​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تسعى لمنع بكين عن مساعدة موسكو ودعوات لطهران لاغتنام فرصة إحياء الاتفاق النووي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي الولايات المتحدة الأميركية لكبح الصين عن مساعدة روسيا والدعوات التي تطالب بتوقيع الاتفاق النووي، إلى جانب قطع المساعدات الأممية عن اليمن وأفغانستان وجنوب السودان وأثيوبيا.

مع تزايد عدم الثقة بين الولايات المتحدة والصين.. مكالمة هاتفية اليوم بين رئيسي البلدين

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية "يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ للتشاور، حيث تسعى واشنطن إلى ردع الصين عن مشاركة أعمق مع روسيا أثناء غزوها لأوكرانيا.

وتأتي المكالمة، المقرر إجراؤها يوم الجمعة، في الوقت الذي تحاول فيه بكين تقديم نفسها على أنها حريصة على المساعدة في منع تفاقم أزمة أوكرانيا - دون التخلي عن تحالفها مع موسكو.

وقال مسؤولو الإدارة إن بايدن يستعد لإيصال رسالة إلى شي مفادها أنه ستكون هناك عواقب إذا انتقل دعم بكين إلى ما هو أبعد من الأقوال إلى الأفعال. قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الخميس إن بايدن "سيوضح أن الصين ستتحمل المسؤولية عن أي إجراءات تتخذها لدعم العدوان الروسي، ولن نتردد في فرض تكاليف".

هذه رسالة مماثلة لرسالة أرسلها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى يانغ جيتشي، كبير مسؤولي الشؤون الخارجية في الصين، خلال ما وصفه المسؤولون الأميركيون بأنه اجتماع مكثف استمر يومًا كاملاً في روما يوم الإثنين.

ومن المرجح أن يقدم شي الصين كطرف محايد في الصراع خلال مكالمة الجمعة مع بايدن - وطرف يمكنه تسهيل المفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية، وفقًا لخبراء السياسة الخارجية المقربين من الحكومة الصينية.

وأقام شي شراكة وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بهدف تقويض الهيمنة الأميركية، ويرغب البعض في إدارة بايدن في استخدام حرب أوكرانيا، التي أثارت إدانة واسعة لروسيا، لإبعاد بكين عن موسكو.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي يوم الخميس "هذه فرصة للرئيس بايدن لتقييم موقف الرئيس شي. حقيقة أن الصين لم تستنكر ما تفعله روسيا".

قال إيفان ميديروس، مسؤول الأمن القومي السابق في إدارة أوباما: "تمر العلاقات الصينية الأميركية في لحظة حرجة".

وقال ميديروس "من المحتمل أن تضع إدارة بايدن مسارات بديلة للعلاقات، بما في ذلك بعض الطرق المظلمة إذا كثفت بكين دعمها لموسكو، أو مسارًا أكثر اعتدالًا تدير فيه القوتان التوترات".

ويقول خبراء السياسة الخارجية المقربون من الحكومة الصينية، إن بكين استقرت الآن على استراتيجية أوضح: لن تعارض روسيا، وستدعم أوكرانيا.

ويعكس الموقف أن شي يتمسك بتركيزه الاستراتيجي على إقامة قضية مشتركة مع روسيا للحماية من الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة، بينما يحاول الاستمرار في تقديم الصين كقائد عالمي مسؤول.

ووصف ميديروس موقف بكين بأنه "حياد مؤيد لروسيا".

بالنسبة للقيادة الصينية، يقول خبراء السياسة الخارجية، إن الولايات المتحدة لا تزال أكبر منافس استراتيجي لها، وإبقاء روسيا كشريك لها سيوفر لبكين بعض النفوذ على واشنطن.

وهذا يعني أن الصين ستحاول على الأرجح الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، لكنها ستستمر في الامتناع عن مساعدة موسكو في التهرب من العقوبات المالية والعقوبات الأخرى التي تفرضها الولايات المتحدة.

قبل غزو روسيا لأوكرانيا، وافقت بكين على شراء النفط والغاز من روسيا في صفقات تقدر قيمتها بنحو 117.5 مليار دولار. يقول محللو الشؤون الخارجية الصينيون إن من المرجح أن تواصل بكين تلك الصفقات طالما أنها لا تنتهك العقوبات المفروضة على روسيا، ولكن من المحتمل ألا تزود روسيا بالأسلحة والمساعدات العسكرية الأخرى.

في بكين، يُنظر إلى مكالمة بايدن - شي على أنها علامة على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الصين للمساعدة في وقف القتال. قال بعض ممثلي الحكومات إن الصين يمكنها فعل المزيد لمساعدة الولايات المتحدة على تخفيف حدة الموقف إذا تخلت إدارة بايدن عن سياساتها المتشددة".

على إيران اغتنام فرصة إحياء الاتفاق النووي

وتقول صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية إن "إطلاق سراح نازنين زغاري-راتكليف وأنوشيه عاشوري، الذي كان محتجزًا بتهم التجسس في إيران لسنوات، موضع ترحيب كبير، وهو ما يثير احتمال أن الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني قد تكون على وشك العودة إلى المسار الصحيح.

واشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الأسبوع إلى أن بلده لن تعرقل المحادثات التي يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي في فيينا من خلال التمسك بمطالب غير واقعية للولايات المتحدة، كما كان يخشى المسؤولون الغربيون.

وإذا كانت موسكو قد عكست قرارها بالفعل، فقد تمت إزالة تعقيد خطير، على الرغم من أنه لا يمكن بالضرورة الوثوق بكلمات لافروف.

ويجب الآن بذل كل الجهود للاستئناف السريع للمحادثات غير المباشرة التي تتم بوساطة الاتحاد الأوروبي بين طهران وإدارة بايدن، وإذا نجحت هذه الجهود، يمكن للولايات المتحدة أن تعود بعد ذلك إلى الاتفاق الذي تخلى عنه دونالد ترامب بتهور عام 2018. وستعكس إيران نشاطها النووي إلى الحدود المتفق عليها مقابل إزالة العديد من العقوبات الأميركية.

وبصفتهما طرفين في الاتفاقية، أدت كل من روسيا وبريطانيا أدوارًا مهمة في المحادثات إلى جانب الموقعين الآخرين، فرنسا وألمانيا والصين. النهاية الناجحة هي في مصلحة جميع الأطراف. يمكن تفادي أزمة نووية وانفجار توترات في الشرق الأوسط".

"خذ من الجائع لإطعام الجياع": الأمم المتحدة تواجه معضلة مروعة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية "اضطرت الوكالات إلى قطع المساعدات في اليمن وأفغانستان وجنوب السودان وأثيوبيا على الرغم من الحاجة المتزايدة، حيث تذهب الأموال إلى أوكرانيا.

وفرض الغزو الروسي لأوكرانيا ضغوطًا هائلة على وعاء المساعدات الدولية المتقلص بالفعل.

وتواجه وكالات الإغاثة التي تعمل في البلدان التي تعاني من حالات الطوارئ الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك اليمن وأفغانستان وجنوب السودان وأثيوبيا، قرارات صعبة بشأن كيفية إنفاق أموالها.

وتعليقًا على اليمن مؤخرًا، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي: "ليس لدينا خيار سوى أخذ الطعام من الجياع لإطعام الجياع".

(م ش)