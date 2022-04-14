​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تكثف من المساعدات العسكرية والاستخباراتية لأوكرانيا وبولندا متخوفة من موسكو

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تصاعد المواجهة الغربية مع روسيا، واحتمالات تدهور الوضع في الضفة الغربية.

الولايات المتحدة ترسل المزيد من الأسلحة والمعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا لصد الهجوم الروسي

قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية "تقوم الولايات المتحدة بنقل أسلحة إضافية إلى أوكرانيا وتشارك المزيد من المعلومات الاستخباراتية مع كييف، بينما تصعّد خطابها ضد الرئيس فلاديمير بوتين، في حين تعيد القوات الروسية تجميع صفوفها لشن هجوم متجدد في منطقة دونباس الجنوبية الشرقية.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن البنتاغون سيرسل 800 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك المدفعية والعربات المدرعة والمروحيات، حيث تستعد البلاد لهجوم يهدد بأن يكون الأكثر دموية حتى الآن في الصراع المستمر منذ شهرين.

وقال بايدن بعد مكالمة يوم الأربعاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لقد استخدم الجيش الأوكراني الأسلحة التي نقدمها بشكل مدمر. بينما تستعد روسيا لتكثيف هجومها في منطقة دونباس، ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالقدرات للدفاع عن نفسها".

تأتي المساعدة من الولايات المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا للدفع العسكري الروسي في جنوب شرق البلاد، بعد أن نجحت في إجبار قوات موسكو على الانسحاب من المنطقة المحيطة بكييف.

قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن توسع أيضاً المعلومات الاستخباراتية التي تشاركها مع القوات الأوكرانية بشأن روسيا، مضيفين أن التغيير في المبادئ التوجيهية حدث خلال الأيام العديدة الماضية.

وقال مسؤول استخباراتي أميركي: "مع تطور الصراع، نواصل التكيف لضمان تمتع المشغلين بالمرونة لمشاركة المعلومات الاستخبارية التفصيلية في الوقت المناسب مع الأوكرانيين".

بولندا تخشى أن تختبر روسيا عزيمة الناتو بضربة صاروخية "عرضية"

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قال مسؤول كبير في الشؤون الخارجية إن بولندا تخشى أن تختبر روسيا عزم الناتو بإطلاق صاروخ "عرضي" على أراضيها.

قال لوكاس جاسينا، كبير مستشاري وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، إن هناك مخاوف من أن تحاول موسكو تصعيد الحرب إلى أراضي الناتو بعد توقف عمليتها في أوكرانيا.

وقال إن بولندا فوجئت بانتكاسات الجيش الروسي لكنها كانت "صدمة إيجابية". وقال إن الحرب أنهت "30 عاماً من الاستقرار" لبولندا بعد الحرب الباردة، والتي كانت "أطول فترة استقرار في تاريخ بولندا منذ القرن السابع عشر".

قال جاسينا في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال: "نخشى أن يحاول فلاديمير بوتين اختبار الناتو"، حيث شكك أيضاً في التزام ألمانيا بمساعدة بولندا ودعا الولايات المتحدة إلى أن تكون أكثر استباقية في إرسال المساعدات العسكرية.

وأضاف "هناك دائماً احتمال حدوث خطأ روسي، وهو أن يفجروا أحد صواريخهم في تشيلم أو زاموسك، وهي مدن قريبة جداً من الحدود الأوكرانية. هذه الإمبراطورية الروسية تقتل الناس، لذا فإن الشعب البولندي محق بالطبع في الخوف من ذلك".

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة آخرون بأنه إذا تحركت روسيا "شبراً واحداً" إلى أراضي الناتو، فسيكون هناك رد بموجب المادة الخامسة من اتفاقية الدفاع الجماعي بين الحلف المكون من 30 عضواً.

لكن بولندا قلقة من احتمالية قدوم الناتو للدفاع عنها، حيث لا تزال الذكريات باقية عن خيانة القوى الغربية للبلاد بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية عندما استسلمت إلى الاتحاد السوفييتي بزعامة ستالين.

وانتقد جاسينا ألمانيا لفشلها في اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد نظام الرئيس فلاديمير بوتين واعتمادها المستمر على إمدادات النفط والغاز الروسية، لأنها لم تنوع احتياجاتها من الطاقة".

فصائل غزة تقول إنها مستعدة للدفاع عن المسجد الأقصى ضد أي عمل إسرائيلي

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية "أعربت الفصائل الفلسطينية في غزة، الأربعاء، عن استعدادها للرد على أي عمل إسرائيلي وحماية المسجد الأقصى في القدس، حيث تصاعد التوتر في الضفة الغربية في أعقاب سلسلة الهجمات الدامية في إسرائيل.

ومع ذلك، قال مصدر في حماس لصحيفة هآرتس إن الفصائل في غزة - وخاصة حماس - لا تنوي إطلاق صواريخ على إسرائيل في هذه المرحلة، بل تنتظر لترى كيف تتطور الأمور على الأرض بينما يحيي الفلسطينيون شهر رمضان المبارك.

وصدر البيان بعد أن عقدت الفصائل اجتماعاً طارئاً دعا إليه زعيم حماس يحيى السنوار لبحث "العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني" خاصة في القدس والمسجد الأقصى.

أرسلت إسرائيل قوات لتمشيط المدن والقرى الفلسطينية في الأيام الأخيرة، مع التركيز بشكل خاص على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والبحث عن المشتبه بهم أو المتواطئين مع الهجمات الفلسطينية الأخيرة على الإسرائيليين.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "رأي اليوم" اللندنية أنه بحسب مصادر فلسطينية في غزة، توسطت المخابرات المصرية بين إسرائيل والفصائل في غزة لمنع تصعيد بين الجانبين.

وقالت المصادر إن حماس والجهاد الإسلامي حذرتا من أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية سيجبر الفصائل على التدخل".

(م ش)