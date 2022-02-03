​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن ترسل جنودها لدعم الحلفاء والأوروبيون يضغطون لتصنيف الحوثيين كإرهابيين

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى دعم واشنطن حلفائها في الناتو بالجنود، بالإضافة إلى المساعي الأوروبية لتصنيف الحوثيين كإرهابيين، إلى جانب برنامج إيران النووي.

الولايات المتحدة تطلب من 3000 جندي دعم الحلفاء الأوروبيين في الأزمة الروسية الأوكرانية

عن الأزمة الأوكرانية، قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس بايدن وجه البنتاغون لنشر أكثر من 3000 جندي أميركي لتعزيز دفاعات الحلفاء الأوروبيين في أول تحرك كبير للقوات الأميركية في المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

أرسل بايدن ما يقرب من 2000 جندي من فورت براغ، نورث كارولاينا، إلى بولندا وألمانيا هذا الأسبوع، وسيعيد تمركز حوالي 1000 جندي هم جزء من سرب مشاة سترايكر ومقره ألمانيا إلى رومانيا، على الجناح الشرقي لمنظمة حلف شمال الأطلسي الأقرب إلى روسيا، بحسب مسؤولين.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنتاغون القيام بتحركات أخرى للقوات داخل أوروبا، وأمر عدة آلاف من القوات الإضافية بالبقاء على أهبة الاستعداد للانتشار، بخلاف 8500 جندي أعطوا أوامر مماثلة الأسبوع الماضي، حسبما قال المسؤولون.

وقال المسؤولون إن هذه الخطوات تهدف بشكل عام إلى محاولة ردع روسيا عن مهاجمة أوكرانيا وتجنب الحرب في أوروبا الشرقية. إلى جانب هذه التحركات، تحاول إدارة بايدن إيجاد حل دبلوماسي، وتجهيز حزمة من العقوبات الاقتصادية في حالة هجوم روسيا والسماح بنقل بعض الأسلحة والمعدات الأخرى إلى أوكرانيا.

وقال المسؤولون إن بايدن وقع على المقترحات العسكرية بعد اجتماعه يوم الثلاثاء مع وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال مارك ميلي. ناقش أوستن عمليات الانتشار مع نظرائه في رومانيا وألمانيا وبولندا في الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن تنتشر القوات في الأيام القليلة المقبلة، لكنهم رفضوا الإدلاء بتفاصيل عن مهامهم المحددة.

نواب أوروبيون يضغطون لتصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية، حول تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية: "أفادت تقارير أن العديد من البرلمانيين الأوروبيين شددوا على أهمية إدراج ميليشيا الحوثي في ​​القائمة السوداء كمنظمة إرهابية؛ بسبب انتهاكاتها ضد المدنيين ولتخزين الأسلحة في منشآت غير عسكرية.

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، الأربعاء، أن المحادثات جرت خلال ندوة افتراضية نظمتها كتلة يمين الوسط في البرلمان الأوروبي (EPP Group).

وقال نواب أوروبيون خلال الاجتماع إن الحوثيين استخدموا المدنيين كدروع بشرية وخزنوا أسلحة في مجمعات سكنية ومدارس ومستشفيات وحولوا مطار صنعاء إلى قاعدة عسكرية.

على هذا النحو قالوا إنهم سيواصلون الضغط من أجل تصنيف ميليشيا الحوثي على أنها منظمة إرهابية.

كما سلطت لوسيا ريجمنتي، عضوة البرلمان الأوروبي، الضوء على جرائم ميليشيات الحوثي ضد النساء والفتيات.

وحثت لوسيا ريجمنتي الاتحاد الأوروبي على حماية الفتيات الصغيرات ودعم تعليم الأطفال في الدولة التي مزقتها الحرب".

مينينديز: حان الوقت لاستراتيجيات جديدة لدحر برنامج إيران النووي

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية، عن برنامج إيران النووي: "أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور بوب مينينديز عن "مخاوف متزايدة" بشأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

قال مينينديز في خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ "بصفتي شخصاً تابع طموح إيران النووي على مدى ثلاثة عقود، فأنا هنا اليوم لإثارة مخاوف بشأن الجولة الحالية من المفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة، وبرنامج إيران النووي المتصاعد بشكل خطير وسريع والذي أصبح على وشك الحصول على مواد كافية لصنع سلاح نووي".

وأضاف "لهذا السبب أناشد إدارة بايدن وشركائنا الدوليين لممارسة المزيد من الضغط على إيران لمواجهة برنامجها النووي، وبرنامجها الصاروخي، وسلوكها الخطير في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات على الأفراد والأصول الأميركية".

وأشار مينينديز إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال إن هدف الإدارة هو التوصل إلى اتفاقية أطول وأقوى.

وقال "بعد مرور عام، لم أسمع بعد أي معايير للمصطلحات الأطول أو الأقوى أو ما إذا كان هذا احتمالاً ممكناً".

(م ش)