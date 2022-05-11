​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تتحدث عن قتال روسي طويل في أوكرانيا وفنلندا والسويد تدرسان الانضمام إلى الناتو

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التوقعات الأميركية من حرب استنزاف طويلة لروسيا في أوكرانيا والمساعي الفنلندية والسويدية للانضمام إلى الناتو، إلى جانب التعهد بحوالي 6.7 مليار دولار في مؤتمر دولي للمانحين لدعم سوريا وجيرانها.

المخابرات الأميركية: بوتين يستعد لقتال طويل في أوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت الأميركية "قالت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هينز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال يسعى للسيطرة على أجزاء من أوكرانيا خارج المنطقة الشرقية المعروفة باسم دونباس، بعد أن قالت السلطات المحلية إن الصواريخ الروسية ضربت مدينة أوديسا الساحلية خلال الليل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وقالت أفريل هينز للمشرعين يوم الثلاثاء إن انسحاب الجيش الروسي إلى شرق وجنوب أوكرانيا بعد فشله في الاستيلاء السريع على كييف من المرجح أن يكون "مجرد تحول مؤقت لاستعادة المبادرة". وقالت إن وكالات التجسس الأميركية ترى حرب استنزاف طويلة، كما استبعدت التوصل إلى حل تفاوضي على المدى القريب.

وقالت أفريل هينز إن موسكو يمكن أن تهدد بسيفها النووي أو حتى أن تأمر بإجراء تدريبات نووية لردع الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي عن زيادة الدعم المميت لكييف، لكنها كررت أن بوتين من غير المرجح أن يلجأ إلى الأسلحة النووية إلا إذا أدرك حدوث تهديد وجودي لروسيا".

تتهيأ فنلندا والسويد لعضوية الناتو بينما تستعد أوروبا لرد فعل روسي

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية "قد يكون لحلف الناتو عضوان جديدان قريبًا، حيث تستعد فنلندا والسويد لإعلان ما إذا كانتا تعتزمان الانضمام إلى الحلف، في خطوة يقول الخبراء إنها ستشهد المزيد من ردود روسية عنيفة.

ومن المتوقع أن يعلن البلدان الاسكندنافيان نواياهما في غضون أيام، حيث من المقرر أن تصدر فنلندا إعلانًا يوم الخميس تليها السويد بعد بضعة أيام.

وستتبع التصريحات العلنية زيارة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إلى السويد الأسبوع المقبل، حيث يعتقد على نطاق واسع أن البلدين سيعلنان قراراتهما في بيان مشترك ويبدأان رسميًّا عملية العضوية".

المانحون يتعهدون بتقديم 6.7 مليار دولار كمساعدات لسوريا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "تم التعهد بحوالي 6.7 مليار دولار في مؤتمر دولي للمانحين لدعم سوريا وجيرانها.

وجاءت التعهدات، التي قطعت شوطًا طويلًا في الوصول إلى هدف الأمم المتحدة البالغ 10.5 مليار دولار لعام 2022، في اجتماع ضم 55 دولة في بروكسل يوم الثلاثاء، حيث تم استبعاد روسيا من التجمع بسبب غزوها لأوكرانيا.

ومن إجمالي التعهدات، تم تخصيص 6.1 مليار دولار للاجئين وطالبي اللجوء، وهو أكبر طلب للميزانية منذ بدء خطة اللاجئين في عام 2015، حسبما ذكرت رويترز.

وقال جوزيب بوريل، كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هناك سبعة ملايين من هؤلاء اللاجئين، مقارنة بـ 5.9 مليون فروا من الحرب في أوكرانيا، مما يضع "عبئًا ثقيلًا" على الدول المجاورة.

وقال بوريل: "سوريا ومعاناة شعبها قد لا تكون في مركز الأخبار بعد الآن. هناك إرهاق معين بعد 11 عامًا. لكنها ستبقى في أذهاننا".

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن أزمة الغذاء الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا - وهما من أكبر منتجي القمح في العالم - تفاقم الوضع في سوريا.

وقالت إن أسعار زيت الطهي قفزت بنسبة 39 في المائة في سوريا في 11 أسبوعًا منذ غزو روسيا لأوكرانيا، مما أدى إلى تفاقم أزمة الناس في سوريا.

وقالت رئيسة منظمة اليونيسف كاثرين راسل للدبلوماسيين إن حوالي ثلث الأطفال في سوريا يعانون من سوء التغذية المزمن.

وقالت: "إن تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية يزيد من سوء الوضع سوءًا. هذه أوقات خطيرة، بل مميتة، لتكون طفلًا في سوريا".

(م ش)