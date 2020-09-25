​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تتعهد بفرض عقوبات على إيران وداعميها واتفاق بين فتح وحماس

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى المساعي الأمريكية لفرض عقوبات على إيران، وكذلك الفوضى التي تعم أرجاء لبنان.

كيلي كرافت: سيتم تطبيق العديد من العقوبات المختلفة على إيران

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية إن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت تعهدت بأن أي دولة تنتهك القرار 2231 سيكون لها نفس التداعيات من الولايات المتحدة.

وقالت كيلي كرافت للصحيفة: "لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن تفرض الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات على الجمهورية الإسلامية"، بعد تقرير لرويترز يفيد بأن الإدارة من المتوقع أن تعلن المزيد من الإجراءات ضد النظام يوم الخميس.

وردًّا على سؤال حول معارضة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران من قبل 13 من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن الدولي، قالت كيلي كرافت إن الولايات المتحدة تتوقع أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستمتثل لقرار الأمم المتحدة 2231.

وأضافت: "نحن لسنا خائفين من القيام بذلك، لأن مهمتنا هي حماية الشرق الأوسط، وحماية إسرائيل، وحماية أوروبا وسنتحمل هنا مسؤولية حماية المواطنين الأوروبيين".

وأكدت المبعوثة الأمريكية أن "أي بلد في العالم يتحدى قرار مجلس الأمن الدولي 2231 سيخضع لنفس القيود التي ستطبقها الولايات المتحدة، وقد أوضحنا ذلك تمامًا".

فايننشال تايمز: لبنان على حافة الهاوية

قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية أن مئات الأشخاص في شوارع بيروت انضموا هذا الشهر لإحياء الذكرى السنوية لبشير الجميل، الرئيس اللبناني الذي اغتيل عام 1982.

ولكن لم يمر هذا الموكب بسلام، حيث شهد حالة من الفوضى عندما اشتبك أنصار مجموعتين مسيحيتين متنافستين من القوات اللبنانية التي نظمت الحدث والتيار الوطني الحر.

وبينما لم يصب أحد بأذى خطير، تدخل الجيش اللبناني لتفريق آخر حلقة في سلسلة الاشتباكات المسلحة التي أثارت مخاوف من تدهور الوضع الأمني، ​​حيث يكافح السياسيون لتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانفجار الكارثي في ​​الميناء الشهر الماضي.

ومع دخول لبنان في ركود اقتصادي دفع أكثر من نصف السكان إلى ما دون خط الفقر وتركهم في مواجهة اضطرابات سياسية متجددة، حيث حذر محللون من أن البلاد على وشك أن تصبح دولة فاشلة.

وقال الباحث في شؤون أمن الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إميل حكيم "إن هذه الاشتباكات جاءت بعد مشاجرات في بيروت وأماكن أخرى، كلها محلية للغاية لكنها كلها تتحدث عن واقع مماثل، في الوقت الذي يسود فيه تصور عام عن حالة تآكل وضعف النظام، يزداد الولاء للقادة المحليين".

وتدور أحداث العنف في سياق المفاوضات المتوقفة حول حكومة جديدة، وهي حاجة ماسة للتفاوض بشأن خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي واستعادة ثقة الدول المانحة.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش، خلال زيارة قام بها مؤخرًا إلى بيروت، إن "المجتمع الدولي غير مستعد لدعم الممارسات التي أدت إلى الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية قبل فترة طويلة من هذا الانفجار".

العرب نيوز: فتح وحماس تتفقان على إجراء انتخابات عامة في فلسطين

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية "اتفق الحزبان السياسيان الرئيسان في فلسطين، فتح وحماس، على إجراء انتخابات عامة في غضون الأشهر الستة المقبلة، حسبما أعلنا يوم الخميس".

وجاء في بيان صحفي صدر عقب اجتماع عقد في السفارة الفلسطينية في اسطنبول أن الوفدين توصلا إلى "رؤية موحدة".

وقال البيان "نتفق على أن الرؤية نضجت ونخطط للمضي قدمًا في حوار وطني بمشاركة جميع الفصائل برعاية الرئيس محمود عباس قبل الأول من تشرين الأول/أكتوبر".

وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني نجيب القدومي لـ "العرب نيوز": "يعكس الاجتماع شعور الفلسطينيين إن القضية الفلسطينية في طور التصفية على أساس الرؤية الأمريكية الإسرائيلية، وأنه فقط من خلال الوحدة وشرعنة الانتخابات يمكننا التصدي لهذه المؤامرة ضد القضية الفلسطينية".

وفي هذا السياق قال الناشط المقيم في غزة وائل علوش: "آخر مرة أجريت فيها الانتخابات كانت في عام 2006، وسيكون نشاطًا مهمًّا ولكنه جديد لكثير من الفلسطينيين".

فيما قال عضو مجلس إدارة مرصد ديمقراطية العالم العربي ومراقب الانتخابات حازم قواسمي، للصحيفة "إنه اقترح على الرئيس عباس أن تكون الانتخابات على أساس دائرتين، وأن إسرائيل ستعارض هذه الفكرة بشدة، ولذلك سيتعين علينا محاربتها على الجبهات الدبلوماسية والعلاقات العامة".

(م ش)