​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن ترسل مساعدات عسكرية الى أوكرانيا المدمرة وطهران ترفض عروض الأولى

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، الى المساعدات الأميركية العسكرية لأوكرانيا والأضرار التي لحقت بهذا البلد إلى جانب رفض طهران عروض من واشنطن برفع العقوبات.

بايدن: الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قال الرئيس بايدن يوم الخميس إن الولايات المتحدة سترسل المزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى أوكرانيا، وحظر السفن التابعة لروسيا من دخول الموانئ الأميركية، وستطلق برنامجاً للاجئين الأوكرانيين.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن أحدث حزمة عسكرية تبلغ قيمتها حوالي 800 مليون دولار، ستشمل أسلحة مدفعية ثقيلة، مثل 72 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم و144 ألف طلقة مدفعية وعشرات الطائرات التكتيكية بدون طيار. يأتي ذلك بعد أيام من بدء القوات الروسية هجوم جديد في شرق أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن بايدن التقى شخصياً في البيت الأبيض رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قبل تصريحاته.

وتأتي المساعدات الجديدة في أعقاب حزمة سابقة من الأسلحة بقيمة 800 مليون دولار، تم إرسالها إلى كييف تضمنت المدفعية وناقلات الجند المدرعة وطائرات الهليكوبتر. هذه الحزمة، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، كانت المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة مدفعية من عيار 155 ملم إلى أوكرانيا. كما تضمنت المعدات التي تتطلب تدريباً، مثل مدافع الهاوتزر، بالإضافة إلى أنظمة المراقبة المتطورة للدفاع الجوي والرادارات المضادة للبطارية، والتي سيتم استخدامها لتحديد مصدر نيران مدفعية العدو.

وقالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) إن دفعتين من المساعدات تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي ستزود أوكرانيا بأنظمة مدفعية كافية لتجهيز خمس كتائب. أرسلت الولايات المتحدة حوالي 3.4 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

قال بايدن: "علينا الآن تسريع حزمة المساعدة هذه للمساعدة في تحضير أوكرانيا للهجوم الروسي الذي سيكون أكثر محدودية من حيث الجغرافيا، ولكن ليس من حيث الوحشية".

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن الرحلات الأولى التي تحمل أحدث مساعدات بقيمة 800 مليون دولار ستغادر الولايات المتحدة في غضون 24 إلى 48 ساعة القادمة، وستكون في أيدي أوكرانيا بنهاية عطلة نهاية الأسبوع.

كما قال بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستحظر السفن التابعة لروسيا من موانئها.

وقال "هذا يعني أنه لن يُسمح لأي سفينة أو سفينة تبحر تحت العلم الروسي أو تملكها أو تديرها مصالح روسية، بالرسو في الموانئ الاميركية".

البنك الدولي: الأضرار المادية التي لحقت بأوكرانيا تصل إلى 60 مليار دولار

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الخميس، إن الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأوكرانية من جراء الغزو الروسي بلغت حوالي 60 مليار دولار وسترتفع أكثر مع استمرار الحرب.

وقال مالباس في مؤتمر للبنك الدولي بشأن الاحتياجات المالية لأوكرانيا إن التقدير المبكر لتكاليف الضرر "الضيق" لا يشمل التكاليف الاقتصادية المتزايدة للحرب على أوكرانيا.

وقال "بالطبع الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي فإن هذه التكاليف تتزايد".

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب عبر الإنترنت أمام المؤتمر، تكاليف واحتياجات تمويل أكبر بكثير.

وأخبر الحاضرين أن أوكرانيا بحاجة إلى 7 مليارات دولار شهريًّا لتعويض الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي: "سنحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء كل هذا لاحقًا".

وأضاف إنه يتعين على المجتمع الدولي استبعاد روسيا على الفور من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما.

وقال زيلينسكي إن جميع البلدان "يجب أن تكون مستعدة على الفور لقطع جميع العلاقات مع روسيا".

وشمل المؤتمر الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسؤولين ماليين دوليين، بمن فيهم وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، التي قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستضاعف تعهدها المباشر بالمساعدات غير العسكرية إلى مليار دولار".

إيران ترفض العروض الأميركية برفع العقوبات مقابل تخلي طهران عن انتقام سليماني

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية "قال مسؤول كبير يوم الخميس، إن إيران لن تتخلى عن خططها للانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020، رغم "العروض المنتظمة" من واشنطن برفع العقوبات وتقديم تنازلات أخرى في المقابل.

وعلى مدار العام الماضي، أجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا؛ لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلت عنه واشنطن عام 2018، من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب وانتهكته طهران لاحقًا.

وقال علي رضا تنكسيري قائد البحرية بالحرس الثوري "العدو يواصل إرسال رسائل مفادها أنه إذا تخلينا عن الانتقام لسليماني فسوف يقدمون لنا بعض التنازلات أو يرفعون بعض العقوبات". وأضاف "هذا محض خيال. المرشد الأعلى أكد على ضرورة الانتقام والقائد الأعلى للحرس الثوري قال إن الانتقام حتمي وأننا سنختار الزمان والمكان له".

وتوقفت المفاوضات مع إدارة الرئيس جو بايدن بشكل أساسي بسبب مطالبة طهران لواشنطن بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو أمر لن تكون الولايات المتحدة مستعدة للنظر فيه ما لم يوافق الحرس على كبح نفوذهم في الشرق ووقف التهديدات ضد القوات الاميركية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس، إنه إذا أرادت إيران تخفيف العقوبات بما يتجاوز الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 - في إشارة واضحة إلى إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية - فعليها معالجة المخاوف الأميركية فيما يتعلق بالاتفاق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن لا نتفاوض علنًا، لكن إذا أرادت إيران رفع العقوبات بما يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة، فسوف تحتاج إلى معالجة مخاوفنا بما يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف المتحدث: "على العكس من ذلك، إذا لم يرغبوا في استخدام هذه المحادثات لحل القضايا الثنائية الأخرى خارج خطة العمل الشاملة المشتركة، فنحن على ثقة من أنه يمكننا التوصل سريعًا إلى تفاهم بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة والبدء في إعادة تنفيذ الصفقة. على إيران أن تتخذ قرارًا حيال ذلك".

(م ش)