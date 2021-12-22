​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تقترح إجراء محادثات مع موسكو الشهر المقبل والانتخابات الليبية على مشارف التأجيل

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي واشنطن لإجراء محادثات مع موسكو، وإلى حلّ اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات الليبية أفرعها المحلية، إلى جانب إجراء إيران مناورات عسكرية.

الولايات المتحدة تقترح إجراء محادثات في الشهر المقبل مع روسيا

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، عن التوتر بين أميركا وروسيا: "قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تتوقع إجراء محادثات مع روسيا الشهر المقبل في محاولة لنزع فتيل التوترات بشأن التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا، حيث شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهجته تجاه الغرب.

وناشد بلينكن، في تصريحات له الثلاثاء، موسكو لوقف تصعيد وجودها العسكري بالقرب من أوكرانيا لتهيئة بيئة مثمرة لمناقشات كانون الثاني المقترحة. وتقترح واشنطن إجراء تلك المحادثات مباشرة مع روسيا ومن خلال مناقشات موازية تشارك فيها منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال بلينكن للصحفيين في وزارة الخارجية: "أعتقد أنك ستشهد انخراطاً مبكراً نسبياً في العام الجديد في جميع هذه المجالات. نريد أيضاً أن نرى روسيا وهي تخفف التصعيد، لنقل القوات من الحدود مع أوكرانيا، لإنهاء التوتر".

وبدلاً من وقف التصعيد، كثف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لهجته الثلاثاء، وألقى باللوم على الولايات المتحدة وأوروبا في تدهور العلاقات وتعهد بالانتقام مما وصفه بالعدوان".

قبل أيام من التصويت في ليبيا... حلّ اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات الليبية أفرعها المحلية

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، عن الانتخابات الليبية: "أمرت اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات الليبية بحل أفرعها المحلية، حيث أصدر عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، رسالة الثلاثاء طالب فيها بحل اللجان الانتخابية في الفروع المحلية للمنظمة.

وقال هادي الصغير رئيس لجنة الانتخابات بالبرلمان لرويترز إنه سيتعين تأجيل التصويت لعدم وجود وقت لتنفيذ الخطوات التمهيدية.

مع ذلك، لم يصدر أي إعلان رسمي عن تأجيل الانتخابات من قبل الحكومة الشرعية بحكم الأمر الواقع، بقيادة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة، ما يترك بعض الارتباك.

وكان من المقرر أن تجري ليبيا انتخابات مدعومة من الأمم المتحدة لانتخاب رئيس ومجلس نيابي في 24 كانون الأول الحالي.

لكن قلة فقط هي من تعتقد أن الانتخابات ستتم كما هو مخطط لها وسط أعمال عدائية محتدمة بين الفصائل المسلحة المتناحرة، والغموض في ما يتعلق بالسلطات المستقبلية للزعيم المنتخب المقبل للبلاد.

وأمر السايح موظفي الانتخابات بالبقاء على أهبة الاستعداد في حالة إعادة جدولة الانتخابات.

ولم تصدر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد قائمة نهائية بالمرشحين للمناصب وسط مخاوف من احتمال استهدافها، للموافقة على المرشحين المثيرين للجدل مثل أمير الحرب خليفة حفتر، ونجل القذافي سيف الإسلام ودبيبة، الذي نكث بوعده بعدم الترشح لمنصب".

إيران تجري مناورات عسكرية وسط التوترات مع إسرائيل

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية، حول إجراء إيران مناورات عسكرية: "أفاد التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية وصواريخ كروز يوم الثلاثاء خلال مناورات حربية في الخليج، وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية.

وقال قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي "استخدام سلاح البحرية للحرس الثوري للصواريخ الباليستية هو مفهوم جديد. وضربوا أهدافهم بدقة فائقة".

وتقول إيران إن صواريخها الباليستية يصل مداها إلى ألفي كيلومتر وهي قادرة على الوصول إلى إسرائيل العدو اللدود والقواعد الأميركية في المنطقة.

وحذرت إيران يوم الإثنين من رد "ساحق" على أي تحرك ضدها من جانب إسرائيل التي تعارض جهود القوى العالمية لإحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 وهددت منذ فترة طويلة بعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية في منعها من امتلاك قنبلة نووية، وتقول إيران إن طموحاتها النووية سلمية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن التدريبات تضمنت أيضاً إطلاق خمسة صواريخ كروز متزامنة وإطلاق طائرات مسيّرة مسلحة. وبدأت التدريبات التي ستستمر خمسة أيام يوم الإثنين".

(م ش)