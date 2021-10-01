​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تقرّ بقتلها لقيادي من القاعدة في سوريا وأنقرة تريد تعويضاً مالياً من الأولى

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى إقرار واشنطن بقتلها لقيادي من القاعدة، بالإضافة إلى العلاقات التركية الأمريكية المتوترة، إلى جانب انضمام المملكة المتحدة للدعوات التي تطالب مالي بإنهاء صفقة مع مرتزقة روس.

الولايات المتحدة تقرّ بمقتل زعيم للقاعدة في سوريا بطائرة مسيّرة

قالت صحيفة النيويورك بوست الأمريكية في الشأن السوري: "قال مسؤولون عسكريون، الخميس، إن ضربة جوية أمريكية بطائرة مسيّرة في سوريا قتلت قيادياً بارزاً في القاعدة في وقت سابق من هذا الشهر.

فقد تم قتل سالم أبو أحمد أثناء ركوبه في سيارة خارج مدينة إدلب في 20 أيلول، ولم يصب أي مدني، وفقاً لتقارير إعلامية أمريكية.

وقال الرائد في الجيش الأمريكي جون ريجسبي: "كان سالم أبو أحمد مسؤولاً عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمناطق".

لا توجد مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف المدنيين نتيجة الضربة، وتتواصل العمليات الأمريكية لإضعاف الشبكات الإرهابية الدولية واستهداف قادة الإرهاب الذين يسعون لمهاجمة الوطن الأمريكي ومصالحه وحلفائه في الخارج، بحسب ريجسبي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في 20 أيلول: "إن الولايات المتحدة كانت وراء الهجوم على متشدد ينتمي إلى جماعة متطرفة مرتبطة بالقاعدة".

تركيا تريد تعويضاً بعد الاستبعاد من برنامج الطائرات المقاتلة بقيادة الولايات المتحدة

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية عن العلاقات التركية الأمريكية المتوترة: "قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستسعى للحصول على تعويض بعد طردها من برنامج مقاتلة الشبح الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال أردوغان إنه قد يثير الأمر في اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل.

وبعد رحلته إلى سوتشي ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، قال إنه لن يكون هناك "عودة" عن الصفقة مع روسيا لأنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة.

وقد أدت تلك الصفقة إلى طرد تركيا العضو في الناتو، من البرنامج الدولي لإنتاج طائرات مقاتلة من طراز F-35، حيث تخطط أنقرة لشراء المزيد من الصواريخ الروسية.

وقال أردوغان إنه يأمل في مقابلة بايدن في اجتماع مجموعة العشرين في روما لمناقشة المشروع، بما في ذلك 1.4 مليار دولار دفعتها تركيا قبل طردها من البرنامج".

المملكة المتحدة تنضم إلى الدعوات التي تطالب مالي بإنهاء الصفقة المزعومة مع المرتزقة الروس

قالت صحيفة الغارديان البريطانية حول دعوات المملكة المتحدة التي تطالب مالي بإنهاء الصفقة المزعومة مع المرتزقة الروس: "انضمت المملكة المتحدة إلى حملة دولية متزايدة من الضغط على القادة العسكريين في مالي، للتراجع عن صفقة مشبوهة مع شركة مرتزقة روسية، وسط مخاوف من أن الاتفاقية ستزيد من تعقيد انعدام الأمن في المنطقة.

وكان قادة مالي، الذين يقاتلون التمرد الجهادي - ووسط انتقال سياسي هشّ بعد عدة انقلابات – مترددين بشأن تفاصيل صفقة تم الإبلاغ عنها مع مجموعة فاغنر.

لكن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أقرّ الأسبوع الماضي بإجراء محادثات مع مالي. وقال في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت الماضي: "لقد لجؤوا إلى شركة عسكرية خاصة من روسيا"، حيث تريد فرنسا تقليص عنصرها العسكري الذي كان موجوداً هناك بشكل كبير.

وأثارت التطورات مخاوف دولية، وغضباً في فرنسا، وردود فعل متباينة داخل مالي، وسط تصاعد أعمال العنف في البلاد".

(م ش)