية هذه العقوبات، وسد الثغرات، والضغط على الدول الأخرى للحصول على الدعم، وقمع الأشخاص الذين يحرضون روسيا على المراوغة.

يقول مسؤولو الإدارة إن الهدف من هذه المرحلة الثانية هو قطع السبل المتبقية التي توفر الإيرادات والواردات التي يحتاجها الرئيس فلاديمير بوتين لمتابعة الحرب، حتى مع استمرار أوروبا في شراء كميات كبيرة من النفط والغاز من روسيا.

وهذا يعني استهداف البنوك الأجنبية ومنصات العملات المشفرة التي تساعد روسيا في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى العملات الدولية، والاستيلاء على الحسابات المصرفية وأصول الشركات الخاصة بحكم القلة المدرجين في القائمة السوداء، ومعاقبة الشركات الأجنبية التي يتم ضبطها وهي تصدر سلعاً خاضعة للرقابة إلى البلاد.

كما يعني أيضاً محاولة إقناع دول مثل الصين والهند، والتي لم تنضم إلى حملة الضغط الاقتصادي الغربي، بكبح الأموال والصادرات التي لا تزال تتدفق إلى روسيا.

قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو الشهر الماضي في منتدى آسبن للأمن القومي، إن هدف واشنطن هو "تمكين الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم، وإضعاف قدرة روسيا على خوض هذه الحرب واستعراض القوة في المستقبل".

في أواخر شباط وآذار، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، وضربت الاحتياطيات النقدية الطارئة لموسكو وأدرجت أكبر مؤسساتها المالية والشركات في القائمة السوداء. كما فرضوا قيوداً على الصادرات المهمة واستهدفوا أصول الأوليغارشية الروسية، وهي مصدر مهم لدعم بوتين".

تحذيرات لأميركا حول خطر نشوء حرب نووية مع الصين بسبب تايوان

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن "هناك احتمال لتطور الصراع النووي بين الولايات المتحدة والصين بسبب الموقف من تايوان.

وكانت السمة العامة لأي صراع بين قوتين نوويتين هي الحرب بالوكالة، إذ كانت هناك حروب بالوكالة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. وبمجرد انتهاء الحرب الباردة، اعتقد الكثير من الأميركيين أن أزمة الصواريخ الكوبية قد انتهت، وهو ما تأكد للبعض بعد إغلاق القيادة الجوية الاستراتيجية عام 1992.

إن الأسلحة النووية لم تختفِ إلى الأبد بالطبع، لكن حدة ظهورها في المشهد تراجعت بعد أن تحولت القيادة الجوية الاستراتيجية التي تعد ذراع الردع النووي إلى قيادة استراتيجية أميركية.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت مخاوف انتهاء الحضارة الإنسانية بسبب انفجار نووي مع تحول الولايات المتحدة إلى التركيز على صراعات في الشرق الأوسط والحرب على الإرهاب الدولي.

ومع تصدر قوة نووية كبرى على مستوى العالم المشهد وظهورها في مظهر المعتدي السلطوي في أوكرانيا، يبدو أن هذا يفتح الباب أمام توقعات بأن ينشب الصراع بين الولايات المتحدة التي تتبنى رؤية داعمة لاستقلال تايوان والصين التي تعتبر الجزيرة الأسيوية خاضعة لسيادتها، وهو الصراع الذي لن يكون محدوداً بأي حال من الأحوال.

فالولايات المتحدة والصين هما أول وثاني أكبر اقتصادين على مستوى العالم وكلاهما قوة نووية لا يمكن الاستهانة بها. وحال ظهور صراع مباشر بينهما، يتبادر إلى الذهن على الفور إمكانية أن يتحول هذا الصراع إلى صراع نووي.

إن التبعات التي قد تترتب على صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين سوف تكون خطيرة، لذا لا ينبغي لأي مسؤول في الإدارة الأميركية أن يتعهد بالدفاع عن تايوان ضد أي هجوم من بكين إلا بعد أن يعي تماماً أن الصراع مع الصين قد يكون الأعنف على الإطلاق الذي يواجه الولايات المتحدة في تاريخها".

مخاوف من احتمال تصعيد بين إسرائيل وفلسطين

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "أثار رفض إسرائيل الإفراج عن أسيرين فلسطينيين توترات في الساحة الفلسطينية، مما أثار مخاوف من احتمال إعادة التصعيد.

الأسرى هم خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ أكثر من 150 يوماً، والقيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

وافقت حركة الجهاد الإسلامي على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية خلال الجولة الأخيرة من القتال في غزة - مع استمرار السلام لمدة ثلاثة أيام - مقابل إطلاق سراح السعدي والعواودة.

لكن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الأحد التماساً تلقته لإلغاء الاعتقال الإداري للعواودة.

وكانت المحكمة العسكرية في عوفر قد جمدت توقيفه إدارياً لعواودة أثناء وجوده في المستشفى دون الإفراج عنه.

وبموجب القانون الإسرائيلي، سيعاد تفعيل الاعتقال الإداري للمضرب عن الطعام على الفور إذا تحسنت حالته الصحية وسُمح له بمغادرة المستشفى.

في غضون ذلك، تم تمديد اعتقال السعدي خمسة أيام أخرى للمرة الثالثة على التوالي.

وأثارت الإجراءات الإسرائيلية ضد الأسرى غضب القاهرة بعد أن عمل ممثلون مصريون مع نظرائهم الإسرائيليين لتأمين إطلاق سراحهم. وأبدت مصر جهودها في هذا الصدد بإعلانها وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي.

أشارت تقارير مختلفة إلى أزمة تختمر في العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل نتيجة لقضايا مختلفة، مع تفاقم أزمة الأسرى الفلسطينيين من الخلاف المتزايد بين الطرفين.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بعد ظهر الإثنين، أن أزمة دبلوماسية اندلعت في الأيام الأخيرة مع مصر بشأن القتال في غزة هذا الشهر.

لكنه أعرب عن أمله في أن يتم حل علاقات حكومته مع القاهرة في الأيام القليلة المقبلة.

ذكرت صحيفة هآرتس نهاية الأسبوع أن التوتر الدبلوماسي مع مصر بدأ بعد أن رفضت إسرائيل كبح عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أوائل آب في إطار شروط وقف إطلاق النار لإنهاء الاشتباكات مع حركة الجهاد الإسلامي.

وبحسب قناة كان الإسرائيلية، قال مسؤول مصري يوم الإثنين إن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار - الذي وصل القاهرة مساء الأحد - سيبلغ رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، بتواريخ الإفراج عن السعدي والعواودة.

ولفتت القناة إلى أن العلاقات بين مصر وإسرائيل عانت مؤخراً من خلافات حول تفاهمات وقف إطلاق النار، مما أدى إلى إلغاء كامل زيارة مقررة لإسرائيل.

وتشير التقارير إلى أن الجانب المصري صاغ بسرعة وثيقة وقف إطلاق النار لوقف القتال بشكل عاجل بما يرضي جميع الأطراف، واعتقد أن إسرائيل سوف تجد حلاً لقضية الأسيرين.

لكن الموقف الإسرائيلي لم يرق إلى مستوى التوقعات، ما أثار توتراً بين الجانبين.

قال الكاتب السياسي مصطفى إبراهيم إن فلسطين تشهد توترات كبيرة حول هذه القضية وإن حادثة واحدة قد تشعل المنطقة مرة أخرى.

(م ش)