​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تتهم طهران بالمماطلة وحزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى اتهامات واشنطن لطهران بالمماطلة "النووية"، وضغوطات حزب الله على الحكومة اللبنانية بخصوص ملف تفجير مرفأ بيروت، وإلى الوضع العراقي.

مبعوث بايدن: الولايات المتحدة مستعدة لكن إيران تماطل في المحادثات النووية

بخصوص المحادثات النووية مع إيران قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية: "قال مبعوث الرئيس بايدن بشأن السياسة الإيرانية يوم الأربعاء إن الإدارة ما زالت تخبر طهران منذ أكثر من ستة أشهر أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب، في حال وافق الإيرانيون على العودة إلى الاتفاق الذي يحد من برامجهم النووية المشبوهة.

ورفضت طهران العرض لكن روبرت مالي المبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى إيران قال الأربعاء إنه ما زال قائمًا. وأعرب عن أسفه لأن الإيرانيين يرفضون حتى لقاء نظرائهم الأميركيين.

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصحفيين إن الوقت "ينفد" بالنسبة لإيران للعمل مع الإدارة. وقال إن المسؤولين الأميركيين يدرسون خيارات لاحتواء أنشطة طهران المتسارعة لتخصيب اليورانيوم.

ولم يحدد بلينكن، الذي تحدث أثناء زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لواشنطن، ما هي الخيارات التي من الممكن أن تتخذها أميركا، وبدا أن تعليقاته تشير إلى أن صبر الإدارة آخذ في النفاد. ولأول مرة، أقر بلينكن بأن الولايات المتحدة تناقش الخيارات مع حلفائها "إذا لم تغيّر إيران مسارها".

قدمت التصريحات المتتالية من وزير الخارجية ومالي نافذة نادرة على التفكير الداخلي للإدارة حول ما يمكن أن تفعله إذا فشل الاتفاق النووي.

وقال مالي "كان الإجراء الرئيس لبناء الثقة هو إخبار الإيرانيين بأننا على استعداد لإزالة جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب والتي كانت غير متوافقة مع الصفقة، وبالتالي يمكننا العودة إلى العمل الذي كان ينبغي علينا القيام به. وهذا هو ما نحن عليه اليوم".

وأضاف مالي خلال مكالمة فيديو استضافتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. "هل هم مستعدون للعودة إلى ذلك، أم يريدون اختيار مسار مختلف؟".

يبدو أن الإيرانيين يسعون إلى الرفع الكامل للعقوبات الأميركية كشرط مسبق. وتقول طهران إن ترامب تصرّف من جانب واحد عام 2018 لسحب الولايات المتحدة، ما اعتبره صفقة "مروعة" في عهد أوباما. كما فرضت الإدارة عقوبات صارمة أضرت بالاقتصاد الإيراني. وردت إيران في السنوات الأخيرة بانتهاك بعض بنود الاتفاق بشأن الأنشطة النووية.

وبحسب ما ورد تسعى إيران أيضًا للحصول على تأكيدات أن الإدارات الأميركية المستقبلية لن تعيد فرض العقوبات من جانب واحد كما فعل ترامب. يقول فريق بايدن إنه لا يستطيع تقديم مثل هذه الضمانات".

حزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية الجديدة بشأن التحقيق في انفجار بيروت

ولبنانيًّا قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "أرجأت الحكومة اللبنانية اجتماعها يوم الأربعاء بعد جلسة ساخنة في اليوم السابق، مما أثار مخاوف من أزمة أخرى تفاقم المشاكل الاقتصادية والمالية في البلاد.

ومنذ ذلك الحين، طلب وزراء تابعون لحزب الله، من مجلس الوزراء اللبناني التدخل لمنع القاضي الذي يقود التحقيق في انفجار بيروت من محاكمة كبار المسؤولين.

وتعرض القاضي طارق بيطار لانتقادات شديدة من حزب الله وحلفائه الذين اتهموه بتسييس التحقيق بعد أن أصدر مذكرات توقيف بحق اثنين من خمسة سياسيين كبار متهمين بالإهمال الجنائي في القضية.

وجاء في بيان صادر عن ديوان الرئاسة "بعد مشاورات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي تأجلت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة ظهر اليوم".

وقال مصدر مقرب من الرئيس لصحيفة ذا ناشيونال إن تأجيل الاجتماع سيتيح وقتًا لوزير العدل هنري خوري لاقتراح حل قانوني للخلافات بين أعضاء مجلس الوزراء.

وقال المصدر إنه حتى ذلك الحين، من غير المرجح تحديد موعد اجتماع آخر.

أصدر بيطار يوم الثلاثاء أمر اعتقاله الثاني ضد سياسي كبير فيما يتعلق بالانفجار الذي أدى إلى نقاش ساخن خلال جلسة مجلس الوزراء.

وقبل ساعات، أمر بيطار باعتقال وزير المالية السابق علي حسن خليل، عضو كتلة نبيه بري البرلمانية. وصدرت مذكرة مماثلة بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، وهو عضو في حركة المردة المتحالفة مع حزب الله".

لكي يُحكم العراق بشكل فعال يجب على مقتدى الصدر التخلي عن النزعة الحزبية

وعراقيًّا، قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية "جاء مقتدى الصدر في المرتبة الأولى في الانتخابات العامة العراقية يوم الأحد. وقد أكد هذا موقعه باعتباره الشخصية الأكثر قوة وشعبية في البلاد، ما إذا كان هذا سيجعل من السهل حكم العراق، والدولة الراكدة المتنازع عليها بين الولايات المتحدة وإيران، وساحة المذابح الجهادية السنية، هو أمر مشكوك فيه.

مقتدى الصد، سليل الطبقة الأرستقراطية من رجال الدين التي عارضت ديكتاتورية صدام حسين، الذي أطيح به عام 2003، وكان بطلًا سابقًا للشيعة المحرومين، أعاد اكتشاف نفسه باعتباره وطنيًّا عراقيًّا يريد خروج الأميركيين والإيرانيين من البلاد. لقد عزز صورة شعبوية من خلال استفزاز خصومه الشيعة والفساد. بصفته إسلاميًّا، فإنه يلجأ إلى سلطة أعلى ويتظاهر بأنه فوق السياسة، بينما يسعى بلا رحمة إلى السلطة.

منذ عام 2019، احتل الصدر المؤسسات والوزارات العراقية بكوادره. وعلى الرغم من أن الصدر حلّ جيش المهدي نظريًّا عام 2008، إلا أنه أعاد إحياءه - تحت اسم سرايا السلام - عام 2014، عندما اقتربت داعش من بغداد ومدينتي النجف وكربلاء.

أما الكاظمي، رئيس الوزراء الحالي، يريد الاستمرار في منصبه. رأي الصدر في ذلك غير واضح. لكن ما كان واضحًا للغاية حتى الآن هو أنه بينما يتدافع العراقيون العاديون للعيش ويطالبون بحكومة لائقة، فإن قادتهم كانوا غير راغبين أو غير قادرين على تقاسم السلطة والموارد. في معادلة محصلتها صفر، لا يمكنهم حتى الاتفاق على سردية وطنية وميثاق اجتماعي. إذا كان الصدر وطنيًّا حقًّا، فإن وظيفته الأولى هي تجاوز الأفضلية الطائفية والحزبية، ووضع العراق والعراقيين في المرتبة الأولى".

(م ش)