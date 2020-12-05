​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تسحب جنودها من الصومال ولبنان يحذّر من عمليات اغتيال

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم السبت، إلى قرار واشنطن سحب جنودها من الصومال، وكذلك المخاطر الأمنية المحدقة باستقرار لبنان، وإمكانية عقوبات يونانية ضد تركيا نتيجة ممارساتها الاستفزازية في شرق المتوسط.

وول ستريت الأمريكية: مسؤولون: الولايات المتحدة ستنقل جميع القوات تقريبًا من الصومال

وتطرقت صحيفة وول ستريت الأمريكية إلى انسحاب القوات الأمريكية من الصومال، وقالت: "أعلن مسؤولون أمريكيون إن الرئيس ترامب أمر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بسحب جميع القوات الأمريكية تقريبًا من الصومال، حيث يخوضون منذ 13 عامًا معركة منخفضة الحدة ضد حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة".

وبحسب مسؤولين، فإن نقل 700 جندي من الصومال سيعكس مسار الإدارة الأمريكية، حيث تأتي هذه الخطوة بعد خفض القوات في العراق وأفغانستان.

وسينتقل الجنود البالغ عددهم 700 جندي المتمركزين في الصومال إلى قواعد في كينيا وجيبوتي فيما سيقومون بمهام أقصر لمكافحة الإرهاب ضد حركة الشباب وداعش في الصومال، وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن تغادر القوات الأمريكية البلاد بحلول أوائل العام المقبل.

وهذه الخطوة، التي دعمها وزير الدفاع بالنيابة، كريس ميلر، تعكس بشكل فعال المسار الذي حدده سلفه، مارك إسبر. وفضل إسبر سحب القوات الأمريكية العاملة في منطقة الساحل المضطربة بغرب إفريقيا مع الحفاظ على الوجود الأمريكي في الصومال، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أُرسل للنواب، الجمعة، إنه على الرغم من الانسحاب فإن أهداف الولايات المتحدة في الصومال لم تتغير، وقال البيان: "سنواصل إضعاف المنظمات المتطرفة العنيفة التي يمكن أن تهدد وطننا مع ضمان الحفاظ على ميزتنا الاستراتيجية في منافسة القوى العظمى".

وأثار ضغط إدارة ترامب لخفض القوات الأمريكية في إفريقيا معارضة من المشرعين من كلا الطرفين اللذين يريان الحاجة إلى استمرار المشاركة الأمريكية في مناطق الصراع في القارة، حيث شكك نائب رئيس لجنة القوات المسلحة أنتوني براون بهذه التحركات خلال فترة انتقالية رئاسية في واشنطن.

عرب نيوز: أجهزة الأمن اللبنانية تحذّر من مؤامرة إرهابية لزعزعة استقرار البلاد

وبدورها صحيفة العرب نيوز السعودية تحدثت عن مؤامرة في لبنان تستهدف استقرارها من خلال الاغتيالات، وقالت: أ"كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية، أنها تلقت معلومات عن مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد من خلال اغتيال شخصيات عامة خلال فترة العطلة المقبلة".

وقال مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم ونظيره في أمن الدولة اللواء طوني صليبا، خلال اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى، إن المعلومات تم الحصول عليها من أكثر من جهاز أمني، ولم يكشفوا عن الأسماء التي من المعتقد أن يتم استهدافها في عمليات الاغتيال.

وعادة ما تكون اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى سرية، لكن العديد من وسائل الإعلام المحلية نشرت تقارير عن الاجتماع الذي حصل في اليوم التالي، إلى جانب قصة تدّعي أن حزب الله أحبط مؤامرة تستهدف قادته، وخاصة الأمين العام حسن نصر الله.

وتضمنت المعلومات التي تم الكشف عنها في اجتماع المجلس اقتراحات بأن العمليات يمكن أن تستهدف دور العبادة والأماكن التجارية والوجهات السياحية، وبحسب ما ورد، تضمنت أيضًا تفاصيل عن حلقة تهريب كانت تعمل تقليديًّا بين العراق وسوريا، ولكن يبدو الآن أنها توسع نطاقها إلى لبنان، واختتم الاجتماع بقرار وضع خطة أمنية وقائية يتم تنفيذها خلال فترة العطلة.

كاثيمريني: رئيس الوزراء اليوناني: على تركيا مواجهة عواقب استفزازاتها

أما صحيفة كاثيمريني اليونانية، فأشارت إلى إمكانية فرض عقوبات يونانية ضد تركيا نتيجة ممارساتها الاستفزازية في شرق المتوسط، وقالت: "طالب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن تواجه تركيا عواقب إذا واصلت "أعمالها الاستفزازية" ضد اليونان.

وفي حديثه في قمة لشبونة على الإنترنت يوم الجمعة، قال إن القضايا بين اليونان وتركيا تهم أوروبا وحلف الناتو أيضًا، لأنها تؤثر في منطقة شرق البحر المتوسط بأكملها.

وقال ميتسوتاكيس إنه يجب على أنقرة أن تتبع "تحولًا حقيقيًّا في السياسة في شرق البحر المتوسط"، لأن "مجرد الكلمات لم تعد كافية".

(م ش)