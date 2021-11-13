​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تحذر من بوادر حرب روسية ضد أوكرانيا ومسؤول أممي يحذر من تفاقم وضع لبنان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التحذيرات الأميركية بخصوص نية موسكو شن عملية عسكرية ضد كييف والوضع الاقتصادي المأساوي في لبنان، إلى جانب دور الجيش الأرتيري في الحرب الأثيوبية.

الولايات المتحدة تُطلع الحلفاء على التهديد الروسي المحتمل تجاه أوكرانيا

ونقلت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين قولهم إن "إدارة بايدن أطلعت الحلفاء الأوروبيين في الأيام الأخيرة على احتمال شن عملية عسكرية روسية جديدة في أوكرانيا، حيث تواصل موسكو حشد قوات على طول الحدود المتنازع عليها في أحدث تصعيد للتوترات بين الجارتين".

وقال المسؤولون في إحاطات مع نظرائهم في منظمة حلف شمال الأطلسي وكذلك بشكل فردي مع عدد من حلفاء الاتحاد الأوروبي، انهم أعربوا عن مخاوفهم من أن روسيا قد تحاول القيام بعمل هجومي في المستقبل القريب.

وقال المسؤولون إن الإحاطات التي استندت إلى تقييمات المخابرات الأميركية، كانت تهدف جزئياً إلى محاولة إقناع الحلفاء الأوروبيين بمناشدة روسيا للمساعدة في تهدئة التوترات.

ورفض المسؤولون الإدلاء بتفاصيل عن أي دليل تشاركه الولايات المتحدة، لكنهم قالوا إنه لا توجد معلومات واضحة تشير إلى هجوم روسي، على الرغم من الوجود العسكري الروسي المتزايد مؤخراً على الحدود وزيادة انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وقال المسؤولون إن العواصم الأوروبية تراقب الوضع عن كثب. وقال مسؤول أوروبي: "لا أعتقد أن الدليل واضح حقاً في أي من الاتجاهين". فيما قال مسؤول أميركي إن مسؤولي البنتاغون اجتمعوا في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة القضية ويراقبون التطورات باهتمام.

ومن جهته، قال الكرملين إن تحركات القوات على أراضيه هي من شأن روسيا وحدها، وإنها ستتخذ إجراءات الأمن القومي كما تراه مناسباً رداً على التحركات العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

وصرح السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين باساكي للصحفيين يوم الجمعة "كما أوضحنا في الماضي، ووضحنا لهم بشكل مباشر أيضاً، فإن الإجراءات التصعيدية أو العدوانية من قبل روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة. من الواضح أن محادثاتنا الأوروبية تدور حول القلق المشترك فيما يتعلق بالأفعال الروسية".

مبعوث أممي: الحكومة اللبنانية أصبحت غائصة في الأزمات

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "قال مبعوث مستقل للأمم المتحدة إن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بالإلحاح والمسؤولية حيال الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى "إفقار وحشي" لدى السكان".

والتقى أوليفييه دي شوتر- المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع، في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان- مع كبار المسؤولين من بينهم تسعة وزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان خلال زيارته.

ولم يعلق مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على وجهة نظره لكنه أشار إلى حقيقة أن ميقاتي عقد اجتماعاً مثمراً هذا الأسبوع مع مسؤول أممي آخر هو المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان الدولة ذات الدخل المتوسط ​​في السابق يعانون الآن من الفقر، الذي زاد خلال أزمة اقتصادية متجذرة في عقود من الفساد وسوء الإدارة.

الولايات المتحدة تضع الجيش الأريتري في القائمة السوداء بسبب الصراع في أثيوبيا

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات بعيدة المدى على الجيش الأريتري والحزب الحاكم وكيانات تجارية رئيسة بسبب دورهم في تأجيج الحرب في أثيوبيا".

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن فرض عقوبات على أربعة كيانات أريترية وشخصين بموجب أمر تنفيذي أصدره في أيلول.

وعلى الأخص، فُرضت العقوبات على قوات الدفاع الأريترية لدورها في الصراع الذي يعكر صفو منطقتي تيغراي وأمهرة الأثيوبية.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أندريا جاكي: "ندين الدور المستمر الذي تلعبه الجهات الأريترية التي تساهم في أعمال العنف في شمال أثيوبيا، والتي قوضت استقرار الدولة وسلامتها وأسفرت عن كارثة إنسانية".

وأشارت العقوبات الأميركية إلى "تقارير عديدة عن نهب واعتداء جنسي وقتل مدنيين وعرقلة المساعدات الإنسانية من قبل الجيش الأريتري".

وقال البيان إن الجيش الأريتري مسؤول عن عرقلة احتمالات وقف دائم لإطلاق النار في شمال أثيوبيا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، الحزب الحاكم في أريتريا، بقيادة الرئيس أسياس أفورقي.

(م ش)